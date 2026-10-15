Maru Campos culpa al exfiscal de Chihuahua por operativo del caso CIA: “Actuó por la libre”.

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La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, no deja atrás el episodio que ha marcado su gestión al frente del estado y que incluso llevó a la ruptura con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum: el desmantelamiento de un narcolaboratorio que llevó a la muerte de agentes de la CIA en abril de este año.

A meses de los hechos, la mandataria señaló directamente al exfiscal César Jáuregui y a otras personas de la Fiscalía estatal por actuar sin informarle sobre el operativo, una situación que, aseguró, destapó problemas internos que desconocía.

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Maru Campos acusa al exfiscal de actuar sin informarle sobre el caso CIA

En una entrevista con Latinus, realizada por el periodista Claudio Ochoa, la gobernadora reconoció que los cambios en la Fiscalía General del Estado no se habrían producido de la misma manera sin el escándalo relacionado con los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el operativo contra un presunto narcolaboratorio.

“Desgraciadamente, se actuó por la libre por parte del exfiscal, por parte de otras personas al interior de la Fiscalía General del Estado y eso no se puede perdonar”, afirmó Campos Galván al explicar por qué decidió impulsar cambios en la institución.

La mandataria sostuvo que el problema no se limitó a las circunstancias del operativo, sino que también involucró la falta de comunicación con la titular del Ejecutivo estatal.

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Según su versión, desconocía lo que estaba ocurriendo y consideró inaceptable que funcionarios de esa dependencia tomaran decisiones de esa relevancia sin mantenerla informada.

Renuncia del fiscal de Chihuahua.

“Quien ya rebasa ese límite de no avisarle a la jefa, de no platicarle, de no saber qué es lo que estaba pasando”, agregó durante la conversación.

Campos explicó que el episodio abrió una serie de interrogantes sobre el funcionamiento de la Fiscalía y las decisiones que pudieron haberse tomado sin su conocimiento. Incluso planteó dudas sobre si situaciones similares pudieron ocurrir en otros momentos o bajo otras circunstancias.

La gobernadora también señaló que las investigaciones siguen en curso, tanto en el ámbito estatal como en el federal, por lo que los resultados de las indagatorias serán determinantes para esclarecer las responsabilidades.

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El operativo que detonó la crisis y los cambios en la Fiscalía

El caso del presunto narcolaboratorio en Chihuahua se convirtió en un problema político e institucional después de que se conociera la participación de agentes estadounidenses y la muerte de dos integrantes de la CIA en abril pasado.

La controversia puso bajo escrutinio la coordinación entre las autoridades estatales y federales, así como los alcances de la colaboración con personal extranjero.

En medio de la polémica, César Jáuregui dejó la titularidad de la Fiscalía General del Estado. Posteriormente, el caso continuó bajo investigación y el exfuncionario compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) en calidad de testigo, de acuerdo con los antecedentes del expediente difundidos en junio.

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En la entrevista, Campos vinculó directamente la reorganización de la Fiscalía con lo ocurrido y reconoció que el escándalo dejó al descubierto deficiencias que, según dijo, no había identificado previamente.

Momento en que la gobernadora recibe el citatorio de la FGR. Crédito: X - @azucenau

Maru Campos revela cómo el caso CIA la enfrentó con Sheinbaum

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la confrontación política que surgió entre la gobernadora panista y la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria estatal sostuvo que el conflicto terminó concentrándose en ella, pese a que, desde su perspectiva, los funcionarios directamente relacionados con el operativo no enfrentaron el mismo nivel de exposición pública.

“Me puso a mí en choque con el gobierno federal. No puso en choque al fiscal general del Estado ni al director de la Agencia Estatal de Investigaciones”, señaló.

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La mandataria aseguró que antes de esta controversia no había tenido problemas con la presidenta y consideró que terminó en el centro de la disputa nacional por las decisiones y actuaciones que ahora son materia de investigación.

Sin embargo, también informó que había mantenido reuniones periódicas con la fiscal general de la República para dar seguimiento al caso.

Sobre su encuentro con Sheinbaum, la gobernadora dijo que esperaba que la conversación hubiera contribuido a reducir las tensiones. Según relató, durante la reunión ambas abordaron lo sucedido y acordaron atender distintos compromisos, entre ellos reforzar la intervención de las autoridades federales.

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