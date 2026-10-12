México

La Llorona recorrerá Iztapalapa, Coyoacán, Tlalpan y otras alcaldías de CDMX con funciones de entrada libre: fechas, horarios y sedes

La temporada de Día de Muertos tendrá una nueva versión teatral de La Llorona en Ciudad de México

Una mujer con vestimenta tradicional indígena grita con las manos abiertas frente a un lago con neblina y pirámides de fondo.
El lamento de La Llorona llegará a 10 sedes de la Ciudad de México durante la temporada de Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Llorona llegará gratis a la Ciudad de México con 14 funciones entre el 16 de octubre y el 8 de noviembre. La obra, escrita por Luis Huitrón y dirigida por Angélica Rogel, se presentará en 10 sedes, entre ellas espacios de Iztapalapa, Coyoacán, Tlalpan, Iztacalco y Venustiano Carranza.

La propuesta combina títeres, teatro de sombras y misterio para revisar una de las leyendas más conocidas de México. Las presentaciones serán de entrada libre, aunque el público deberá llegar con anticipación porque cada recinto tendrá cupo limitado.

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La puesta en escena llevará una versión distinta de La Llorona a alcaldías de la capital durante la temporada de Día de Muertos.

El montaje buscará revisar los posibles orígenes de la leyenda y plantear otro desenlace, a partir de una historia que conecta a una niña y su abuela con el pasado de Tenochtitlán.

El Teatro del Pueblo recibirá las dos funciones del Centro Histórico

Las funciones confirmadas en el Centro Histórico se realizarán en el Teatro del Pueblo, ubicado en República de Venezuela 72. El recinto forma parte del conjunto arquitectónico del Mercado Abelardo L. Rodríguez.

Las presentaciones en esta sede están previstas para el viernes 16 y el jueves 22 de octubre, ambas a las 16:00 horas. La entrada no tendrá costo y estará sujeta a la capacidad del lugar.

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El Teatro del Pueblo albergará una historia centrada en Xóchitl y su abuela. A través de una ofrenda, los personajes conducirán al público hacia una nueva lectura de la figura de La Llorona.

La obra parte de la pregunta sobre la posibilidad de que el relato tenga un final diferente. La invitación difundida por el Sistema de Teatros de la Ciudad de México plantea: “Las leyendas cambian al volver a contarlas”.

El recorrido escénico se remonta a Tenochtitlán y recurre a figuras, sombras y narración para construir la trama. La propuesta se aleja de una repetición literal de la versión más difundida de la leyenda.

El inmueble también conserva una historia propia desde su inauguración en la década de 1930 y cuenta con murales que forman parte de su patrimonio arquitectónico.

Una mujer con tocado de plumas flota sobre un lago de noche bajo la luna creciente y sobre una neblina tenue.
La obra parte de la pregunta sobre la posibilidad de que el relato tenga un final diferente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La obra llegará a Utopías de cinco alcaldías de la capital

Además de las fechas previstas en el Centro Histórico, el programa contempla funciones en distintas Utopías de la Ciudad de México. Las actividades alcanzarán puntos de Iztapalapa, Venustiano Carranza, Coyoacán, Tlalpan e Iztacalco.

La programación completa abarcará 14 presentaciones distribuidas en 10 sedes de la capital. Las funciones se desarrollarán durante octubre y noviembre, dentro de las actividades vinculadas con el Día de Muertos.

La entrada será libre en todas las sedes, con cupo limitado. Este es el calendario de funciones:

  • Teatro del Pueblo, 16 de octubre a las 16:00 horas: República de Venezuela 72, Centro Histórico.
  • Utopía Centli Topilejo, 17 de octubre a las 17:00 horas: Gaviota 72, San Miguel Topilejo, Tlalpan.
  • Teatro del Pueblo, 22 de octubre a las 16:00 horas: República de Venezuela 72, Centro Histórico.
  • Utopía Teotongo, 23 de octubre a las 17:00 horas: Doctor Fernando Villegas, manzana 72, San Miguel Teotongo, Iztapalapa.
  • Utopía La Heroica, 24 de octubre a las 17:00 horas: avenida Ingeniero Eduardo Molina, 20 de Noviembre, Venustiano Carranza.
  • Utopía Meyehualco, 29 de octubre a las 18:30 horas: Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa.
  • Utopía Elena Poniatowska Amor, 31 de octubre a las 18:00 horas: avenida Miguel Hidalgo 128, San Lucas, Coyoacán.
  • Utopía Papalotl, 31 de octubre a las 11:00 y 14:00 horas: Datsun Tercer Retorno, Reforma Económica 52, Reforma Política, Iztapalapa.
  • Utopía Mixiuhca, 1 de noviembre a las 11:00 horas: Viaducto Río de la Piedad 6, Granjas México, Iztacalco.
  • Barco Utopía, 7 de noviembre a las 14:00 y 16:00 horas: Parque Lineal Periférico Oriente, esquina con avenida Luis Méndez y Eje 6 Sur, Iztapalapa.
  • Utopía Libertad, 8 de noviembre a las 14:00 y 16:00 horas: Río Nilo, Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa.

La historia propone una mirada prehispánica sobre el lamento

La versión popular de La Llorona relata la historia de una mujer que, tras ser abandonada por su pareja, perdió la cordura y ahogó a sus hijos en un río o canal. Desde entonces, recorre las calles mientras los busca y lanza el grito que dio forma a la leyenda.

El relato ha formado parte de la cultura mexicana durante generaciones, sobre todo en las noches y celebraciones de octubre y noviembre. Su presencia en el imaginario colectivo convirtió el lamento de “¡Ay, mis hijos!” en uno de los sonidos más asociados con las historias de terror del país.

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) plantea otra posible raíz para esta narración. A partir de las crónicas del siglo XVI de fray Bernardino de Sahagún, el organismo identifica similitudes entre La Llorona y Cihuacóatl, una diosa prehispánica considerada madre de los mexicas.

De acuerdo con esa interpretación, el llanto no correspondería a una mujer que busca a sus hijos después de una tragedia personal. Sería el lamento de Cihuacóatl por la derrota de los mexicas durante la Conquista.

El INPI recoge una tradición según la cual la deidad habría advertido sobre las guerras que se aproximaban antes de la llegada de los conquistadores. Su llanto anticipaba el destino de sus hijos ante los extranjeros.

La obra retoma esa posibilidad para alejarse de una única explicación. El montaje invita a observar cómo cambian las leyendas cuando cada generación las vuelve a narrar.

cihuacoatl la llorona
Cihuacóatl, la diosa mexica "recolectora de almas" Foto: (INAH)

La temporada ofrece una alternativa cultural gratuita para quienes buscan actividades relacionadas con el Día de Muertos.

También presenta una oportunidad para conocer una interpretación teatral que vincula la leyenda con la memoria indígena y la historia de Tenochtitlán.

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