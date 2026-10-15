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Mariana Ochoa balconea a Aldo Rendón y asegura que le pidió trabajo tras La Casa de los Famosos México

La cantante asegura que el estilista pide una segunda oportunidad tras el reality, aunque reconoce que ciertos comentarios aún le generan molestia

Aldo Rendón y Mariana Ochoa (Redes Sociales)
Aldo Rendón y Mariana Ochoa (Redes Sociales)
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Mariana Ochoa asegura que Aldo Rendón le pidió trabajo tras la final de La Casa de los Famosos México 2026, pese a que ambos protagonizaron una de las rivalidades más comentadas del reality. La ganadora del programa reveló el episodio en una entrevista con el programa Con permiso.

La exintegrante de OV7 relató que, tras concluir el proyecto, Rendón se acercó a ella y la abrazó “con mucho cariño”. Según su versión, el estilista le dijo: “Por favor, déjame trabajar contigo”. Ella respondió: “Claro, en eso quedamos, me encanta tu trabajo”.

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La cantante matizó que el gesto no borra lo vivido dentro de la casa. “Eso no significa que, ahorita que ya empecé a ver videos y eso, que no me hayan dolido varias cosas de las que vi”, dijo Mariana Ochoa.

Retrato de una mujer con el cabello peinado hacia atrás, labial rojo, pendientes de gota y un collar con colgante en forma de búho.
Mariana Ochoa molesta porque le boicotearon su transmisión en vivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conflicto se originó antes de entrar al reality de Televisa

La tensión entre ambos no nació dentro del programa. En el podcast Pipiris Nights, Rendón había contado que vistió a OV7 años atrás para una sesión de fotos y calificó la experiencia como “muy complicada”. Fue entonces cuando dijo públicamente: “La Mariana no la soporto, insoportable”.

Ochoa, ya eliminada temporalmente del reality, desmintió esa versión en el foro de Hoy. Afirmó que Rendón nunca tuvo trato directo con los integrantes de OV7 durante aquella sesión. “Él se lo inventó. Es una inventada. Aldo, eres una inventada. Lo digo abiertamente”, declaró.

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Los roces continuaron dentro de La Casa de los Famosos México

Ya como habitantes, los encontronazos se repitieron. Rendón llamó “pendeja” a la cantante en varias ocasiones y criticó su vestimenta. En una transmisión 24/7 calificó un vestido de Ochoa como “naco y horrible” y llegó a decirle “inmunda, asquerosa”.

Aldo Rendón
Mariana Ochoa se salvó de la eliminación en la quinta gala, pero al volver a la casa encontró a Aldo Rendón y Gema Garoa hablando de ella a sus espaldas. (Captura de pantalla YouTube)

Otro conflicto surgió por la limpieza de la casa. Cuando Ochoa cuestionó a sus compañeras por no asear los baños, Rendón salió en su defensa y luego externó su molestia: “Yo, la voy a nominar, no lo aguanto, se me acabó el amor”, relató ante Karina Torres y Gema Garoa.

El giro tras la final del reality

Mariana Ochoa ganó la cuarta temporada con 10,825,542 votos, por encima de Memo Schutz, segundo lugar con 9,834,625 votos, cifras difundidas por la producción. El resultado generó acusaciones de fraude en redes, con un 59% de la conversación digital cuestionando la legitimidad del triunfo.

Fue en ese contexto que Rendón cambió el tono hacia su excompañera. “No es tan importante Mariana como para hacer ese tipo de cosas”, dijo el estilista, y agregó: “Prefiero deber los 4 millones que tenerlos y cargar con el hate que trae”.

Mariana Ochoa y Aldo Rendón
Mariana Ochoa y Aldo Rendón

El diseñador pidió además respeto hacia la cantante: “Hay que tratarla bien y mandarle amor”, declaró, al tiempo que deseaba éxito al show de Ochoa y pedía que dejaran de criticarla.

Aldo Rendón no confirma una amistad fuera del reality

Pese al acercamiento que describió Ochoa, Rendón ha sido cauteloso sobre el futuro de la relación. “No me veo yendo a cenar con Ernesto o Cynthia, pero si pasa, voy feliz. No es que no, tampoco me veo yendo a cenar con Mariana”, dijo el estilista.

Aldo Rendón y Mariana Ochoa, en un pleito que se remonta a los primeros años del habitante como stylist (Televisa)
Aldo Rendón y Mariana Ochoa, en un pleito que se remonta a los primeros años del habitante como stylist (Televisa)

El estilista, que ha trabajado con figuras como Galilea Montijo, Montserrat Oliver y Gloria Trevi, no se ha pronunciado públicamente sobre la versión de Ochoa acerca de la petición de trabajo. En redes sociales, algunos usuarios respaldaron el relato de la cantante mientras otros la acusaron de inventar el episodio.

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