Acusan a Mono Osuna de presunto maltrato animal contra Tlacoyo en La Granja VIP

El Mario Osuna enfrenta acusaciones de presunto maltrato animal contra Tlacoyo dentro del reality show La Granja VIP. (Especial )

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El exfutbolista Mario Osuna enfrenta acusaciones de presunto maltrato animal contra el perro Tlacoyo dentro del reality show La Granja VIP, luego de que usuarios en redes sociales exigieran a la producción publicar las grabaciones completas sin censura tras escucharse un chillido del canino dentro de una habitación.

La presencia de Tlacoyo en la emisión busca crear conciencia sobre el abandono en el país, donde existen 29.7 millones de perros y gatos en situación de calle, cifra que posiciona a la nación en el primer lugar de América Latina en esta problemática, según datos de Mars Petcare citados por la Gaceta UNAM en 2024.

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De dicho universo de mascotas sin hogar, los caninos representan cerca del 70% del total nacional, razón por la cual la incorporación de un ejemplar rescatado de las calles de la Ciudad de México generó expectación entre la audiencia del programa desde su llegada.

La presencia de Tlacoyo en la emisión busca crear conciencia sobre el abandono en el país. (Captura de pantalla )

Un video en redes sociales muestra la reacción de Tlacoyo

Un fragmento audiovisual difundido en la red social X mostró el momento en que Tlacoyo salió corriendo de una habitación mientras emitía un llanto persistente.

La escena ocurrió durante las actividades cotidianas de los participantes en las instalaciones del programa.

La participante Daniela Alexis, conocida como La Bebeshita, escuchó el sonido y se dirigió a Mario Osuna para cuestionarlo sobre lo ocurrido con Tlacoyo.

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La respuesta de Mario Osuna quedó registrada en el audio de la grabación al justificar la situación con la frase: “Estaba arriba de mi cama”.

Las imágenes disponibles en las plataformas digitales no permiten observar la secuencia previa al llanto del canino. Por esa razón, el público no ha podido confirmar si existió un golpe o una agresión física directa contra la mascota.

La Bebeshita, escuchó el sonido y se dirigió a Mario Osuna para cuestionarlo sobre lo ocurrido con Tlacoyo. (Captura de pantalla )

Espectadores exigen a la producción la transmisión ininterrumpida de las tomas

Seguidores de la competencia expresaron su inconformidad a través de mensajes dirigidos a las cuentas oficiales del programa. La exigencia principal consiste en revisar los videos del sistema de monitoreo para esclarecer lo que sucedió en la recámara.

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Múltiples usuarios solicitaron la difusión de las imágenes sin cortes con el propósito de verificar si el exdeportista empujó o lastimó a Tlacoyo.

Otros internautas demandaron la intervención directa de los organizadores para garantizar la integridad física de Tlacoyo.

Algunas publicaciones en plataformas digitales señalaron que el perro habría recibido tratos inadecuados previos por parte de otros integrantes del elenco.

Múltiples usuarios solicitaron la difusión de las imágenes sin cortes con el propósito de verificar si el exdeportista empujó o lastimó a Tlacoyo. (Captura de pantalla )

La producción descartó agresiones y Kristal Silva aclaró que el sonido fue un chiflido

La producción del programa negó la existencia de cualquier agresión contra la mascota dentro de las instalaciones. Sin embargo, seguidores de la emisión reiteraron en redes sociales la solicitud de transmitir el video de las cámaras para confirmar la versión oficial.

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La conductora Kristal Silva abordó la controversia durante la transmisión del programa para explicar lo sucedido entre el exdeportista y la mascota.

“Todo fue una confusión, lo que se escuchó como un chiflido fue Mono y no fue un chillido de Tlacoyo. Mono no le permitió acostarse en su cama, pero no hubo ningún acto de violencia ni lo habrá, porque no lo permitiremos”, declaró Kristal Silva.

Pese a la explicación sobre el origen del sonido, la audiencia mantuvo la exigencia de difundir la toma completa de la recámara para dar por cerrada la polémica.

La presentadora Kristal Silva también compartió momentos de convivencia directa con Tlacoyo fuera de cámaras. (Captura de pantalla )

El ingreso de Tlacoyo a la competencia reforzó el mensaje sobre la adopción responsable

Tlacoyo ingresó al programa de televisión abierta durante la quinta semana de transmisiones.

Su llegada ocurrió en el marco de la gala dominical conducida por el presentador Adal Ramones.

La producción organizó un engaño previo para la audiencia y los concursantes al simular el regreso del actor Eleazar Gómez.

Momentos después de la entrada del actor, el canino cruzó la puerta principal y provocó la alegría de los habitantes.

El animal ingresó sin un nombre oficial, la autoridad de la emisión, identificada como Don Pepe, ordenó organizar una votación a través de la aplicación digital de TV Azteca y del sitio web de Azteca UNO para elegir el nombre definitivo.

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El público eligió el nombre Tlacoyo sobre las opciones Grajo y Rufo. Sin embargo, participantes como Manelyk González y el creador de contenido Kunno comenzaron a llamarlo Huarache de forma cariñosa dentro de la casa.

En la cuenta oficial de Instagram del programa, un video de presentación elaborado con voz sintética difundió el mensaje: “Soy rescatado, pero voy a robarme sus corazones”.

Tlacoyo ingresó al programa de televisión abierta durante la quinta semana de transmisiones. (Captura de pantalla )

Las reglas de La Granja VIP otorgan una condición especial a Tlacoyo

Tlacoyo cuenta con un estatus único dentro de la competencia al ser clasificado como el participante número 21.

Las reglas establecidas por la producción impiden que la mascota sea nominada o eliminada durante las galas de la emisión.

Los concursantes asumieron el compromiso de cuidar al animal durante su permanencia en el inmueble. Las responsabilidades abarcan paseos diarios, momentos de juego y el cumplimiento de un esquema estricto de alimentación.

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Las reglas establecidas por la producción impiden que la mascota sea nominada o eliminada durante las galas de la emisión. (Captura de pantalla )

El plan de nutrición prohíbe dar alimentos de forma simultánea por varios habitantes. La regulación también veta el suministro de huesos de pollo para evitar obstrucciones o lesiones en el sistema digestivo del canino.

La actriz Ivonne Montero asumió tareas de entrenamiento para facilitar la convivencia de Tlacoyo con las vacas, cerdos y aves del recinto. Por su parte, la conductora Kristal Silva compartió un mensaje sobre su interacción con Tlacoyo.

La emisión de La Granja VIP inició su segunda temporada el 6 de septiembre de 2026. Las transmisiones continúan de lunes a viernes a las 20:30 horas y los domingos a las 20:00 horas por la señal de Azteca UNO.

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