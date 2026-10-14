México

“Es muy oportunista”, considera Sheinbaum sobre participación del líder del PT en marcha de trabajadores del IMSS

La presidenta reiteró que los trabajadores de la institución tienen varias demandas “legítimas”

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CIUDAD DE MÉXICO, 14OCTUBRE2026.- Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, encabezó la Conferencia del Pueblo en tema del programa Sembrando Vida en Palacio Nacional. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM
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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, calificó de “oportunista” la participación de actores políticos durante la marcha de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el día de ayer. Durante La Mañanera del Pueblo de hoy, la mandataria dijo que su presencia está alejada de las demandas laborales del sindicato.

“Sí había partidos políticos. La verdad, no sabemos si impulsaron o, sí, de manera muy oportunista, se pararon por ahí”, declaró Sheinbaum.

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