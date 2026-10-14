Reviven video de Christian Nodal y Belinda cantando “Amor Eterno” tras dueto con Ángela Aguilar

Un juramento de Christian Nodal y Belinda en 2022 vuelve a circular después de que el cantante interpreta el mismo tema junto a Ángela. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

Guardar

Ángela Aguilar y Christian Nodal aparecieron juntos en un video interpretando “Amor Eterno”, de Juan Gabriel, días después de la celebración número 23 de la cantante. La publicación provocó inmediatamente polémica en redes sociales y provocó que usuarios recuperaran un video similar que Nodal protagonizó en 2022 con Belinda.

El videoclip actual, fue grabado en blanco y negro, muestra a la hija de Pepe Aguilar con el sonorense sentados frente a una mesa en el rancho que tienen en Zacatecas. Nodal sostiene un teléfono celular con lo que podría ser la letra de la canción, mientras Ángela se inclina hacia él y apoya la cabeza sobre su hombro.

PUBLICIDAD

Mientras que el material de 2022 muestra a Christian y Belinda, entonces pareja, haciendo incluso una promesa antes de cantar el mismo tema. “Vamos a prometer que no vamos a terminar aquí. Júralo frente a los fans, este es un juramento muy importante”, dice la cantante española en la grabación.

Nodal responde con una frase que ahora resurge en el contexto de la nueva publicación: “Juro frente a los fans que nunca vamos a terminar. Hago este juramento frente al ritual y frente a los fans que nunca vamos a terminar”. Después, ambos cantantes dicen al unísono “Para siempre. Amén” antes de comenzar a cantar “Amor Eterno”.

PUBLICIDAD

La versión interpretada por la pareja forma parte de las apariciones conjuntas registradas durante la semana del cumpleaños de la cantante. IG: angela_aguilar_

Internautas reaccionaron en redes sociales

El nuevo video con Ángela Aguilar generó opiniones divididas entre los internautas. Algunos destacaron las voces de los cantantes e incluso pidieron que realizaran otro dueto, mientras otros usuarios aprovecharon la publicación para dirigir críticas hacia ambos artistas.

La comparación entre ambos videos —el de Belinda en 2022 y el de Ángela Aguilar ahora— se volvió el eje de los comentarios, en particular por la coincidencia de la canción elegida en ambos casos.

Cabe destacar que el festejo de los 23 años de Ángela Aguilar ocurrió mientras Christian Nodal mantiene una disputa legal con Cazzu por su hija Inti. La celebración, con temática de pijamada, se realizó en la casa que la pareja tiene en Zacatecas.

PUBLICIDAD

El inmueble fue decorado con una paleta de tonos rosa, fucsia y magenta, y una wedding planner estuvo a cargo de la organización integral del evento, desde la decoración hasta el menú, los visuales y el espectáculo nocturno. Nodal usó un conjunto verde oscuro y Aguilar una pijama de satín rosa.

A la celebración asistieron varios amigos y familiares de la pareja, Leonardo Aguilar, hermano de la festejada; Aneliz Álvarez, madre de Ángela; Pepe Aguilar, patriarca de la familia, y el periodista de espectáculos Jomari Goyso. Leonardo compartió en sus redes algunos momentos del festejo, incluido el espectáculo pirotécnico de la noche.

PUBLICIDAD

Usuarios en redes sociales comparan el nuevo video de Ángela Aguilar y Christian Nodal con una grabación similar que el cantante protagonizó con Belinda hace tres años, donde ambos se juraron no terminar la relación. (IG: lavoztvazteca)

Ángela Aguilar también publicó una fotografía de una cruz con arreglos florales, imagen que generó especulación entre sus seguidores sobre una posible misa o ceremonia religiosa vinculada al festejo. El cierre incluyó fuegos artificiales en tonos dorado y rosado.

Los cuatro anillos de diamantes llamaron la atención en la fiesta

Entre los detalles que más atención generaron estuvieron los cuatro anillos que lució Ángela Aguilar durante la noche. Dos de esas piezas corresponden a las que utilizó en su boda con Nodal, lo que reforzó la lectura del festejo como una celebración también de su vida en pareja.

Después de la media noche, Christian Nodal publicó en redes sociales una felicitación acompañada de una fotografía en la que Ángela aparece tomándolo de la mano y besándolo. “Feliz cumpleaños, amor de mi vida. Dios te siga bendiciendo y llenando de cosas lindas la vida. Es un honor cada vuelta al sol a tu lado. Te amo con todo mi ser”, escribió Nodal junto a la imagen.

PUBLICIDAD