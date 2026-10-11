¿Plan darks en octubre? CDMX tendrá su primera Semana Gótica con actividades gratis en el Museo Panteón de San Fernando: fechas y horarios

Un grupo de personas con indumentaria de estilo gótico y steampunk se reúne entre los pasillos y mausoleos de un cementerio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Primera Semana Gótica de la Ciudad de México reunirá del 14 al 18 de octubre a personas interesadas en la literatura, la música, la estética y las expresiones artísticas de esta subcultura.

El encuentro será gratuito, tendrá actividades para todas las edades y se realizará de 14:00 a 18:00 horas en el Museo Panteón de San Fernando, en el Centro Histórico.

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La propuesta busca abrir un espacio para la comunidad gótica de la capital, con conversatorios, conferencias, mesas redondas, venta de artículos, presentaciones artísticas y música en vivo.

La entrada libre permitirá asistir con familia, amistades o pareja, sin necesidad de registro o pago anunciado.

El Museo Panteón de San Fernando albergará cinco días de actividades

La sede elegida para el encuentro es el Museo Panteón de San Fernando, un recinto del Centro Histórico que recibirá la programación durante cinco jornadas consecutivas.

Las actividades comenzarán cada día a las 14:00 y concluirán a las 18:00. Hasta el momento, se difundió el programa correspondiente a las primeras tres fechas, del miércoles 14 al viernes 16 de octubre.

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La iniciativa cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. El encuentro plantea una celebración de la identidad goth chilanga a partir de propuestas vinculadas con la música, la literatura, los medios de comunicación y la organización de eventos.

La cultura gótica ha encontrado espacios de convivencia en la capital mediante colectivos y actividades como el Picnic Gótico.

Estos encuentros reúnen a quienes comparten intereses por ciertos estilos musicales, expresiones visuales, lecturas y formas de vestir.

La sede elegida para el encuentro es el Museo Panteón de San Fernando, un recinto del Centro Histórico que recibirá la programación durante cinco jornadas consecutivas.

El miércoles 14 de octubre abrirá con literatura y arte gótico

La inauguración de la Primera Semana Gótica de la Ciudad de México está programada para las 16:00 del miércoles 14 de octubre.

Cinco minutos después, la licenciada Paulina Martínez Camacho, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ofrecerá la conferencia “El erotismo de la vampira en la literatura”.

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A las 16:30, la maestra Paloma Cristina Jiménez Vega, vinculada al posgrado en Historia del Arte de la UNAM, presentará la charla “Qué es Arte Gótico”.

La primera jornada concluirá a las 17:00 horas con una mesa redonda titulada “Perspectivas acerca de la Literatura Gótica en México”. Participarán los escritores Manuel Morbius, Verónica Miranda Maldoror, Alondra Díaz y Temok Saucedo.

El encuentro contará con la moderación de Isaac Fanzine. La actividad propone una conversación centrada en la presencia, las formas y los autores de la literatura gótica en el país.

Los DJ debatirán sobre la escena gótica metropolitana el jueves 15

El jueves 15 de octubre, la programación se concentrará en la música y en la producción de actividades para la comunidad goth de la zona metropolitana.

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A las 16:00 se realizará el conversatorio “DJs en la escena gótica de la zona metropolitana”. La charla contará con DJ Murphy, DJ Lilithny, DJ Efren Necrobat y DJ Nihilus.

Christian Hyde será el moderador de esta conversación. El diálogo abordará el papel de quienes seleccionan música en los espacios y encuentros de la escena gótica local.

Una hora después comenzará el conversatorio “Organización de eventos en la escena Goth”. La actividad reunirá a personas relacionadas con proyectos y fiestas de este circuito cultural.

Participarán Alex Raven, de Nahualas y Kamazotz; Alex Bat, de Rave from the Grave; Christian Hyde, de Old Goth México; e Hikari Black Kuran, de Prism Culture. Esta última será la moderadora.

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La programación pone el foco en quienes impulsan propuestas de convivencia y difusión dentro de la comunidad. La organización de eventos forma parte de los temas que tendrán lugar en esta primera edición.

La inauguración de la Primera Semana Gótica de la Ciudad de México está programada para las 16:00 del miércoles 14 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La radio y la historia de la subcultura serán los ejes del viernes 16

El viernes 16 de octubre comenzará con el conversatorio “Breve historia de la escena alternativa gótica en la Ciudad de México”.

La charla incluirá las participaciones de Paul D Noch, de Carmilla Vampire; José Riwes, de Hueco; y Luigi Don Kruz. El último de ellos estará a cargo de moderar la actividad.

A las 17:00 se llevará a cabo el conversatorio “Goth en la radio y otros medios de comunicación”. La propuesta reunirá experiencias de proyectos sonoros y plataformas digitales relacionados con la cultura oscura.

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Entre las personas participantes estarán Dany Derad, de Sábado Oscuro y Radio IPN; Satanás Pandemonium, de TikTok; Brenda Cerón, de Absenta y El Hada Verde Radio; y Miguel Durden, de Alternagoth.

Dolmancé moderará el diálogo. La conversación permitirá conocer distintas formas de difusión de la música, la estética y las actividades vinculadas con la escena goth.

El Día Mundial del Gótico se celebra cada 22 de mayo

La Semana Gótica se desarrollará en octubre, pero la conmemoración internacional dedicada a esta subcultura ocurre cada 22 de mayo.

El Día Mundial del Gótico fue instaurado oficialmente en 2009. Su origen se relaciona con un programa especial que los DJ Martin Oldgoth y Cruel Britannia transmitieron por BBC Radio 6.

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La fecha se convirtió en una ocasión para celebrar la cultura y la estética oscura en distintos países. La iniciativa capitalina trasladará parte de esa celebración a un programa de cinco días en un recinto histórico.

Quienes deseen asistir deberán considerar que la información difundida solo incluye las actividades de apertura. La cartelera de las dos últimas jornadas se dará a conocer más adelante a través de los canales de la sede.