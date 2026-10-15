México

Festival de Macetas presenta una experiencia para amantes de las plantas con obras de arte, comida y música en vivo en CDMX

Festival de Macetas llevará Vivero Boutique a Galería Alterna con una propuesta que combinará plantas, arte contemporáneo, música en vivo y gastronomía durante tres días en Ciudad de México

Varias personas observan plantas y macetas en un salón con cuadros en las paredes y un letrero que dice Vivero Boutique.
Las plantas dejarán de ser solo decoración en Vivero Boutique, la nueva propuesta del Festival de Macetas que buscará acercar al público a sus cuidados, origen y necesidades específicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Festival de Macetas presenta Vivero Boutique, una experiencia que reunirá plantas, obras de arte, comida y música en vivo del 16 al 18 de octubre en Galería Alterna, en Ciudad de México.

La propuesta, impulsada por Carla Hernández y Selene Patlán, busca promover el conocimiento de la diversidad vegetal y fomentar compras informadas para cada tipo de espacio.

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La entrada será libre para todo público, con registro previo. La sede estará en Prado Sur 125 y abrirá sus puertas durante tres jornadas con actividades orientadas a vecinos de la zona, familias y personas interesadas en las plantas, el diseño y las expresiones culturales.

Vivero Boutique reunirá plantas, macetas y especies nativas del 16 al 18 de octubre

El nuevo encuentro del Festival de Macetas se llamará Vivero Boutique y funcionará como un pop-up vegetal itinerante. La iniciativa propone una selección de plantas, tierras productivas, macetas y especies nativas, junto con una programación artística y gastronómica.

La propuesta busca alejarse de una elección basada solo en la apariencia de una planta. El foco estará puesto en identificar qué especie puede adaptarse mejor a cada hogar, terraza, jardín o rincón con vegetación.

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Vivero Boutique ofrecerá herramientas para que los visitantes consideren factores como la exposición solar, la semisombra y las condiciones de crecimiento antes de llevar una planta a casa. La intención es que cada compra responda a las necesidades reales de la especie y del lugar que ocupará.

El encuentro plantea que las plantas no son meros objetos decorativos. Cada una tiene un origen, requiere cuidados determinados y modifica el ambiente donde se instala, por lo que la elección puede influir en la salud y diversidad de los jardines, incluso cuando se trata de superficies reducidas.

Las organizadoras buscarán abrir una conversación sobre los ecosistemas y el consumo consciente. La propuesta apunta a que el público conozca mejor las plantas que adquiere y fortalezca su relación con el entorno natural.

Puerta de vidrio con tirador negro y el texto Alterna, que muestra un interior con escritorio de madera, un portátil, sillas y decoraciones
El nuevo encuentro del Festival de Macetas se llamará Vivero Boutique y funcionará como un pop-up vegetal itinerante. (Galería Alterna)

Carla Hernández y Selene Patlán retomarán el Festival de Macetas en Galería Alterna

Carla Hernández y Selene Patlán regresarán con esta edición luego del Festival de Macetas realizado hace unos meses en los Estudios Maravilla. Aquella jornada reunió a ceramistas, artesanos, diseñadores y talleres procedentes de distintos puntos de la República.

Con Vivero Boutique, las organizadoras ampliarán el cruce entre la cultura vegetal y otras disciplinas. La programación combinará vivero, diseño, arte contemporáneo, música y gastronomía en un mismo espacio.

La elección de Galería Alterna también incorporará una propuesta de artes visuales. El público podrá recorrer las obras mientras conoce opciones para sumar vegetación a sus espacios y dialogar con proyectos vinculados a las macetas y la producción artesanal.

El evento buscará reunir a personas que disfrutan de los planes de fin de semana con amigos o familiares. La convocatoria no estará limitada a especialistas en jardinería: la experiencia incluirá alternativas para quienes desean empezar a cuidar plantas o ampliar la variedad de especies que ya tienen.

Cartel verde con ilustraciones de guías vegetales, flores moradas, el listado de participantes y la información del evento
Cartel del evento Vivero Boutique. (Festival de Macetas)

Beatriz Simón presentará once pinturas y Galería Alterna exhibirá la muestra Mirror

La agenda artística incluirá un solo show de Beatriz Simón, artista visual mexicana cuya práctica se desarrolla principalmente alrededor de la pintura y la abstracción. La exposición reunirá nueve obras compuestas por once pinturas, ya que dos de las piezas serán dípticos.

La artista trabajó las piezas con técnicas mixtas. Su muestra formará parte del recorrido propuesto por Galería Alterna durante los tres días de Vivero Boutique.

El espacio también presentará Mirror, una exposición colectiva con obras de Cecilia Cervantes, Miguel Ángel Carrera, Pilar de Ariño y Sarah Philouze. La muestra pondrá en diálogo distintas aproximaciones a las relaciones entre repetición y diferencia.

La presencia de ambas exposiciones conectará el universo de las plantas con las decisiones estéticas que intervienen en un espacio. El recorrido invitará a pensar cómo la vegetación, las macetas, el mobiliario y el arte inciden en la forma de habitar un lugar.

Un cuadro abstracto apoyado detrás de una mesa de madera con patas metálicas negras sobre un suelo de mármol
La agenda artística incluirá un solo show de Beatriz Simón, artista visual mexicana cuya práctica se desarrolla principalmente alrededor de la pintura y la abstracción. (Galería Alterna)

DJ Chato, Gabbo Solis y Karla Leyva integrarán la programación musical

La música acompañará las actividades de Vivero Boutique durante sus tres jornadas. El paisajista Hugo Sanchez Music estará a cargo de la selección musical a lo largo del encuentro.

El viernes se presentará Gabbo Solis con un espectáculo de imitación de José José. La propuesta abrirá la agenda de presentaciones en vivo previstas para el fin de semana.

El sábado habrá un DJ set de DJ Chato. La programación cerrará el domingo con un performance sonoro de la artista Karla Leyva.

La oferta gastronómica estará a cargo de Cocina de Humo. Su participación permitirá que los asistentes permanezcan durante la jornada y compartan alimentos en un entorno rodeado de vegetación, obras y piezas de diseño.

Artesanos y marcas de diseño participarán en Vivero Boutique

Vivero Boutique reunirá a artesanos y marcas relacionadas con las macetas, la cerámica, el diseño y la cultura vegetal. La convocatoria integrará trabajos de David Hernández, Florencia Ocampo, Ilcia Hernández e Isaac García.

También participarán 1050° Cooperativa, Dealer de Macetas, Eje Cinco, Endaró, Estudio Fangoso, Jacinto Galeria Viva, Piedra Fuego, Tam Tam, Terraluz y Yinztlics.

La presencia de estos proyectos ampliará las opciones para quienes buscan macetas, piezas artesanales y elementos vinculados con el cuidado de las plantas. El encuentro pondrá en contacto a creadores, viveristas y visitantes interesados en incorporar objetos y especies a sus espacios cotidianos.

La sede abrirá el viernes y el sábado de 11:00 a 19:00 horas. El domingo, la actividad se extenderá de 11:00 a 15:00 horas.

El acceso será gratuito, aunque requerirá un registro previo mediante el formulario dispuesto por la organización.

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