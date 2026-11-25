En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 21,53 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 2,97% respecto al precio de cierre anterior de 20,91 pesos mexicanos, según Dow Jones.
En la última semana, los euros experimentaron un avance del 4,12%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 4,76% (escribir en HTML negritas).
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El euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva durante el último día, lo que indica un posible repunte en la relación cambiaria. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 19,03%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 7,51%, lo que sugiere un contexto de inestabilidad en el mercado.
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