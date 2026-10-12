Gobierno de Jalisco informa que marcha por agua en Guadalajara dejó 39 detenidos y dos policías graves

Guardar

La movilización ciudadana para exigir agua limpia en la Zona Metropolitana de Guadalajara termina con enfrentamientos entre manifestantes y policías estatales. El Gobierno de Jalisco reporta 39 personas detenidas, 28 elementos de seguridad lesionados y 31 civiles que reciben atención médica; dos de los policías heridos se encuentran graves.

La protesta se realiza este domingo 11 de octubre, con un recorrido desde la glorieta de La Minerva hasta Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus. La movilización reúne a ciudadanos inconformes con la calidad del agua que llega a sus hogares, en medio de denuncias por turbidez, malos olores y problemas en el suministro.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Gobierno estatal, la manifestación transcurre de manera pacífica durante aproximadamente dos horas, hasta que un grupo de personas comienza a retirar las vallas de seguridad y a agredir a los policías desplegados en las inmediaciones del inmueble.

Enfrentamientos durante la marcha por el agua en Guadalajara

En un mensaje sobre los acontecimientos, el Gobierno de Jalisco informa que, según estimaciones de Protección Civil, alrededor de 4,500 personas participan en la movilización que parte de La Minerva. Sin embargo, en su balance general, la administración estatal menciona una asistencia aproximada de 10,000 personas.

Las autoridades señalan que cerca del mediodía se incorpora un grupo de aproximadamente 400 personas, algunas encapuchadas y con palos y piedras. Según la versión oficial, estos participantes comienzan a derribar las vallas e incitan a la confrontación.

PUBLICIDAD

Los enfrentamientos se registran en los cruces de Miguel Ángel de Quevedo y Ontario, donde, de acuerdo con el reporte gubernamental, algunos manifestantes arrojan piedras, palos, petardos y otros objetos contra los policías. También se reporta el lanzamiento de sustancias irritantes.

Por su parte, los elementos de seguridad utilizan chorros de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los inconformes. La confrontación provoca que algunos asistentes comiencen a retirarse de la zona, mientras los incidentes continúan en calles aledañas a Casa Jalisco.

Dos policías resultan gravemente heridos

El saldo oficial de los enfrentamientos incluye lesiones tanto entre los elementos de seguridad como entre los participantes de la protesta. De los 28 policías heridos, tres requieren traslado para recibir atención médica y dos son reportados en estado grave.

PUBLICIDAD

Entre las lesiones descritas por las autoridades se encuentran fracturas en el cráneo, el pómulo y la nariz, así como el desprendimiento de un dedo ocasionado por un objeto con filo.

Además, 31 civiles reciben atención médica durante los incidentes. El Gobierno estatal no detalla la gravedad de las lesiones de estas personas ni precisa cuántas requieren hospitalización.

El balance también contempla la detención de 39 personas, quienes quedan a disposición de la Fiscalía del Estado de Jalisco. La dependencia será responsable de determinar su situación jurídica e informar sobre los avances correspondientes.

Entre los datos principales reportados por las autoridades destacan:

28 policías lesionados , dos de ellos en estado grave.

31 civiles atendidos por personal médico.

39 personas detenidas y presentadas ante la Fiscalía estatal.

Alrededor de 4,500 asistentes , según Protección Civil, aunque el Gobierno también menciona una cifra cercana a 10,000 participantes .

16 observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco desplegados durante la movilización.

Universidad de Guadalajara pide esclarecer las detenciones

Tras los acontecimientos, la Universidad de Guadalajara solicita esclarecer lo ocurrido durante la manifestación y garantizar la integridad de las personas detenidas.

La institución informa que recibe reportes sobre la detención de tres estudiantes, dos de ellas pertenecientes al Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD). También señala que mantiene comunicación con las autoridades para conocer su situación y gestionar su liberación.

PUBLICIDAD

La participación de observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco es otro de los puntos señalados por el Gobierno estatal, que informa que 16 integrantes del organismo están presentes durante la protesta y acompañan a las personas detenidas.

Hasta el momento, la información proporcionada por las autoridades no incluye detalles sobre la situación jurídica individual de los arrestados ni un desglose de las lesiones registradas entre los civiles.

La crisis del agua mantiene la inconformidad ciudadana

La manifestación se produce en medio de las denuncias de habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara por la calidad del agua distribuida en sus viviendas. Durante las últimas semanas, vecinos de distintas colonias reportan líquido turbio, coloración amarillenta u oscura, malos olores, residuos y problemas de abastecimiento.

PUBLICIDAD

Ante esta situación, el Gobierno de Jalisco anuncia medidas para modificar el suministro y mejorar la calidad del agua. Entre ellas se encuentra la suspensión del aprovechamiento de agua de la presa de Las Pintas, trabajos de modernización del sistema de Miravalle y la implementación de un esquema de tandeos rotativos durante seis meses.

Estas acciones implican ajustes en la distribución del recurso mientras se trabaja en mejorar sus condiciones. No obstante, las dificultades en el suministro y las dudas sobre la calidad del agua mantienen las exigencias ciudadanas.

La marcha de este domingo traslada esas demandas hasta Casa Jalisco, pero concluye con personas lesionadas y detenidas. Mientras la Fiscalía determina la situación jurídica de los arrestados y las autoridades informan sobre las investigaciones, las exigencias de agua limpia y suficiente continúan en el centro de la inconformidad ciudadana.

PUBLICIDAD