La película mexicana donde apareció RJ Mitte de Breaking Bad antes de morir, junto a Luis Gerardo Méndez y Miguel Rodarte

(AMC)

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RJ Mitte, recordado por interpretar a Walter White Jr. en Breaking Bad, participó en la cinta mexicana Tiempo Compartido junto a Miguel Rodarte y Luis Gerardo Méndez. RJ Mitte murió el 12 de octubre de 2026 en Brownsville, Texas, a los 34 años, según confirmó su representante.

Sebastián Hofmann dirigió la cinta estrenada en 2018

Tiempo Compartido reunió a Miguel Rodarte, Luis Gerardo Méndez y RJ Mitte (Tiempo Compartido)

Tiempo Compartido es un largometraje de suspenso psicológico dirigido por Sebastián Hofmann, estrenado en 2018. La trama transcurre en un resort de lujo y entrelaza las historias de distintos personajes que conviven dentro de ese complejo turístico.

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En la producción, RJ Mitte dio vida a Tom, un ejecutivo de la empresa que administraba el resort, descrito como carismático y con un trasfondo misterioso. Su personaje representaba el lado corporativo del lugar, en contraste con los trabajadores que enfrentaban las tensiones internas del sitio.

Miguel Rodarte interpretó a un trabajador del resort

Tiempo Compartido reunió a Miguel Rodarte, Luis Gerardo Méndez y RJ Mitte (Tiempo Compartido)

Miguel Rodarte, actor originario de Culiacán, Sinaloa, encarnó a Andrés, un empleado de limpieza que conocía desde dentro los conflictos del complejo turístico. El rodaje de la película, realizado en México, fue el punto de encuentro entre Miguel Rodarte y RJ Mitte.

Esa convivencia derivó en una amistad que ambos sostuvieron después de terminar el proyecto. Miguel Rodarte la describió después como un vínculo que trascendió la pantalla y se mantuvo hasta los últimos días del actor estadounidense.

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Luis Gerardo Méndez completó el elenco principal

Tiempo Compartido reunió a Miguel Rodarte, Luis Gerardo Méndez y RJ Mitte (Tiempo Compartido)

Luis Gerardo Méndez fue coprotagonista de Tiempo Compartido, en un reparto que combinó actores mexicanos con la presencia internacional de RJ Mitte. La cinta se movió entre el cine independiente y el thriller con tintes de crítica social sobre el turismo de lujo.

La coincidencia de los tres intérpretes en un mismo set, años antes de la muerte de RJ Mitte, quedó documentada en fotografías y materiales de promoción de la época del estreno.

Miguel Rodarte despidió a RJ Mitte con un mensaje en redes sociales

Miguel Rodarte despidió a su colega tras construir una amistad desde 2018 en el rodaje de Time Share. (Instagram/ @rodartepop)

Tras conocerse la muerte del actor, Miguel Rodarte publicó una serie de fotografías junto a él en su cuenta de Instagram, acompañadas de un texto de despedida. “Siempre pensé en RJ como un superhéroe”, escribió el actor mexicano.

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En el mismo mensaje, Miguel Rodarte añadió: “Incluso soñé con verlo como a Superman en una interpretación completamente nueva del personaje”. El mensaje se difundió este 13 de octubre de 2026, un día después de confirmarse el deceso.

Miguel Rodarte también se refirió a RJ Mitte como su hermano y agradeció los momentos compartidos durante y después del rodaje de la película mexicana. La publicación generó una ola de reacciones entre seguidores de ambos actores.

RJ Mitte participó en 56 episodios de Breaking Bad

El actor RJ Mitte falleció este 12 de octubre de 2026 en Brownsville, Texas, a los 34 años. (Instagram/ @rodartepop)

Antes de Tiempo Compartido, RJ Mitte alcanzó reconocimiento internacional por su papel de Walter White Jr. en Breaking Bad, serie en la que apareció en 56 episodios a lo largo de cinco temporadas. El personaje era el hijo de Walter White, interpretado por Bryan Cranston.

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Además de la serie y la cinta mexicana, RJ Mitte participó en otros proyectos de cine y televisión, entre ellos Hannah Montana, Now Apocalypse y The Guardians of Justice.

El actor fue encontrado sin vida en Brownsville, Texas

RJ Mitte, nacido el 21 de agosto de 1992 en Jackson, Misisipi, fue localizado sin vida en una propiedad de Brownsville, Texas, el lunes 12 de octubre de 2026. Su representante confirmó que la causa de muerte fue suicidio, aunque las autoridades locales mantienen abierta una investigación de rutina.

La familia del actor pidió respeto y privacidad mientras continúan las averiguaciones sobre las circunstancias del fallecimiento. RJ Mitte tenía 34 años al momento de su muerte.

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