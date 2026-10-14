“Es muy oportunista”, considera Sheinbaum sobre participación del líder del PT en marcha de trabajadores del IMSS

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, calificó de “oportunista” la participación de actores políticos durante la marcha de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el día de ayer. Durante La Mañanera del Pueblo de hoy, la mandataria dijo que su presencia está alejada de las demandas laborales del sindicato.
“Sí había partidos políticos. La verdad, no sabemos si impulsaron o, sí, de manera muy oportunista, se pararon por ahí”, declaró Sheinbaum.
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