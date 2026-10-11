De los Hermanos Rodríguez a Checo Pérez: las pilotos que enorgullecen a México en el automovilismo

Hermanos Rodríguez, Adrián Fernández, Pato O Ward y Checo Pérez, históricos del automovilismo mexicano (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A lo largo de la historia, México se ha distinguido por ser semillero de múltiples pilotos que movieron cielo y tierra para cumplir el sueño de llevar la bandera Tricolor a las mejores categorías del automovilismo, entre ellas: Fórmula Uno, Fórmula Dos, Indy Car, Nascar, resistencia y otras categorías internacionales.

Desde el talento de los Hermanos Rodríguez: Pedro y Ricardo y las victorias trascendentales de Sergio Checo Pérez, distintos pilotos han llevado la bandera de México a los circuitos más importantes del mundo.

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A ese legado se suman corredores de la talla de Adrián Fernández, Pato O’Ward, Daniel Suárez, Memo Rojas Jr., Esteban Gutiérrez, Rafael Villagómez y Noel León han conseguido triunfos, campeonatos, podios y marcas que ampliaron la presencia mexicana en las carreras de motor.

A continuación los pilotos tricolores que han ondeado la bandera nacional en la Fórmula Uno:

Pedro Rodríguez (1940-1971)

Pedro Rodríguez, piloto mexicano de Fórmula 1. Foto: @Aguirre_A_Luis

Pedro Rodríguez es considerado uno de los pilotos mexicanos más exitosos de la historia. Compitió en la Fórmula Uno entre 1963 y 1971. Ganó dos Grandes Premios: Sudáfrica 1967 y Bélgica 1970.

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Su trayectoria se extendió a las carreras de resistencia, donde ganó las 24 Horas de Le Mans de 1968 y consiguió triunfos en las 24 Horas de Daytona. El hermano mayor de los Rodríguez falleció a los 31 años en un accidente en Alemania durante 1971 y es recordado por su talento en condiciones de lluvia.

Ricardo Rodríguez (1942-1962)

El Autódromo Hermanos Rodríguez se renombró en honor a Ricardo y Pedro Rodríguez

Ricardo Rodríguez, hermano menor de Pedro, debutó en la Fórmula Uno en 1961 con Ferrari. Fue el piloto más joven en debutar para la escudería italiana en ese momento. Falleció trágicamente en un accidente durante el Gran Premio de México de 1962. El Autódromo Hermanos Rodríguez fue renombrado en honor a Pedro y Ricardo en 1973.

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Moisés Solana (1935-1969)

Participó en ocho Grandes Premios entre 1963 y 1968. Aunque no sumó puntos, es recordado por su persistencia y por ser parte de la generación de los Hermanos Rodríguez. Además, la chicana que comprende las curvas 1 y 3 del Autódromo llevan su nombre: Ese Moisés Solana.

Héctor Rebaque

Compitió en la F1 entre 1977 y 1981. Debutó en el Gran Premio de Bélgica al correr para Hesketh, convirtiéndose en el primer mexicano en durar más de seis años en la Fórmula Uno.

También fundó su propio equipo: Rebaque. Llegó a sumar puntos y después de su paso por el Gran Circo siguió su carrera en la IndyCar. Actualmente, Héctor Rebaque cumple 70 años de edad.

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Esteban Gutiérrez

Esteban participó en el GP de México en 2016 (Foto: Twitter)

Debutó en 2013 con Sauber y luego fue piloto de la escudería Haas. Gutiérrez participó en 59 Grandes Premios entre 2013 y 2016. Posteriormente, fue piloto de pruebas para Ferrari y Mercedes. Fuera de la Máxima Categoría también compitió en las 24 horas de Le Mans, IndyCar y Fórmula E.

Sergio Checo Pérez

El piloto Sergio Pérez levanta el trofeo en Bakú tras paso por Red Bull. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Considerado el mejor piloto mexicano de todos los tiempos a raíz de una trayectoria amplia y marcada por victorias y podios desde su debut en 2011, Checo Pérez activo al aceptar el proyecto de la escudería Cadillac, suma seis victorias en Fórmula Uno al subir a lo más alto en los Grandes Premios de: Sakhir, Azerbaiyán (dos veces), Mónaco, Singapur y Arabia Saudita.

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Ha corrido para Sauber, McLaren, Force India (ahora Aston Martin) y Red Bull Racing, con quien logró el bicampeonato en 2023. Es el piloto mexicano con más podios y victorias en la historia de la máxima categoría.

En la IndyCar Series, corredores como Adrián Fernández y Patricio O’Ward ocupan un lugar destacado en el automovilismo mexicano. Enseguida te compartimos la información que respalda su posición dentro de los mejores pilotos mexicanos de la historia:

Adrián Fernández

El piloto mexicano es parte de las leyendas del automovilismo mexicano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conductor capitalino consiguió 11 triunfos en categorías de los Estados Unidos como la CART, Champ Car, Indy Racing League e IndyCar, además de 25 podios. Su primera victoria llegó en Toronto, en 1996, y la última se produjo en Fontana, en 2004.

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Adrián Fernández también fue subcampeón de la Serie CART en el año 2000 y compitió en carreras de resistencia y NASCAR. Tenía la mayor cantidad de victorias en IndyCar antes de la proeza obtenida por Pato O’Ward en este 2026.

Patricio O’Ward

El piloto mexicano consiguió su primera victoria del 2026 en IndyCar. (X / Arrow McLaren IndyCar Team)

Pato O’Ward se convirtió en uno de los principales referentes mexicanos en el automovilismo de la nueva generación. El regiomontano fue campeón de la Indy Lights en 2018 y llegó a la IndyCar Series con la escudería Arrow McLaren.

Consiguió su primera victoria el 2 de mayo del 2021 en el Texas Motor Speedway y posteriormente sumó triunfos en circuitos y óvalos. En 2026 igualó y después superó la marca de 11 victorias de Adrián Fernández en la categoría estadounidense. También terminó en el pódium de las 500 Millas de Indianápolis.

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Otros mexicanos con victorias en IndyCar Series son: Michel Jourdain Jr. (dos triunfos), Mario Domínguez dos victorias) y Héctor Rebaque, quien obtuvo una victoria en 1982. También destacaron Luis Díaz, Rodolfo Lavín, Roberto González y Carlos Guerrero en distintas etapas del automovilismo norteamericano.

México destaca en la categoría Nascar

Daniel Suárez celebró su victoria de NASCAR en el Autódromo Rodríguez (Foto:Jesús F. Beltrán/Infobae México)

En el serial de la NASCAR hoy México tiene a Daniel Suárez como el representante con mayor impacto en Estados Unidos. En 2016 ganó el campeonato de NASCAR Xfinity Series, un resultado que lo convirtió en el primer piloto nacido en México en conquistar un campeonato nacional de la categoría.

En 2022 ganó en Sonoma y se convirtió en el primer piloto mexicano nacido en el país en obtener una victoria en la NASCAR Cup Series. Antes de llegar a Estados Unidos, también ganó carreras y compitió en la NASCAR México Series.

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Posteriormente, Daniel Suárez vino a competir en México la carrera de la NASCAR Xfinity Series el 14 de junio del 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, logrando una victoria histórica tras arrancar desde la última posición.

Anteriormente, Germán Quiroga fue campeón de la NASCAR México Series durante tres temporadas consecutivas, entre 2009 y 2011. Posteriormente compitió en la NASCAR Truck Series, donde terminó como subcampeón en dos ocasiones.

Rubén García Jr. también forma parte de los nombres destacados de la categoría mexicana: consiguió varios campeonatos y se convirtió en uno de los pilotos más exitosos de la serie nacional.

Fórmula 2 con presencia mexicana rumbo a su primera carrera en la Capital

Rafa Villagómez y Noel León correrán en la Fórmula 2 por primera vez en México para 2027 (Néstor Hernández Molina)

La antesala de la Fórmula Uno avanza con rapidez que México será sede para una primera carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con Rafael Villagómez y Noel León como pilotos anfitriones rumbo al sueño de ascender al Máximo Circuito.

Rafa Villagómez fue el primer piloto mexicano en competir en la categoría bajo el actual sistema de la FIA. El piloto de León, Guanajuato llegó al campeonato en 2024 después de competir en Fórmula 3 y Fórmula 4. Su trayectoria incluye podios en categorías formativas y varias temporadas con la escudería Van Amersfoort Racing.

Noel León primer mexicano en ganar una carrera de la Fórmula 2 (Fórmula 2 )

Por su parte, Noel León se incorporó a la Fórmula 2 en 2026 con Campos Racing. Antes de llegar a la categoría, fue campeón de la Fórmula 4 NACAM, la Fórmula 4 de Estados Unidos y Euroformula Open. También ganó el campeonato de NASCAR Challenge Series en México.

La temporada actual representa otra vía de desarrollo para el piloto de Monterrey, Nuevo León. Cuenta tres victorias en el serial: dos en las carreras Sprint de Canadá y Mónaco por un triunfo oficial en el Gran Premio de Hungría.

México en campeonatos de resistencia

(De izq. a der.) El piloto mexicano Memo Rojas en una reunión para concientizar a la gente al momento de conducir en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

En las carreras de resistencia, Memo Rojas Jr. es uno de los pilotos mexicanos con más títulos internacionales. Ganó cuatro cetros de prototipos en Estados Unidos, tres ediciones de las 24 Horas de Daytona y dos campeonatos de la European Le Mans Series en la categoría LMP2.

También obtuvo la victoria en las 12 Horas de Sebring y participó en siete ediciones de las 24 Horas de Le Mans. Ricardo González fue campeón de la LMP2 en 2013 y ganó las 24 Horas de Le Mans dentro de esa división.

Su hermano, Roberto González, subió al podio en Le Mans en la categoría LMP2. También destacan Luis Díaz, campeón de la American Le Mans Series en 2009 junto con Adrián Fernández; Rudy Junco Jr., participante en pruebas del Mundial de Resistencia y Pedro Rodríguez, ganador absoluto de Le Mans en 1968.