¿Qué es M·T·M? El método que combina música y respiración para reducir el estrés

Método M·T·M (Medita, Transmuta, Manifiesta) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

En medio de las notificaciones, las responsabilidades laborales y el ritmo acelerado de la vida cotidiana, encontrar momentos de tranquilidad se ha convertido en una necesidad para muchas personas. Ante este panorama, distintas propuestas buscan acercar herramientas de meditación y autocuidado a quienes desean mejorar su concentración y gestionar el estrés diario.

Una de ellas es M·T·M (Medita, Transmuta, Manifiesta), un método creado por el músico y empresario mexicano Jiangsu Wongpec que combina estímulos sonoros, respiración consciente, movimiento y meditación guiada. Su propuesta plantea una forma dinámica de explorar la atención y las sensaciones corporales, sin limitar la práctica a permanecer sentado en silencio.

PUBLICIDAD

El sistema reúne casi tres décadas de exploración de Wongpec en disciplinas relacionadas con la meditación, el sonido y la conciencia. A través de sesiones individuales y grupales, retiros y experiencias inmersivas, busca acercar estas prácticas tanto a principiantes como a personas interesadas en profundizar en su desarrollo personal.

¿Cómo funciona el método M·T·M y qué papel tiene la música?

Uno de los elementos distintivos de M·T·M es el uso de composiciones musicales diseñadas para acompañar las distintas etapas de la práctica. En lugar de funcionar únicamente como melodía de fondo, el sonido forma parte de la experiencia y busca ayudar a dirigir la atención, favorecer la concentración y crear un ambiente de inmersión.

PUBLICIDAD

Las sesiones incorporan diferentes frecuencias, ritmos y texturas sonoras, por lo que entre los recursos utilizados están los sonidos binaurales, que se perciben cuando cada oído recibe tonos de frecuencias ligeramente distintas y el cerebro interpreta una pulsación.

Este fenómeno ha despertado el interés científico por su posible relación con la atención y la relajación, aunque no significa que escuchar estos audios garanticen un efecto específico en todas las personas.

La propuesta también contempla la actividad eléctrica cerebral, que puede estudiarse mediante distintas bandas de frecuencia:

Beta: asociadas con estados de actividad y atención.

Alfa: relacionadas comúnmente con la vigilia relajada.

Theta: pueden aparecer durante la somnolencia y algunas prácticas meditativas.

El objetivo del diseño sonoro es acompañar al participante durante el ejercicio, no sustituir otros recursos de atención y cuidado personal.

Una infografía de Infobae detalla los principios del método M·T·M, que integra composiciones sonoras, respiración y atención consciente con base en estudios científicos de 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respiración consciente: una herramienta para el bienestar cotidiano

Además de la música, M·T·M incorpora ejercicios de respiración controlada para que las personas observen y modifiquen voluntariamente su ritmo respiratorio. Esta práctica busca ayudar a reconocer las sensaciones físicas y emocionales, así como desarrollar una respuesta más consciente ante situaciones cotidianas.

PUBLICIDAD

La respiración lenta ha sido objeto de investigaciones científicas. Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en la revista Mindfulness en 2024 reunió 31 estudios con mil 133 participantes y encontró efectos favorables en indicadores como la variabilidad de la frecuencia cardiaca.

El nombre del método resume sus tres componentes principales:

Medita: entrena la atención, la observación y la presencia.

Transmuta: propone reconocer y transformar la manera de interpretar las experiencias internas.

Manifiesta: busca trasladar el trabajo personal a intenciones, decisiones y acciones concretas.

Wongpec comenzó su trayectoria en la Meditación Trascendental en 1997 y también cuenta con formación certificada en breathwork a través de The Breath Act.

¿Dónde se practica M·T·M?

El método se desarrolla mediante sesiones individuales y grupales, retiros, encuentros inmersivos y programas corporativos, también cuenta con espacios presenciales y plataformas digitales para mantener el contacto entre quienes participan.

PUBLICIDAD

La intención es incorporar las herramientas aprendidas a situaciones habituales, como hacer una pausa entre reuniones, recuperar la concentración o dedicar unos minutos al autocuidado.

De esta forma, M·T·M plantea la meditación como una habilidad que puede ejercitarse con el tiempo mediante la combinación de sonido, respiración y atención consciente, aunque sus resultados pueden variar de una persona a otra.