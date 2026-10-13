México

Guía para armar tu ofrenda de Día de Muertos 2026: qué debe llevar y dónde comprar en CDMX

La maceta de flor de cempasúchil cuesta entre 14 y 65 pesos según el punto de venta; el pan de muerto tradicional va de 21 a 35 pesos la pieza en panaderías de la ciudad

Mesa de madera con velas encendidas, pan de muerto, manzanas, calaveras de azúcar, flores amarillas, fotografías y una ventana que da a la calle.
La temporada de Día de Muertos vuelve a llenar de color naranja los mercados de la Ciudad de México. Entre cempasúchil, pan de muerto, veladoras y papel picado, armar una ofrenda puede costar desde 350 hasta más de 4,500 pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La temporada de Día de Muertos vuelve a llenar de color naranja los mercados de la Ciudad de México. Entre cempasúchil, pan de muerto, veladoras y papel picado, armar una ofrenda puede costar desde 350 hasta más de 4,500 pesos, según el tamaño del altar y la cantidad de elementos que se incluyan.

Esta guía reúne precios aproximados para 2026, que pueden variar dependiendo del local y la zona de compra, además de los puntos de venta más recomendados en distintas partes de la capital para conseguir cada elemento tradicional.

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(Gobierno de México)

Qué lleva una ofrenda de Día de Muertos

Una ofrenda tradicional combina flores, alimentos, velas y objetos personales del difunto para recibir su visita el 1 y 2 de noviembre. No existe una fórmula única: el contenido varía según el presupuesto y el espacio disponible, pero hay elementos que se repiten en la mayoría de los altares.

Entre los componentes básicos que debe llevar una ofrenda sencilla se encuentran:

Flor de cempasúchil, en maceta o en pétalos sueltos.

Veladoras o velas.

Papel picado.

Fruta de temporada.

Pan de muerto.

Agua y sal.

Fotografía de la persona recordada.

En ofrendas más elaboradas se suman otros elementos:

Copal y sahumerio.

Calaveritas de azúcar o chocolate.

Platillos cocinados, como mole con arroz.

Bebidas, incluidas las alcohólicas.

Incienso.

Figuras de cartonería y adornos de catrinas.

Objetos personales u obsequios favoritos del difunto.

Cuánto cuesta armar un altar según su tamaño

Altar de muertos moderno, decoración sencilla, simbolismo cultural, ambiente espiritual, homenaje familiar, tradición mexicana reinterpretada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presupuesto final depende directamente de la extensión de la ofrenda, la cantidad de niveles instalados y el volumen de insumos seleccionados. El gasto puede dividirse en tres categorías principales, siempre como referencia aproximada.

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Un altar económico o sencillo, de uno o dos niveles, cuesta entre 350 y 600 pesos, aunque existen estimaciones de 400 a 700 pesos o desde 208 a 315 pesos si se compran únicamente los elementos indispensables en su precio mínimo. Incluye dos macetas de cempasúchil, dos veladoras, un paquete de papel picado, fruta suelta, dos panes tradicionales, agua, sal y fotografías.

Un altar tradicional de tres niveles oscila entre 900 y 1,500 pesos. Contempla cuatro macetas o ramos grandes de flor, seis veladoras, copal con sahumerio, calaveritas de azúcar, una cazuela de mole con arroz, frutas variadas, cuatro panes de muerto y adornos de cartonería.

Un altar monumental o familiar, de siete niveles, requiere una inversión de 2,500 a más de 4,500 pesos. Integra más de diez macetas o ramos, caminos extendidos de pétalos, docenas de veladoras, platillos cocinados, bebidas alcohólicas, variedad de calaveritas y decoraciones de fondo.

Si se busca montar un altar familiar tradicional con todos los elementos principales (flores, veladoras, pan, alimentos preparados, calaveritas, papel picado e incienso), el gasto puede superar fácilmente los mil pesos y, en casos de altares grandes o con platillos elaborados, alcanzar los 4,500 pesos o más.

Precio de cada elemento para 2026

Un hombre y una mujer sonrientes sostienen billetes mexicanos frente a un altar decorado con flores de cempasúchil y papel picado.
Se trata de montos aproximados que pueden cambiar según el establecimiento y la zona donde se realice la compra (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo individual promedio de los insumos tradicionales para este año se compone de la siguiente manera. Se trata de montos aproximados que pueden cambiar según el establecimiento y la zona donde se realice la compra:

Flor de cempasúchil en maceta: 25 a 65 pesos; en ramo: 60 a 120 pesos.

Pan de muerto tradicional: 21 a 35 pesos la pieza; versiones familiares o con relleno: 150 a más de 340 pesos.

Veladoras: 21 a 35 pesos por unidad, correspondiente al vaso grande de vidrio o veladora mística tradicional.

Papel picado: 25 a 30 pesos el paquete de 30 hojas de papel de china calado.

Calaveritas de azúcar o chocolate: 35 a 50 pesos por pieza mediana.

Alimentos preparados: 170 a 200 pesos por ración de mole con arroz y complementos; las bebidas suman de 45 a 180 pesos extra.

Copal negro: 115 pesos el paquete de 100 gramos.

Sahumerio de barro: 55 pesos.

Frutas de temporada como guayaba, caña y mandarina: alrededor de 60 pesos por kilo.

A estos montos se añaden gastos secundarios como la impresión de fotografías y el transporte para realizar las compras. La variabilidad regional es un factor clave: en zonas rurales o donde hay acceso directo a productores, los precios suelen ser más bajos, mientras que en ciudades grandes o tiendas de autoservicio los costos tienden a ser más elevados.

Dónde comprar cempasúchil en la CDMX

Una trajinera en un canal junto a una mesa con pan de muerto, tamales y flores de cempasúchil, bajo el texto Ruta del Cempasúchil 2026.
Un grupo de personas navega en trajinera por los canales de Xochimilco durante la promoción de la Ruta del Cempasúchil en Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes planifican la compra de flores, la capital ofrece varios puntos tradicionales donde es posible adquirir cempasúchil directamente de productores o comisionistas, tanto en maceta como por ramo.

Los precios indicados son aproximados y pueden variar según el local.

Mercado de Jamaica

Ubicación: Avenida Congreso de la Unión 286, esquina Avenida Morelos, colonia Jamaica, alcaldía Venustiano Carranza.

Horario: abierto las 24 horas del día.

Precios: de 25 a 45 pesos por maceta o ramo.

Es considerado la capital de la floristería en la ciudad y reúne más de mil locales especializados en arreglos y flores frescas.

Central de Abasto (CEDA) / Romería de la Central de Abasto

Ubicación: Corredor Ecológico y zona de estacionamiento de la Central de Abasto, alcaldía Iztapalapa.

Horario: servicio las 24 horas durante toda la temporada festiva. Precios: de 20 a 40 pesos, con tarifas de mayoreo y menudeo directo de productores.

Paraje San Juan Tlacoapa, Xochimilco

Ubicación: zona de viveros cercana al límite entre Xochimilco y Tláhuac, cerca del Faro de Tláhuac.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas; sábados y domingos de 7:00 a 21:00 horas.

Precios: de 14 a 28 pesos por maceta, en variedades de color naranja, verde limón y clemole.

Guía en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta

Existen además otras ocho ubicaciones recomendadas para comprar flor de temporada en estas tres alcaldías, entre ellas:

Mercado de Plantas y Flores: Avenida Año de Juárez 2, San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco.

Mercado de Flores y Plantas Madreselva: calle Madreselva 15 bis, colonia Xaltocan, Xochimilco; abierto de lunes a domingo de 8:00 a 19:00 horas. Palacio de la Flor: dentro del Deportivo Xochimilco, calle Francisco Goitia sin número; abierto de lunes a domingo de 6:00 a 16:00 horas. Mercado de Plantas y Flores Campo 7: mismo domicilio que el Palacio de la Flor, con idéntico horario.

Mercado de Plantas y Flores Cuemanquito: Avenida Canal Nacional 2000, Coapa-Cuemanco, Xochimilco; abierto de lunes a domingo de 8:00 a 16:00 horas, aunque algunos locales extienden su cierre hasta las 18:00 o 19:00 horas.

Mercados para papel picado, calaveras y decoración

Pan de muerto en un plato, acompañado de flores de cempasúchil, velas encendidas, calaveras de azúcar, un tarro con cerveza y una botella.
Una ofrenda de Día de Muertos reúne pan de muerto, calaveras de azúcar, flores de cempasúchil, cerveza y mezcal junto a velas encendidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de las flores, la ofrenda también requiere papel picado, veladoras y figuras decorativas. Estos son los puntos recomendados:

Mercado de Sonora

Ubicación: Fray Servando Teresa de Mier 419, colonia Merced Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza.

Es una de las opciones más completas: concentra disfraces, máscaras, maquillaje, calaveras, adornos y artículos para fiestas en un solo recorrido.

La Merced

La zona ofrece papel picado, calaveras, catrinas, velas y flores artificiales, útiles para darle personalidad al altar.

Mercado de Coyoacán

Es una alternativa para decoración con un toque más artesanal: calaveras de cerámica, piezas de barro, esqueletos de cartón, coronas y máscaras.

Mercado Martínez de la Torre

Ubicado en la zona de Guerrero, también puede considerarse para artículos de temporada y adornos.

La diferencia entre estos puntos está en el tipo de compra: Sonora y La Merced funcionan mejor para buscar variedad, mientras que Jamaica y Madreselva son más apropiados para flores y plantas, y Coyoacán resulta una alternativa para piezas decorativas y artesanales.

Dónde conseguir pan de muerto

Pan de muerto, calaveras de chocolate, granos de café y tazas con bebidas humeantes sobre una mesa frente a una iglesia colonial.
Las panaderías tradicionales ofrecen la pieza clásica de pan de muerto entre 21 y 35 pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las panaderías tradicionales ofrecen la pieza clásica de pan de muerto entre 21 y 35 pesos, precio aproximado que puede variar según el establecimiento, mientras que las presentaciones familiares o con relleno en franquicias van de 150 a más de 340 pesos.

Esta temporada circula además el llamado Conchasúchil, un pan de muerto con costra decorada con figuras de papel picado y calaveritas, elaborado por un taller artesanal ubicado en Iztapalapa bajo la marca Bets Cakes. Su catálogo también incluye la Rosca de Muertos, una versión de la rosca de Reyes hecha con masa de pan de muerto y decoraciones de papel picado.

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