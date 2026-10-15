Jueza federal presenta denuncia ante la FGR contra el comprador de Altos Hornos de México por “falsedad en declaraciones”

José Arturo Domínguez Arteaga afronta una denuncia ante la Fiscalía General de la República por falsedad de declaraciones en el intento de compra de Altos Hornos de México. (Crédito: NRT México )

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Este miércoles, se dio a conocer que la jueza federal Ruth Haggi Huerta García denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a quien sería el comprador de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte por el posible delito de falsedad en declaraciones.

La jueza de segunda de Concursos Mercantiles informó que José Arturo Domínguez Arteaga, único postor calificado que presentó una oferta por AHMSA en la subasta del pasado 25 de septiembre, únicamente depositó cinco mil pesos, y no los 56.3 millones de dólares requeridos como garantía de seriedad para continuar participando en el proceso.

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Jueza denuncia al quién aspiraba a ser el comprador de AHMSA

Huerta García calificó lo hecho por el empresario, dueño de Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), como una falta de seriedad y desdén, por ello, decidió proceder legalmente contra él ante la FGR por el delito en falsedad de declaraciones previsto en el artículo 247 del Código Penal Federal.

“Tal conducta personal se estimó como falta de formalidad y desdén a cumplir con su voluntad expresada en perjuicio de uno de los principios que rigen el concurso mercantil: la buena fe.

“Por ende, se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República, a efecto de que determine si se actualiza el hecho considerado como delito de falsedad en declaraciones”, afirmó la jueza.

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De gigante industrial a empresa en quiebra: AHMSA se prepara para una nueva subasta.

José Domínguez se comprometió a pagar mil 400 millones de dólares por AHMSA

Cabe recordar que Domínguez Arteaga había ofrecido pagar mil 400 millones de dólares por Altos Hornos de México, cifra superior al precio mínimo de mil 201 millones; sin embargo, nunca comprobó contar contar con la solvencia económica.

Además, la semana pasada, el empresario solicitó a la jueza 90 días adicionales para revisar la situación de AHMSA, petición que fue rechazada de manera contundente, ya que los postores tuvieron amplio margen para familiarizarse con las condiciones en que se encuentra la acerera de Monclova, Coahuila.

Llama la atención que Domínguez Arteaga, dueño de CIESA, hizo diversas promesas a los extrabajadores de Altos Hornos de México desde que presentó su oferta de compra, pero, al final, no cumplió nada.

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Consorcio de acreedores con la vía libre para comprar la siderúrgica norteña

Dado que ninguno de los seis postores calificados hizo el depósito de garantía de seriedad al vencer el plazo fijado por la jueza, que era el martes 13 de octubre. Digamos, que se activa el “plan B”.

José Arturo Domínguez Arteaga fue el único postor que podría haber adquirido AMHSA. Crédito: Especial

Una vez vencido el plazo, Ruth Huerta abrió un periodo de 90 días para negociar con un consorcio de los principales acreedores de AHMSA, entre los que destaca la gigante agrícola de Estados Unidos, Cargill y Banco Afirme, que ha expresado su interés en quedarse con la empresa.

La medida tiene como finalidad atender los principios de trascendencia, publicidad y buena fe contemplados en el artículo 1 de la Ley de Concursos Mercantiles, según lo señalado en el acuerdo que difundió el Órgano de Administración Judicial.

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Acreedores cuentan con bienes en Altos Hornos

No se puede dejar de mencionar, que dichos acreedores cuentan con bienes en AHMSA en garantía de sus préstamos, por lo que es altamente probable que solo capitalicen la deuda para asumir como nuevos propietarios.

No obstante, y pese a ser los principales acreedores, también tendrían que ofrecer un plan de inversión con recursos frescos para reanudar operaciones.

Imagen de archivo. Trabajadores de la acería mexicana Altos Hornos de México (AHMSA) marchan en apoyo de Alonso Ancira, presidente de AHMSA, en Monclova, en el estado de Coahuila, México. 30 de mayo de 2019. REUTERS / Daniel Becerril

“Se analizó la propuesta presentada por algunos acreedores garantizados y se autorizó que comiencen negociaciones para formalizar un consorcio, con el objetivo de lograr la venta como unidad productiva”, acordó la jueza.

Reportes periodísticos revelaron que las negociaciones en cuestión se llevarán a cabo con el síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera.

Sin embargo, si se agota el plazo de 90 días, AHMSA ya no volverá a laborar en 2026, con lo que sumará más de cuatro años sin operar, desde diciembre de 2022.

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Una pena para los extrabajadores cómo terminó la subasta de Altos Hornos de México, sobre todo, por la falta de seriedad del postor –que sería el comprador. Bueno, por falsedad en declaraciones, ya lo denunciaron ante la FGR.