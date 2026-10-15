México

Jueza federal presenta denuncia ante la FGR contra el comprador de Altos Hornos de México por “falsedad en declaraciones”

La juzgadora que lleva el caso de quiebra de la siderúrgica procedió legalmente contra José Arturo Domínguez Arteaga

Un hombre mayor con traje a la izquierda y un muro de concreto con el logotipo azul y amarillo de AHMSA a la derecha
José Arturo Domínguez Arteaga afronta una denuncia ante la Fiscalía General de la República por falsedad de declaraciones en el intento de compra de Altos Hornos de México. (Crédito: NRT México )
Guardar

Este miércoles, se dio a conocer que la jueza federal Ruth Haggi Huerta García denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a quien sería el comprador de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte por el posible delito de falsedad en declaraciones.

La jueza de segunda de Concursos Mercantiles informó que José Arturo Domínguez Arteaga, único postor calificado que presentó una oferta por AHMSA en la subasta del pasado 25 de septiembre, únicamente depositó cinco mil pesos, y no los 56.3 millones de dólares requeridos como garantía de seriedad para continuar participando en el proceso.

PUBLICIDAD

Jueza denuncia al quién aspiraba a ser el comprador de AHMSA

Huerta García calificó lo hecho por el empresario, dueño de Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), como una falta de seriedad y desdén, por ello, decidió proceder legalmente contra él ante la FGR por el delito en falsedad de declaraciones previsto en el artículo 247 del Código Penal Federal.

“Tal conducta personal se estimó como falta de formalidad y desdén a cumplir con su voluntad expresada en perjuicio de uno de los principios que rigen el concurso mercantil: la buena fe.

“Por ende, se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República, a efecto de que determine si se actualiza el hecho considerado como delito de falsedad en declaraciones”, afirmó la jueza.

PUBLICIDAD

De gigante industrial a empresa en quiebra: AHMSA se prepara para una nueva subasta.
De gigante industrial a empresa en quiebra: AHMSA se prepara para una nueva subasta.

José Domínguez se comprometió a pagar mil 400 millones de dólares por AHMSA

Cabe recordar que Domínguez Arteaga había ofrecido pagar mil 400 millones de dólares por Altos Hornos de México, cifra superior al precio mínimo de mil 201 millones; sin embargo, nunca comprobó contar contar con la solvencia económica.

Además, la semana pasada, el empresario solicitó a la jueza 90 días adicionales para revisar la situación de AHMSA, petición que fue rechazada de manera contundente, ya que los postores tuvieron amplio margen para familiarizarse con las condiciones en que se encuentra la acerera de Monclova, Coahuila.

Llama la atención que Domínguez Arteaga, dueño de CIESA, hizo diversas promesas a los extrabajadores de Altos Hornos de México desde que presentó su oferta de compra, pero, al final, no cumplió nada.

Consorcio de acreedores con la vía libre para comprar la siderúrgica norteña

Dado que ninguno de los seis postores calificados hizo el depósito de garantía de seriedad al vencer el plazo fijado por la jueza, que era el martes 13 de octubre. Digamos, que se activa el “plan B”.

José Arturo Domínguez Arteaga fue el único postor que podría haber adquirido AMHSA. Crédito: Especial
José Arturo Domínguez Arteaga fue el único postor que podría haber adquirido AMHSA. Crédito: Especial

Una vez vencido el plazo, Ruth Huerta abrió un periodo de 90 días para negociar con un consorcio de los principales acreedores de AHMSA, entre los que destaca la gigante agrícola de Estados Unidos, Cargill y Banco Afirme, que ha expresado su interés en quedarse con la empresa.

La medida tiene como finalidad atender los principios de trascendencia, publicidad y buena fe contemplados en el artículo 1 de la Ley de Concursos Mercantiles, según lo señalado en el acuerdo que difundió el Órgano de Administración Judicial.

Acreedores cuentan con bienes en Altos Hornos

No se puede dejar de mencionar, que dichos acreedores cuentan con bienes en AHMSA en garantía de sus préstamos, por lo que es altamente probable que solo capitalicen la deuda para asumir como nuevos propietarios.

No obstante, y pese a ser los principales acreedores, también tendrían que ofrecer un plan de inversión con recursos frescos para reanudar operaciones.

Imagen de archivo. Trabajadores de la acería mexicana Altos Hornos de México (AHMSA) marchan en apoyo de Alonso Ancira, presidente de AHMSA, en Monclova, en el estado de Coahuila, México. 30 de mayo de 2019. REUTERS / Daniel Becerril
Imagen de archivo. Trabajadores de la acería mexicana Altos Hornos de México (AHMSA) marchan en apoyo de Alonso Ancira, presidente de AHMSA, en Monclova, en el estado de Coahuila, México. 30 de mayo de 2019. REUTERS / Daniel Becerril

“Se analizó la propuesta presentada por algunos acreedores garantizados y se autorizó que comiencen negociaciones para formalizar un consorcio, con el objetivo de lograr la venta como unidad productiva”, acordó la jueza.

Reportes periodísticos revelaron que las negociaciones en cuestión se llevarán a cabo con el síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera.

Sin embargo, si se agota el plazo de 90 días, AHMSA ya no volverá a laborar en 2026, con lo que sumará más de cuatro años sin operar, desde diciembre de 2022.

Una pena para los extrabajadores cómo terminó la subasta de Altos Hornos de México, sobre todo, por la falta de seriedad del postor –que sería el comprador. Bueno, por falsedad en declaraciones, ya lo denunciaron ante la FGR.

Temas Relacionados

AHMSAMéxicoCoahuilaFGRPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Maru Campos culpa al exfiscal de Chihuahua por operativo del caso CIA: “Actuó por la libre”

Las acciones en materia de seguridad llevaron a la ruptura con el Gobierno federal

Maru Campos culpa al exfiscal de Chihuahua por operativo del caso CIA: “Actuó por la libre”

Efraín Juárez desecha mala relación con Antonio Sancho y confiesa su motivo para dejar a Pumas

El exentrenado universitario ignoró las especulaciones que surgieron luego de perder la final ante Cruz Azul y aceptó qué lo orilló a salir de la institución

Efraín Juárez desecha mala relación con Antonio Sancho y confiesa su motivo para dejar a Pumas

Estiman participación del 60% de los trabajadores del IMSS en la votación del aumentos salarial: este jueves se dan los resultados

Autoridades laborales reportan que 282 mil personas han acudido a las urnas instaladas en 670 sedes

Estiman participación del 60% de los trabajadores del IMSS en la votación del aumentos salarial: este jueves se dan los resultados

Temblor hoy 14 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 14 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Senado aprueba nueva ley para registrar casas y terrenos: así cambiará la identificación de propiedades en México

La reforma contempla una clave única para cada inmueble, documentos que relacionarán sus registros y plataformas digitales para modernizar los trámites en todo el país

Senado aprueba nueva ley para registrar casas y terrenos: así cambiará la identificación de propiedades en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de octubre: detienen a “El Wicho”, operador del Cártel de Sinaloa requerido por EEUU

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de octubre: detienen a “El Wicho”, operador del Cártel de Sinaloa requerido por EEUU

La Familia Michoacana en CDMX: sentencian a dos miembros del cártel por triple homicidio en la colonia Morelos

Capturan en Mazatlán a “El Wicho”: el operador de Los Rugrats y Los Mayos es buscado por EEUU

Vinculan a proceso a ocho personas detenidas con más de 50 kilos de drogas y armas de uso exclusivo del ejército en Tabasco

Persecución armada en Cajeme deja un muerto y cuatro detenidos: Fiscalía de Sonora abre carpeta por tentativa de homicidio contra servidores

ENTRETENIMIENTO

Mariana Ochoa balconea a Aldo Rendón y asegura que le pidió trabajo tras La Casa de los Famosos México

Mariana Ochoa balconea a Aldo Rendón y asegura que le pidió trabajo tras La Casa de los Famosos México

La película mexicana donde apareció RJ Mitte de Breaking Bad antes de morir, junto a Luis Gerardo Méndez y Miguel Rodarte

Acusan a Mono Osuna de presunto maltrato animal contra Tlacoyo en La Granja VIP

Media hermana de Luis de Llano sale en defensa del productor por el caso de Sasha Sokol

Festival de Macetas presenta una experiencia para amantes de las plantas con obras de arte, comida y música en vivo en CDMX

DEPORTES

Hijo de Fishman habría sido amedrentado por policías tras lastimar al réferi El Búho en Pachuca

Hijo de Fishman habría sido amedrentado por policías tras lastimar al réferi El Búho en Pachuca

Efraín Juárez desecha mala relación con Antonio Sancho y confiesa su motivo para dejar a Pumas

El Bofo Bautista quiere dirigir a jóvenes como Gilberto Mora desde el banquillo de Chivas: “Es el futuro de la Selección”

Querétaro vuelve a enfrentar el recuerdo de la violencia ante Atlas en su mejor momento en el Apertura 2026

Emanuel Navarrete viajará a Texas con una promesa: derrotar a O’Shaquie Foster y arrebatar el título CMB superpluma