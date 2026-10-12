Morena exige liberar a detenidos tras enfrentamientos en manifestación por agua en Guadalajara, Jalisco

La marcha por agua limpia termina con detenidos en Guadalajara. (Youtube | CEN Morena (imagen intervenida con Gemini para mejorar calidad))

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Morena exigió la presentación y liberación de los ciudadanos detenidos durante la movilización por agua limpia realizada este domingo 11 de octubre en Guadalajara, Jalisco. El partido pidió a las autoridades estatales atender las demandas de la población mediante el diálogo y soluciones de fondo, ante las denuncias por contaminación y desabasto de agua en la Zona Metropolitana.

En un comunicado, el partido manifestó su solidaridad con las familias que desde hace meses reportan problemas con la calidad del agua que llega a sus hogares, así como interrupciones o insuficiencia en el suministro. También señaló que las autoridades deben garantizar el acceso al agua potable y atender el rechazo de los manifestantes a la privatización del recurso.

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El posicionamiento se difundió después de que la protesta terminara con enfrentamientos entre manifestantes y policías estatales frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus Navarro. Durante los incidentes se utilizaron chorros de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los participantes.

Morena pide liberar a los detenidos durante la marcha por el agua

En su pronunciamiento, Morena solicitó que se informe sobre el paradero de las personas detenidas y que sean liberadas. El partido atribuyó las detenciones a la policía estatal y sostuvo que la respuesta de las autoridades ante las inconformidades sociales debe orientarse a la búsqueda de acuerdos.

La organización política consideró que la presencia de adultos mayores, jóvenes y familias completas en la movilización refleja la importancia de las demandas relacionadas con el acceso al agua. Por ello, llamó a las autoridades a escuchar los reclamos ciudadanos y actuar dentro de sus responsabilidades.

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El comunicado también planteó que la crisis hídrica debe atenderse con medidas que resuelvan sus causas y no únicamente con acciones inmediatas. Según el partido, el problema está relacionado con años de abandono y falta de atención, por lo que pidió avanzar hacia soluciones que permitan garantizar un suministro adecuado.

Marcha por agua limpia termina con enfrentamientos frente a Casa Jalisco

La movilización reunió a habitantes de distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, quienes salieron a las calles para exigir agua limpia y de calidad. De acuerdo con los reportes disponibles, la convocatoria reunió a decenas de miles de personas, aunque las cifras de asistencia variaron entre medios y no se contaba con un registro oficial.

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La manifestación partió de la glorieta de La Minerva y avanzó hacia las inmediaciones de Casa Jalisco. Durante el recorrido, los participantes expresaron su inconformidad por las condiciones del agua que reciben en sus viviendas.

La tensión aumentó cuando un grupo de manifestantes comenzó a arrojar objetos contra los policías antimotines. Cerca de las 13:00 horas, los agentes utilizaron chorros de agua y gases lacrimógenos para dispersar a quienes permanecían frente al inmueble.

Los reportes periodísticos señalaron que hubo personas detenidas y lesionadas, tanto entre los manifestantes como entre los elementos policiales. Sin embargo, hasta el momento referido en la información disponible, las autoridades no habían precisado oficialmente el saldo de los incidentes.

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Entre los principales hechos reportados durante la jornada se encuentran:

La exigencia ciudadana de contar con agua potable y suficiente.

Las denuncias por problemas de calidad y desabasto en distintas zonas de Guadalajara.

El uso de gases lacrimógenos y chorros de agua por parte de policías estatales.

Los reportes de detenciones y personas lesionadas durante los enfrentamientos.

La exigencia de Morena para que se presente y libere a los ciudadanos detenidos.

Denuncias por contaminación y desabasto mantienen la inconformidad

La protesta ocurrió después de varios meses de reclamos relacionados con el suministro de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Habitantes han denunciado que el líquido llega con sedimentos, olores desagradables y tonalidades cafés o negras, condiciones que, aseguran, dificultan actividades cotidianas como bañarse, lavar ropa y preparar alimentos.

Las quejas también incluyen gastos adicionales para comprar agua embotellada y preocupaciones por la calidad del recurso que reciben en sus hogares.

En días anteriores, habitantes ya habían realizado manifestaciones para visibilizar el problema. La convocatoria para la movilización de este domingo se difundió mediante redes sociales, con participación de jóvenes y organizaciones locales.

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Ante este escenario, Morena sostuvo que las autoridades deben garantizar agua limpia, potable y de calidad, además de mantener un abastecimiento suficiente y continuo. El partido también pidió atender el rechazo expresado por los ciudadanos a que avance la privatización del agua.

Morena plantea soluciones de fondo para garantizar el derecho al agua

En la parte final de su comunicado, Morena reiteró que el acceso al agua debe considerarse una prioridad de las autoridades, al tratarse de un derecho humano y un bien público.

El partido manifestó su compromiso de trabajar junto con la población, dentro de sus atribuciones, para impulsar soluciones duraderas que permitan atender las necesidades actuales sin comprometer los recursos de las próximas generaciones.

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La exigencia se produce mientras el gobierno de Jalisco enfrenta cuestionamientos por la calidad del agua distribuida en la zona metropolitana. Antes de la movilización, el gobernador Pablo Lemus había reconocido el derecho de los ciudadanos a manifestarse y señalado que comprendía su inconformidad.

Aunque el mandatario afirmó que se habían tomado medidas para mejorar la calidad del suministro, la convocatoria ciudadana se mantuvo.