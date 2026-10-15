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Media hermana de Luis de Llano sale en defensa del productor por el caso de Sasha Sokol

Cecilia Fuentes defiende su actuación frente a las acusaciones de la cantante, aunque reconoce que “cruzó la línea” al involucrarse con ella siendo menor de edad

Media hermana de Luis de Llano sale en defensa del productor por el caso de Sasha Sokol
Media hermana de Luis de Llano sale en defensa del productor por el caso de Sasha Sokol
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Cecilia Fuentes, media hermana de Luis de Llano, defiende la conducta del productor en su relación con Sasha Sokol y atribuye parte de la responsabilidad a la madre de la cantante en una entrevista con TVNotas.

Fuentes asegura que su hermano “trataba de protegerla” y que la relación “no fue algo ni mal intencionado ni de abuso”, aunque admite que “cruzó la línea” al involucrarse sentimentalmente con ella.

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Las declaraciones surgen en medio de la controversia por el estreno de la serie de Timbiriche de ViX, que reabrió el debate sobre el vínculo entre Sokol y De Llano cuando ella era menor de edad. Sokol tenía 14 años y el productor 39 cuando comenzó la relación, en un contexto donde él tenía control directo sobre la carrera artística de la cantante dentro del grupo.

Cecilia Fuentes da su postura sobre el caso de Sasha Sokol, señala a la madre de la cantante

En 2022, Sasha Sokol demandó a Luis de Llano por presunto abuso sexual, a raís de que el productor la revictimizó durante una entrevista.
En 2022, Sasha Sokol demandó a Luis de Llano por presunto abuso sexual, a raís de que el productor la revictimizó durante una entrevista. (sashasokolova, Instagram)

Cecilia Fuentes realizó señalamientos hacia Magdalena Cuillery, madre de la cantante, por la situación que atravesó Sasha Sokol en su adolescencia. “La mamá es una alcohólica que no se ocupa de ella”, dijo Fuentes a TVNotas, aunque aclaró de inmediato que no presenció directamente esos hechos.

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“Sé que la relación entre el señor y la niña no fue algo ni mal intencionado ni de abuso, que se desvió, simplemente se fue por el camino que era porque ella andaba muy perdida, pobrecita”, declaró Fuentes al medio.

La media hermana del productor insistió en que su versión proviene de comentarios de terceros y no de una experiencia directa, ya que no vivía en México durante el apogeo de Timbiriche en los años ochenta.

Las polémicas declaraciones de Cecilia Fuentes sobre Luis de Llano

Diseño: Jovani Pérez / Infobae México
Diseño: Jovani Pérez / Infobae México

Fuentes reconoció ante TVNotas que su hermano “cruzó la línea” al involucrarse con Sokol, aunque matizó la responsabilidad con una comparación. “Él no debió hacer lo que hizo y cruzó la línea, pero cayó en tentación, y así como los hombres ven a las mujeres, así es como Luis ve a la niña en la serie”, señaló.

La entrevistada también negó los rumores de que Sokol recibía dinero de De Llano durante esos años. Según Fuentes, el padrastro de la cantante era directivo de Televisa, por lo que la familia contaba con recursos económicos propios. “Necesitaba cariño, pero era de una familia muy rica”, afirmó.

El caso legal contra De Llano sigue sin resolverse

La controversia legal entre ambos permanece activa. Sasha Sokol denunció públicamente la relación el 8 de marzo de 2022, después de que De Llano hablara del tema en una entrevista con Yordi Rosado y restara importancia a la diferencia de edad.

El caso Sasha Sokol y Luis de Llano impulsa nuevo criterio judicial: víctimas podrán exigir indemnización sin límite
El caso Sasha Sokol y Luis de Llano impulsa nuevo criterio judicial: víctimas podrán exigir indemnización sin límite. (Infobae México)

En 2023, un juzgado capitalino determinó que el productor vulneró derechos personalísimos de la cantante, entre ellos su honor y su estabilidad emocional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó esa condena en junio de 2025 al rechazar de forma unánime el último recurso presentado por De Llano.

El fallo incluyó una indemnización económica, una disculpa pública obligatoria y la difusión de un resumen de la resolución judicial. Sokol ha señalado que destinará el monto de la indemnización a una organización que trabaja con víctimas de abuso y violencia sexual infantil.

En septiembre de 2026, De Llano fue arrestado por negarse a cumplir esos dos mandatos judiciales. Un juez de la Ciudad de México ordenó su reclusión temporal en el Centro de Sanciones de San Fernando, no por el abuso denunciado originalmente, sino por el incumplimiento de las órdenes derivadas de la sentencia.

Cecilia Fuentes Macedo: hija de Carlos Fuentes, hermana de Luis de Llano

Cecilia Fuentes
Cecilia Fuentes

Cecilia Fuentes Macedo nació en 1962, hija del escritor Carlos Fuentes y de la actriz Rita Macedo, protagonista de cintas como Ensayo de un crimen de Luis Buñuel. Rita estuvo casada antes con Luis de Llano Palmer, con quien tuvo al productor Luis de Llano Macedo y a la actriz Julissa, por lo que Cecilia es media hermana de ambos. Por el lado paterno, también es media hermana de Natasha y Carlos Fuentes Lemus, hijos de Carlos Fuentes con la periodista Silvia Lemus.

Pasó su infancia entre París, Roma, Saint-Tropez, Venecia y Londres por el trabajo de su padre. A los 7 años volvió a México con su madre y estudió 11 años en el Liceo Franco-Mexicano, de donde fue expulsada por patear al director. Continuó la preparatoria en Princeton, Nueva Jersey, y más tarde cursó fotografía y dibujo en el California College of Arts and Crafts, además de estudios en el Emerson College de Boston.

De regreso en México trabajó en Televisa junto a Patricia Lozano y en producciones de su hermano Luis de Llano, bajo las órdenes de Silvia Pinal. Pasó por puestos como mensajera, asistente, continuista, utilera, programadora y asistente de dirección de cámaras. Según IMDb, también participó como guionista en el cortometraje Secretos de pareja, de José Saavedra, y publicó el libro Mujer en papel: Memorias inconclusas de Rita Macedo.

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