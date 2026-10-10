La broma de Checo Pérez que deja a Guanyu Zhou como su nueva víctima en Singapur

El piloto chino se asustó al ver la serpiente que le lanzó el mexicano (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sergio Michel Pérez Mendoza se divierte en Singapur previo a la carrera que marcará un l regreso especial del mexicano en la Fórmula Uno, al ser uno de los países donde el tapatío celebró una de seis victorias en el Máximo Circuito.

El piloto de Cadillac F1 correrá primero en la Sprint Race y posteriormente el Gran Premio de Singapur, evento en el que los puntos marchan todavía como el claro objetivo para darle al nuevo proyecto automovilístico uno de sus mejores antecedentes en su debut en la Fórmula Uno.

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El piloto mexicano Sergio Pérez realiza una broma al piloto chino Guanyu Zhou en las instalaciones del paddock de Cadillac F1

Pero antes de salir a la pista de Marina Bay, Checo Pérez victimó al piloto reserva, Guanyu Zhou, a quien le arrojó una serpiente de juguete. La reacción del chino fue lo mejor en el video que se ha hecho viral en las redes sociales de la escudería Cadillac.

“Vaya, ¿quién hizo esto?“, preguntó entre risas. ”Pensé que era de cuero", añadió Guanyu Zhou en el momento que aparece Sergio Checo Pérez para admitir que él le hizo la broma de la serpiente mientras lo esperaban afuera del paddock.

“Te hemos estado esperando durante una hora. Simplemente apareciste”, dijo el mexicano. “En Madrid se estaba mejor. Parece tan real”, complementó Checo Pérez al levantar el ánimo de los trabajadores de Cadillac Fórmula One Team rumbo a su participación en Singapur.

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Checo Pérez bromea con Guanyu Zhou después de asustar a Valtteri Bottas

El piloto finlandés fue víctima de broma de Checo Pérez. (X/Formula 1)

El carisma de Sergio Michel Pérez Mendoza lo transmite con su gente de trabajo y con su compañero Valtteri Bottas, a quien le causó severo susto cuando una serpiente se encontró debajo de su gorra y comenzó a moverse sobre la mesa.

“¿No conseguiste ninguna serpiente?”, cuestionó Valtteri Bottas a Checo Pérez. “No conseguí ninguna serpiente, así que tuvimos que hacer una para ti. Llevamos esperándote... no sé, como una hora”, respondió el mexicano. “Me la jugaste bien”, aceptó el finlandés.

Sergio Pérez comparte emotivo regalo para Valtteri Botas por su cumpleaños

Pérez y Bottas llevan una buena relación. (@Cadillac_F1)

Ya vimos que la relación entre Sergio Pérez y Valtteri Bottas va más allá de competir en la Fórmula Uno. En el Gran Premio de los Países Bajos el piloto de Guadalajara le preparó una sorpresa de cumpleaños que se traduce en un homenaje por su sobresaliente trayectoria en el Gran Circo.

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El detalle de Checo Pérez incluyó un toque personal para el subcampeón del mundo. Al revisar la bolsa de regalo, Valtteri Bottas descubrió una playera negra con su nombre y varias imágenes suyas. El obsequio se convirtió así en un tributo personalizado para su coequipero en Cadillac F1.

Cadillac eligió la experiencia de Checo Pérez para su debut en la Fórmula 1

El piloto mexicano evitó choque en Azerbaiyán (Imagen Ilustrativa Infobae)

Singapur recibirá la visita del mexicano, Sergio Checo Pérez, tras conseguir la victoria en Marina Bay durante la temporada 2022 y pasar un año sabático al quedar sin equipo en la Fórmula Uno luego de su salida oficial de Red Bull Racing el 18 de diciembre del 2024.

La llegada de Cadillac Fórmula One Team permitió que Checo Pérez aporte su experiencia, capacidad técnica y conocimiento del desarrollo de un auto para que la escudería entienda los requisitos que necesitan para ir avanzando en la Fórmula Uno.

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La meta de Checo Pérez con Cadillac F1 es aprovechar las oportunidades que vayan saliendo en una fecha de alta exigencia y con pocas sesiones de preparación para alcanzar la zona de puntos que todavía se le niega al Ministro de Defensa tras 15 jornadas en la campaña 2026 de la Fórmula Uno.

Resultados de Checo Pérez en lo que va de la temporada 2026 de la F1

El mexicano conduce su auto en el Gran Premio de España (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gran Premio de Australia : 16º lugar.

Gran Premio de China : 15º posición.

Gran Premio de Japón : 17º sitio.

Gran Premio de Miami : 16º escalón.

Gran Premio de Canadá : Abandonó la carrera.

Gran Premio de Mónaco : 15º nivel (por sanción de 10 segundos).

Gran Premio de Barcelona : 14º escalón,

Gran Premio de Austria : 21º ocupación.

Gran Premio de Gran Bretaña : 14º ubicación.

Gran Premio de Bélgica : Abandonó la competencia.

Gran Premio de Hungría : Abandonó la competición.

Gran Premio de Países Bajos : 15º peldaño.

Gran Premio de Italia : 18º cupo.

Gran Premio de España : Abandonó el gran premio

Gran Premio de Azerbaiyán: 14º lugar

Actividad de Checo Pérez en el Gran Premio de Singapur 2026

Sábado 10 de octubre

Carrera Sprint : 3:00 am

Qualy: 7:00am:

Domingo 11 de octubre

Gran Premio de Singapur: 6:00 am

La competencia consta de 62 vueltas para un total de 4 mil 927 kilómetros recorridos en el circuito de Marina Bay, El mexicano, Checo Pérez, tratará de clasificar lo mejor posible para que ese fin de semana siga siendo tan especial como lo fue en el año 2022 tras su triunfo en el Gran Premio de Singapur.

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