México

Resultados de la Lotería Nacional, Sorteo Mayor 4031: premio mayor y números ganadores de este martes 13 de octubre

El plazo de 60 días naturales para solicitar el premio comenzará al día siguiente de la publicación de los resultados

Resultados de la Lotería Nacional, Sorteo Mayor 4031: premio mayor y números ganadores de este martes 13 de octubre
Resultados de la Lotería Nacional, Sorteo Mayor 4031: premio mayor y números ganadores de este martes 13 de octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Sorteo Mayor 4028 de la Lotería Nacional de México, uno de los juegos semanales con mayor popularidad, fue celebrado este martes en punto de las 20:00 horas (hora del centro de México) en vivo desde el Teatro Lotería Nacional en la Ciudad de México y entregó un premio principal de 21 millones de pesos, distribuidos en tres series.

El billete de Lotería Nacional de este martes 13 de octubre de 2026 conmemora el Día de la Nación Pluricultural, que se celebra cada 12 de octubre en México.

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La emisión reconoce la diversidad cultural, lingüística y étnica del país, así como la presencia histórica de los pueblos indígenas y afromexicanos.

La fecha sustituyó la denominación tradicional de Día de la Raza mediante un decreto publicado en diciembre de 2020.

El nuevo enfoque busca promover una reflexión sobre la historia del continente y valorar las aportaciones de las comunidades que forman parte de la nación mexicana.

Números ganadores y reintegros del Sorteo Mayor 4031 de la Lotería Nacional del martes 13 de octubre

Comprueba los resultados ganadores de este Sorteo Mayor 4012. (VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)
Comprueba los resultados ganadores de este Sorteo Mayor 4012. (VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)
  • Premio mayor de 21 millones de pesos: 57156
  • Premio mayor de 2 millones 550 mil pesos: 10924
  • Premio mayor de 900 mil pesos: 20246
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 11031
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 25480
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 27675
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 39704
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 37322
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 53331
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 52350
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 06394
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 42744

Reintegros: 6, 4 Y 6

¿La estructura del Sorteo Mayor?

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

El Sorteo Mayor utiliza 60,000 números (billetes) numerados del 00000 al 60000, divididos en 3 series. Cada boleto se fracciona en 20 cachitos, lo que significa que hay un total de 180,000 cachitos en juego (60,000 números x 3 series).

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Un cachito es 1/20 de un boleto. Puedes comprar uno o más cachitos, o un boleto completo (20 cachitos). El premio que obtengas depende de la cantidad de cachitos o series que hayas comprado.

El costo por jugar el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional es:

  • Cachito: $30 MXN.
  • Serie (20 cachitos): $600 MXN.
  • Tres series (boleto completo): $1,800 MXN.

El premio principal es de 21 millones de pesos en total, distribuidos en las 3 series. Si compras una serie completa, puedes ganar hasta 7 mil pesos, y con un cachito, hasta 350 mil pesos (1/20 del premio mayor por serie).

¿Cómo puedes cobrar un premio de la Lotería Nacional de México?

Resultados de la Lotería Nacional. (Lotería Nacional)
Resultados de la Lotería Nacional.

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Los premios menores de hasta 10 mil pesos pueden cambiarse en expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

  • Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.
  • Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

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