México

PAN advierte a Andrea Chávez sobre la derrota de Morena: “Chihuahua no quiere a la barredora”

Daniela Álvarez, líder del blanquiazul estatal, anticipó una contienda intensa rumbo a los comicios de 2027

La dirigente del Partido Acción Nacional en Chihuahua emite un mensaje sobre la confrontación y el debate político en la entidad. En el video se observa a la representante partidista sentada frente a un escritorio con el logotipo del PAN Chihuahua al fondo mientras se dirige a la cámara.

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Daniela Álvarez Hernández, presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua, afirmó que Ciudad Juárez “no tiene dueños” y acusó a Andrea Chávez Triviño, recientemente designada por Morena como la coordinadora municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, de buscar limitar el debate antes de formalizar una candidatura.

“Todavía ni candidata es y ya está intentando reprimir”, expresó, esto en relación a la crítica que realizó Chávez a un evento del blanquiazul al que tildó de provocación, previsto para el 10 de octubre en Juárez, que estará encabezado por Marco Bonilla.

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La dirigente aseguró que la derrota de Morena comenzará en Ciudad Juárez. Esa fue la consigna que eligió para confrontar las declaraciones atribuidas a Chávez sobre el rechazo ciudadano al PAN:

“Andrea, dices que la gente te dice que no quiere al PAN. Pues fíjate qué casualidad, cuando yo ando recorriendo las calles de Ciudad Juárez, la gente me dice que a quien no quiere es a la barredora y justamente es al grupo delictivo que tú representas”, respondió a Chávez.

La dirigente adelantó que la confrontación política apenas comienza y que espera una campaña intensa rumbo a las elecciones 2027. “Voy a seguir llamándole a las cosas por su nombre, con toda claridad y con toda determinación”, afirmó.

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También rechazó que Chávez o cualquier otra persona pueda imponerle los temas, los lugares o los momentos en los que debe debatir: “A mi no me van a venir a decir ni tu ni nadie, cómo, cuándo y dónde y sobre qué debo debatir.

Según Álvarez Hernández, la morenista debe responder interrogantes ante la población de Chihuahua, con especial atención a los habitantes de Ciudad Juárez: “Te lo repito, vamos al rescate de Ciudad Juárez y no vamos a permitir que llegue La Barredora que tú encabezas y representas”.

La panista insistió en que Juárez debe ser “para los juarenses”.

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