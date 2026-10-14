México

Receta de atole de calabaza: ideal para disfrutar durante la temporada de frío y Día de Muertos

Esta bebida es la combinación perfecta para acompañar tu pan de muerto

Jarro de barro con atole, canela y anís sobre un altar decorado con flores de cempasúchil, pan de muerto, calaveras y velas encendidas.
Un jarro de barro con atole de calabaza encabeza una ofrenda tradicional del Día de Muertos con flores de cempasúchil, velas y pan de muerto. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El atole de calabaza es una bebida caliente, cremosa y aromática, perfecta para combatir el frío con el dulzor del piloncillo, la suavidad de la leche y el perfume de la canela.

Esta receta mexicana aprovecha la calabaza de Castilla, uno de los ingredientes más representativos del otoño y de las celebraciones del Día de Muertos.

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Se puede servir en una taza o en un jarrito de barro, acompañada de pan de muerto.

Una taza de barro con atole de calabaza, junto a flores de cempasúchil, una calavera decorada, una vela y un trozo de calabaza.
Un tazón de atole de calabaza acompaña los elementos tradicionales de una ofrenda del Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de atole de calabaza

Es una bebida espesa elaborada con calabaza cocida, leche, azúcar moreno y piloncillo. La técnica principal consiste en cocer la calabaza con canela, triturarla y reincorporarla a la leche caliente hasta conseguir una textura cremosa.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos.
  • Cocción: 35 minutos.
  • Tiempo total: 50 minutos.

Ingredientes

  1. 1 calabaza de Castilla mediana, sin semillas y cortada en trozos.
  2. 1 litro de leche.
  3. 1 lata de leche evaporada.
  4. 100 gramos de piloncillo.
  5. ¾ de taza de azúcar moreno.
  6. 1 rama de canela.
  7. Agua, la necesaria para cocer la calabaza.

Cómo hacer atole de calabaza, paso a paso

  1. Lava la calabaza y retira las semillas. Córtala en trozos medianos.
  2. Coloca la calabaza en una olla amplia. Añade agua suficiente para cubrirla.
  3. Incorpora la rama de canela y el piloncillo.
  4. Cuece a fuego medio durante 25 a 30 minutos, hasta que la calabaza esté tierna.
  5. Retira la olla del fuego. Deja reposar la calabaza durante unos minutos para evitar salpicaduras al triturarla.
  6. Pasa la calabaza a la batidora con un poco de leche. Tritura hasta obtener una mezcla fina y homogénea.
  7. Calienta el resto de la leche en otra olla a fuego medio.
  8. Agrega la calabaza triturada y el azúcar moreno.
  9. Incorpora la leche evaporada. Remueve de forma constante para evitar que el atole se pegue en el fondo.
  10. Cocina a fuego medio-bajo durante 8 a 10 minutos, hasta que la bebida esté caliente y tenga una textura ligeramente espesa.
  11. No dejes que hierva con fuerza, porque la leche puede cortarse o formar una capa en la superficie.
  12. Si el atole queda demasiado espeso, añade un poco más de leche o agua caliente.
  13. Sirve inmediatamente en tazas o jarritos de barro. Puedes espolvorear un poco de canela por encima.
Infografía con ilustraciones de calabaza, canela, piloncillo, licuadora y ollas sobre los pasos para cocinar atole.
Una infografía de Infobae explica el proceso de cocción, triturado y mezcla de ingredientes para elaborar atole de calabaza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por porción:

  • Calorías: 340 kcal.
  • Hidratos de carbono: 58 g.
  • Proteínas: 9 g.
  • Grasas: 8 g.
  • Fibra: 3 g.
  • Azúcares: 45 g.
  • Calcio: 250 mg aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

Un video tutorial muestra el proceso de preparación de atole de calabaza en una cocina. La secuencia incluye la adición de ingredientes como rajas de canela y un líquido oscuro dentro de una olla blanca, seguido por el mezclado con un batidor manual. Al final, la preparación se sirve desde un cucharón en una taza naranja con forma de calabaza y una mujer bebe de ella. (@viricookss)

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el atole en la nevera dentro de un recipiente hermético durante un máximo de 3 días.

Al recalentarlo, hazlo a fuego bajo y remueve con frecuencia. Si se ha espesado demasiado, añade un poco de leche.

No se recomienda dejarlo a temperatura ambiente durante más de 2 horas, sobre todo por su contenido en leche.

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