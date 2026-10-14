México

FGR desmiente declaración de presunto sicario sobre la incineración de 250 personas en el Rancho Izaguirre

En una entrevista para una televisora italiana, un presunto sicario del CJNG aseguró que en el rancho se había asesinado a 500 personas

Rancho Izaguirre
El presunto sicario señaló que en el Rancho Izaguirre él mismo se había encargado de quemar 250 cuerpos. (ULISES RUIZ / AFP)
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La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer, por medio de una publicación en redes sociales, que la declaración que dio un presunto sicario del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a una televisora italiana, donde asegura haber incinerado 250 cuerpos en el llamado Rancho Izaguirre, ubicado en el estado de Jalisco, es falsa.

Además, señaló que el procesamiento pericial del sitio presentaba un avance del 92 por ciento.

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Hasta ahora, se señaló, la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos ha llevado a proceso a 15 personas posiblemente relacionadas con dicho campo de adiestramiento.

Dijo que las investigaciones, que siguen avanzando, incluyen análisis de telefonía y dispositivos móviles con control judicial, así como testimonios de víctimas.

“Continuaremos informando conforme el debido proceso lo permita”, concluyó el mensaje.

La FGR aseguró que la declaración era falsa. (X @FGRMexico)
La FGR aseguró que la declaración era falsa. (X @FGRMexico)

¿A qué video se refiere la FGR?

La publicación realizada por la Fiscalía se refiere a la declaración que realizó un presunto sicario del CJNG, quien dijo que había incinerado los cuerpos de 250 personas en Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.

En una entrevista transmitida el pasado 10 de octubre en el noticiero Tg1 de la televisión pública italiana, un sujeto con el rostro cubierto dijo que se encontraba en las filas del cártel mencionado y aseguró que en el sitio fueron asesinadas más de 500 personas y que él se había encargado de quemar a la mitad, o sea, unas 250.

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El testimonio que el presunto sicario dio a la periodista Stefania Battistini contradice a la Fiscalía General de la República (FGR), quien ha sostenido que no hay pruebas de que en el lugar se hubiera cremado cuerpos.

El sujeto aseguró que colaboraba en secreto con las Madres Buscadoras de Jalisco, colectivo que busca a personas desaparecidas en la entidad.

El presunto sicario narró en la entrevista que en el rancho ejecutaron a 20 personas en una noche, y que en total, fueron ejecutadas más de 500. “Yo quemé personalmente 250 personas”, relató el hombre.

El hombre fue entrevistado para una televisora italiana. (Tomada de noticiero Tg1/Captura de pantalla)
El hombre fue entrevistado para una televisora italiana. (Tomada de noticiero Tg1/Captura de pantalla)

“Mañana tengo que matar a una persona. Tengo un rifle con mira telescópica, todo listo”, señaló al inicio del reportaje.

Cuando Battistini le preguntó “¿cuál es tu trabajo exactamente?”, el hombre respondió sin rodeos: “Trabajo con el jefe, soy sicario.”

Sobre la paga por su labor, dijo que el salario de un sicario no cambia según el número de víctimas. “Un sicario que trabaja en el cártel siempre gana el mismo sueldo. Puedo matar hasta cinco personas en un día y mi paga sigue siendo la misma. Cuatro mil pesos”, afirmó y luego subrayó que “una vida no cuesta mucho”.

La presentadora de Tg1 ubicó la escena del reportaje antes de la parte más dura del testimonio: “Estamos cerca del Rancho Izaguirre. Las Madres Buscadoras encontraron restos humanos calcinados y cientos de prendas de vestir hace dos años.”

El entrevistado aseguró que el método de destrucción de los cuerpos impide que las familias recuperen a sus desaparecidos. “Ahí, si buscan, todavía pueden encontrar restos humanos”, dijo, aunque insistió en que la mayoría de los cuerpos “nunca los encontrarán”.

La entrevista circula en redes sociales. (Tomada de noticiero Tg1/Captura de pantalla)
La entrevista circula en redes sociales. (Tomada de noticiero Tg1/Captura de pantalla)

Battistini le preguntó directamente si por eso decidió ayudar a las buscadoras a localizar restos. El hombre respondió que sabe dónde señalar, aunque no puede garantizar hallazgos completos, solo fragmentos óseos y dientes que pudieron sobrevivir a la incineración.

La periodista italiana compartió el material en su cuenta de X el 11 y el 13 de octubre, con imágenes de Gabriel Casal, de Ícaro Producciones. En las publicaciones, agradeció la colaboración del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y señaló que en México hay más de 130 mil personas desaparecidas, cifra que el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada vincula con indicios de crímenes de lesa humanidad.

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