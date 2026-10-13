Miau Fest tendrá edición Michictlán en CDMX por Día de Muertos: habrá pasarela de gatos, talleres y colecta de alimento

Una familia contempla una ofrenda de Día de Muertos dedicada a los gatos en el festival Miau Fest Michictlán en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Miau Fest Michictlán 2026 llegará a la Ciudad de México con una edición de Día de Muertos que reunirá pasarela de gatos, talleres, música, teatro y una colecta de alimento para albergues de felinos rescatados.

El encuentro será el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre en Huerto Roma Verde, con entrada gratuita y actividades para recordar a las mascotas que murieron.

PUBLICIDAD

La celebración combinará el gusto por los gatos con las tradiciones mexicanas de esta temporada.

Las personas asistentes podrán llevar fotografías de sus compañeros felinos fallecidos, participar en propuestas culturales y entregar donativos para apoyar a animales que aún esperan una familia.

Huerto Roma Verde será la sede del Miau Fest Michictlán 2026

El festival se realizará en Huerto Roma Verde, en Jalapa 234, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc. La programación comenzará a las 11:00 y terminará a las 20:00 horas durante las dos jornadas.

El acceso al recinto será gratuito. La invitación incluye llevar alimento seco o húmedo para gatos, ya que los productos recolectados se entregarán a albergues que resguardan animales rescatados.

PUBLICIDAD

También se podrán realizar aportaciones económicas voluntarias. El objetivo será contribuir con la compra de comida y otros artículos necesarios para la atención de los felinos bajo cuidado de las organizaciones participantes.

El encuentro estará dividido en dos propuestas temáticas. El sábado 31 de octubre se desarrollará Miau Fest Encantado, una jornada inspirada en Halloween, la magia y el misterio.

El domingo 1 de noviembre será el turno de Michictlán. La segunda fecha estará dedicada al Día de Muertos y al recuerdo de los gatos que formaron parte de la vida de sus familias.

El domingo 1 de noviembre será el turno de Michictlán. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Mega Ofrenda recibirá fotografías de gatos que ya murieron

El festival contará con una instalación colectiva para homenajear a los animales de compañía fallecidos. Las personas podrán llevar fotografías de sus gatos para incorporarlas a este espacio conmemorativo.

PUBLICIDAD

La propuesta recuperará elementos de los altares de Día de Muertos y ofrecerá un lugar para compartir recuerdos. La intención es honrar la memoria de los felinos que dejaron una huella en sus hogares.

La ofrenda formará parte de la programación del domingo, cuando las actividades se enfocarán en la relación entre las familias y sus mascotas.

Esa jornada incluirá presentaciones artísticas y musicales vinculadas con la celebración de los Fieles Difuntos.

El encuentro también incluirá talleres para quienes deseen crear piezas inspiradas en los gatos y en los altares de Día de Muertos.

Las actividades manuales estarán orientadas a la creatividad y al recuerdo de los animales de compañía.

La Pasarela Encantada de Michis comenzará el 31 de octubre a las 16:00

La Pasarela Encantada de Michis será una de las actividades previstas para el primer día del festival. La convocatoria comenzará a las 16:00 horas del sábado 31 de octubre.

PUBLICIDAD

Los participantes podrán presentar a sus gatos con disfraces relacionados con brujitas, personajes mágicos o motivos de terror. La iniciativa buscará destacar la personalidad de los felinos dentro de la temática de Halloween.

La inscripción tendrá un costo de 100 pesos. Las personas interesadas podrán pedir información en el teléfono 55 30 41 62 13.

La actividad contará con dos categorías:

Cachorros: gatos menores de un año

Senior: gatos de un año en adelante

Se entregará premios a los tres primeros lugares de cada una.

La Pasarela Encantada de Michis será una de las actividades previstas para el primer día del festival. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los organizadores indicaron que los gatos deberán estar acostumbrados a convivir con personas y no estresarse durante la experiencia. El requisito busca priorizar el bienestar de los animales durante la pasarela.

PUBLICIDAD

Además de esa actividad, el sábado reunirá propuestas de teatro y música. Entre los espectáculos anunciados se encuentra la obra Cati, Catalina, Calicó… o la maravillosa vida de la niña gato.

La jornada también contará con El Terror de las Masas, una propuesta musical en vivo con rock, new wave y música alternativa de artistas fallecidos. La selección acompañará la ambientación misteriosa prevista para Miau Fest Encantado.

La colecta de alimento apoyará a albergues de felinos rescatados

La entrega de donativos será una parte central del Miau Fest. El alimento seco y húmedo que lleve el público se destinará a albergues que atienden a gatos rescatados.

Estas organizaciones brindan comida, cuidado y protección a animales que todavía buscan una adopción responsable. El evento permitirá que las personas conozcan algunas de sus necesidades y encuentren formas de colaborar.

PUBLICIDAD

La visita al festival podrá combinar una actividad cultural con un aporte directo para los refugios. La recomendación es llevar donativos en especie y consultar las actualizaciones de las actividades antes de acudir.

Quienes elijan el transporte público podrán llegar desde las estaciones Centro Médico y Hospital General de la Línea 3 del Metro. La estación Dr. Márquez del Metrobús aparece como otra alternativa para acercarse al recinto.

La edición Michictlán reunirá experiencias para quienes quieren celebrar el Día de Muertos junto a la memoria de sus animales de compañía. A la vez, buscará movilizar apoyo para los gatos que permanecen bajo resguardo de albergues.

PUBLICIDAD

El festival reunirá teatro, música y actividades para familias con gatos

La programación está pensada para públicos que disfrutan de la convivencia con animales y de las celebraciones de octubre y noviembre. Las propuestas integrarán disfraces, espectáculos, talleres y espacios de homenaje.

Para conocer más detalles acerca de esta edición, las personas interesadas pueden consultar las redes sociales oficiales de Miau Fest.