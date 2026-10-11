México

PAN busca retener Chihuahua designando a Marco Bonilla como su eventual candidato a la gubernatura

Cuando los tiempos legales lo permitan, el panista será nombrado candidato a gobernador de la entidad

Marco Bonilla será el candidato del PAN a a la gubernatura de Chihuahua. Crédito: X / @AccionNacional
Marco Bonilla será el candidato del PAN a a la gubernatura de Chihuahua. Crédito: X / @AccionNacional
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El PAN busca retener el estado de Chihuahua, nombrando a Marco Bonilla como su defensor de la Patria, la Familia y la Libertad, nombramiento que le da el partido antes de ser nombrado candidato a la gubernatura.

La base de operaciones del coordinador será Ciudad Juárez, antes de su nombramiento –en un mitin celebrado en ese municipio, gobernado por Morena—, Bonilla aseguró que saben que este partido arrasó en 2024 en esa localidad, pero, acusó, no fue del todo legal.

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“Se han pavoneado, pero no han dicho nunca que hubo 120 mil boletas planchadas contabilizadas por la autoridad electoral.

“Y ya no se van a contar (dijo el Tribunal), están metidos en un gran pedo (en Morena), porque eso permite remontar la competitividad real en Ciudad Juárez”, dijo en conferencia de prensa, acompañado de la dirigencia nacional y local del PAN.

PAN busca retener Chihuahua designando a Marco Bonilla como coordinador estatal

Para blindar los resultados de Acción Nacional, señaló que el partido solicitará observadores internacionales en Ciudad Juárez y en la Sierra Tarahumara. Agregó que ya existe trabajo avanzado en la organización de la estructura de representación, promoción y defensa del voto.

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“Esto permitirá que las elecciones sean lo que la gente quiera, no de quien manipula las elecciones”, agregó.

Marco Bonilla buscará retener el gobierno de Chihuahua para el PAN. Crédito: X / @AccionNacional
Marco Bonilla buscará retener el gobierno de Chihuahua para el PAN. Crédito: X / @AccionNacional

Bonilla alista foros en Ciudad Juárez

Además, anunció que prevé convocar a foros en el municipio y que estará la mayor parte del tiempo en esa ciudad del “estado grande”.

“Juárez merece la atención a la altura de su importancia. Voy a asumir la responsabilidad de defensor en el estado de Chihuahua de la Patria, la Familia y la Libertad, y también voy a defender a la frontera más importante, voy a defender el campo y voy a defender el agua de Chihuahua, son los compromisos que voy a asumir.

“Ciudad Juárez no tiene dueño, se lo quieren apropiar, vamos a ponerle un jale macizo, para que Juárez sea una ciudad chingona, Ciudad Juárez no es de Morena, de un personaje, es de cada juarense”, comentó.

Lanza reto a Cruz Pérez Cuéllar

También se dijo listo para ser comparado con Cruz Pérez Cuéllar, el alcalde con licencia de Ciudad Juárez y quien fue designado coordinador estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, eventualmente, candidato a la gubernatura por parte del oficialismo.

“Que se vean los resultados de cada quien, planteó Bonilla, luego de dos períodos consecutivos en sus respectivos municipios”, atizó el aún alcalde Chihuahua capital.

Líder estatal panista acusa irregularidades en elecciones del 2024

Por su parte, Daniela Álvarez, dirigente del PAN en la entidad, recordó que la votación en Ciudad Juárez en 2024 fue atípica; no obstante, asumió la responsabilidad que le tocaba al partido porque no cubrió todas las casillas.

“Por eso, en la próxima elección no habrá ni una casilla sola, vamos a cuidar la voluntad de la gente, queremos que se respete esa decisión de la ciudadanía. Vamos a ver de a cómo nos toca, venimos por Ciudad Juárez.

“Venimos al rescate, por la recuperación de Ciudad Juárez”, afirmó Álvarez, quien ha sido mencionada como posible candidata a la alcaldía para enfrentar a la senadora de Morena con licencia Andrea Chávez.

El líder nacional del PAN Jorge Romero no descarto una posible alianza con el PRI en Chihuahua. Crédito: x / @AccionNacional
El líder nacional del PAN Jorge Romero no descarto una posible alianza con el PRI en Chihuahua. Crédito: x / @AccionNacional

No descartan una alianza con el PRI

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, sostuvo que el partido crece en preferencias. Confía en que dentro de 230 días la distancia frente a Morena sea mayor, luego de permanecer abajo en las encuestas durante varios meses.

“Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para conservar el gobierno de Chihuahua, así de claro”, expresó al ser cuestionado sobre cómo iba la negociación de una posible alianza con el PRI.

También aclaró que a la fecha no se ha hecho ningún anunció oficial de una alianza, ya que está en construcción el acuerdo de la misma.

“No me gusta usar la palabra ‘negociación’, vamos a responder a la realidad de lo que la gente nos pida”, remató.

Para seguirle el paso a Morena, este sábado, el PAN designó a Marco Bonilla como su defensor de la Patria, la Familia y la Libertad, eventual candidato a la gubernatura de Chihuahua.

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