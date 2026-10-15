Querétaro vuelve a enfrentar el recuerdo de la violencia ante Atlas en su mejor momento en el Apertura 2026

Aficionados del Atlas son agredido en la cancha de La Corregidora. (Photo by EDUARDO GOMEZ / AFP)

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El 5 de marzo de 2022 ocurrió uno de los episodios más violentos en la historia del futbol mexicano. Durante el partido entre Gallos de Querétaro y Atlas FC, en el estadio Corregidora, se registró una riña entre grupos de aficionados que comenzó en las gradas y luego se extendió en los pasillos y dentro del terreno de juego.

Decenas de personas con playeras del Atlas FC fueron agredidas mientras otras ingresaron a la cancha para ponerse a salvo. Las imágenes de las cámaras de televisión y de las redes sociales, mostraron ataques contra los visitantes, la falta de control en el inmueble queretano y fallas en el operativo de seguridad.

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En ese momento, las autoridades informaron que no hubo personas fallecidas, aunque decenas resultaron lesionadas. El caso derivó a una fuerte sanción para el Club Querétaro, que disputó sus partidos sin público durante un año, del 8 de marzo del 2022 al 7 de marzo del 2023.

Además, existieron investigaciones contra presuntos agresores y cuestionamientos por las deficiencias en las medidas de seguridad en la casa del Querétaro, que revivirá ese mal recuerdo debido al lanzamiento de la docuserie Tragedia en el estadio Corregidora por HBO Max.

La violencia interrumpe el Querétaro-Atlas cuando los Rojinegros ganaban 1-0 en La Corregidora

Pelea entre seguidores del Querétaro y Atlas FC. REUTERS/Victor Pichardo NO RESALES. NO ARCHIVES

El encuentro correspondiente a la jornada 9 del torneo Clausura 2022 de la Liga Mx, tuvo a los Zorros del Atlas FC con ventaja mínima a raíz de la anotación del argentino, Julio César Furch. En ese lapso, los tapatíos llegaban como campeones del futbol mexicano y la anotación ocurrió antes del conato de bronca en distintos sectores de la tribuna.

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El orden se alteró en el estadio Corregidora sobre los 62′ minutos del tiempo de juego. La fanaticada rojinegra invadió la cancha por el pasillo que se encuentra a un costado de la portería para no ser alcanzados por la gente del Querétaro que saltó las bardas para agredir a la gente del Atlas FC.

Las fotografías difundidas durante ese fin de semana exhibieron agresiones en asientos, túneles, pasillos y zonas cercanas al campo. En grabaciones tomadas desde distintos puntos del estadio Corregidora, aparecieron hombres con golpes severos, seguidores que corren para alejarse de los ataques y asistentes que permanecen tendidos después de ser agredidos.

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El árbitro central, Fernando Guerrero, detuvo el partido tras el ingreso de los espectadores al terreno de juego. Los jugadores de Querétaro y Atlas FC trataron de controlar la situación al estar acompañados de sus familiares y mostraban su preocupación de ser atacados por los integrantes de la barra.

La Liga MX informó que el partido no se reanudaría y una investigación profunda se llevaría a cabo después de lo sucedido dentro, fuera y en los pasillos del estadio Corregidora durante el partido de la Primera División entre Club Querétaro y Atlas FC.

Tragedia en el estadio Corregidora, la docuserie que reúne testimonios y videos de aquella tarde violenta

Fanáticos de Atlas y Querétaro se encaran en el estadio Corregidora. EFE/Enrique Contla

La docuserie Tragedia en el estadio Corregidora se estrena este 15 de octubre de 2026 por la plataforma de HBO Max. el proyecto dirigido por Alberto Arnaut contará con tres capítulos y revisa los hechos del 5 de marzo de 2022 desde la voz de los fanáticos, víctimas, periodistas, autoridades y personas vinculadas con el Club Querétaro.

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La producción busca contrastar los videos conocidos por el público con materiales inéditos y declaraciones de quienes vivieron la jornada. La docuserie incluye testimonios de sobrevivientes, funcionarios del gobierno de Querétaro de ese periodo y encargados de la seguridad del estadio Corregidora.

Querétaro recuerda la batalla campal mientras atraviesa un buena racha en el Apertura 2026

Gallos Blancos venció 3-2 a Tigres en el estadio La Corregidora (Liga BBVA MX)

La docuserie Tragedia en el estadio Corregidora, de la plataforma HBO Max, estrena su primer capítulo este jueves 15 de octubre mientras Querétaro vive uno de sus mejores certámenes de la Liga Mx.

Los Gallos Blancos ocupan la tercera posición de la tabla general con 20 unidades, producto de seis victorias, dos empates y dos derrotas. En su último partido, contra Atlante FC, la escuadra de Esteban González ganó 2-0 el sábado: Santiago Homenchenko y Denilson Munoz anotaron en La Corregidora:

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El Club Querétaro está a un punto del líder América (21) e iguala en unidades con Toluca FC, pero la diferencia de goles coloca a los Gallos Blancos en tercera posición. Su siguiente compromiso será en casa del Club Santos Laguna en duelo de invictos desde el estadio TSM.

Cierre del calendario de los Gallos Blancos del Querétaro

El partido de la jornada 7 se jugará el 14 de noviembre en La Corregidora. REUTERS/Daniel Becerril

Santos Laguna vs Querétaro — sábado 17 de octubre

Atlético San Luis vs Querétaro — martes 20 de octubre

Querétaro vs Cruz Azul — domingo 25 de octubre

FC Juárez vs Querétaro — viernes 30 de octubre

Querétaro vs Puebla — domingo 8 de noviembre

Querétaro vs Monterrey — sábado 14 de noviembre

Querétaro vs Necaxa — domingo 22 de noviembre

Los queretanos disputarán cuatro de sus últimos encuentros del Apertura 2026 en La Corregidora, ante Cruz Azul, Club Puebla, Rayados de Monterrey y Rayos del Club Necaxa. El duelo contra Monterrey corresponde a la fecha 7, el cual está pendiente en el calendario regular.