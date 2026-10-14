Noroña pide al PT “no tensar la coalición” tras respaldar protesta del IMSS. Crédito: Cuartoscuro

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Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, pidió al Partido del Trabajo (PT) evitar “tensar la coalición”, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum criticara su respaldo a las protestas de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El senador respaldó las declaraciones de Sheinbaum respecto a que en el IMSS hay “demandas legítimas” y que tienen que ser atendidas. Mostró su desconocimiento al reclamo de la mandataria al PT; de acuerdo con Fernández Noroña, cree que los aliados de Morena argumentarán que están respaldando las demandas del Seguro Social, pero en su opinión:

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“Yo creo que hay temas que atender y yo creo que ese es el tema de fondo y yo creo que hay que hacer todo lo posible por no tensar nuestra coalición”. Noroña advirtió que la situación está “muy difícil, como para confrontarnos”.

Sheinbaum arremete contra PT y SOMOS por participar en la protesta del IMSS

Claudia Sheinbaum calificó de “oportunista” la participación de actores políticos en la marcha de trabajadores del IMSS realizada el martes 13 de octubre en la Ciudad de México. La presidenta sostuvo que su presencia se aleja de las demandas laborales del sindicato.

Las protestas acumulan más de una semana en distintos estados y reúnen a personal médico, de enfermería, administrativo y jubilados. La movilización capitalina comenzó a las 15:00 horas en el Centro Médico Nacional del Siglo XXI y avanzó hacia Palacio Nacional; el partido de oposición SOMOS respaldó a los empleados y denunció desabasto de medicamentos, falta de insumos, plazas vacantes y salarios insuficientes.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza una conferencia de prensa en Palacio Nacional. Durante la sesión, la mandataria habla desde el podio ante representantes de medios de comunicación, quienes intervienen para realizar preguntas. La transmisión incluye interpretación en lengua de señas en recuadro.

El 12 de octubre, Reginaldo Sandoval Flores, coordinador de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, pidió al gobierno federal dialogar con la base trabajadora y no únicamente con las cúpulas sindicales. La presidenta respondió que esas posturas son “oportunistas” y pidió a la ciudadanía sacar sus conclusiones, al señalar que ya comenzó el periodo electoral y debe cuidar lo que dice.

Tensión entre PT y Morena

El PT mostró su disgusto respecto al proceso de designación de coordinadores de la Defensa de la Transformación de Morena rumbo a las elecciones 2027. El partido señaló que la 4T incumplió con los acuerdos de las encuestas de selección, han demandado que se realicen encuestas espejo en Nuevo León, Chihuahua y Zacatecas.

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El Partido del Trabajo exige a Morena una segunda encuesta estatal tras señalar el incumplimiento de los acuerdos en México. (Jovani Pérez)

La dirigencia de Morena ha señalado que se encuentra en diálogo con el PT y con el Partido Verde Ecologista (PVEM). En este contexto, el día de hoy, la senadora Geovanna Bañuelos advirtió que, sin el respaldo de su partido, el bloque oficialista habría ganado la mayoría en los estados.

Señaló que Morena tiene la capacidad de ganar, pero no en la magnitud en la que lo ha logrado hasta ahora con sus aliados. Pidió no minimizar la unidad.