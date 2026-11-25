La medida reduce los documentos que las personas deben presentar según su situación particular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Secretaría de Gobernación (Segob) simplificó el trámite para obtener la Clave Única de Registro de Población (CURP) en México. Un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) fusiona siete procedimientos distintos en uno solo y entró en vigor el martes 24 de noviembre de 2026.

La medida reduce los documentos que las personas deben presentar según su situación particular. Además, incorpora la posibilidad de realizar el trámite en línea a través de un portal digital.

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Este es el paso a paso para descargar este documento, el cual es uno de los más solicitados para casi cualquier trámite. Crédito: Youtube/Secretaría de Gobierno de Quintana Roo.

Qué cambia en el trámite de la CURP

Con el nuevo acuerdo, todos esos procedimientos quedan integrados en un único trámite denominado “Asignación de la CURP”

Antes de esta reforma, la asignación de la CURP se dividía en siete trámites independientes según la condición del solicitante: nacimiento, naturalización, repatriación, residencia, refugio, visitante y asilo político. Cada uno tenía su propia homoclave y requisitos.

Con el nuevo acuerdo, todos esos procedimientos quedan integrados en un único trámite denominado “Asignación de la CURP”, identificado con la homoclave SEGOB-2026-069-003. La documentación que debe presentar cada persona sigue dependiendo de su situación, pero el procedimiento administrativo es uno solo.

En términos concretos, quien quiera obtener su CURP por primera vez ya no debe identificar cuál de los siete trámites antiguos le correspondía: basta con ingresar al trámite unificado y entregar el documento específico que acredite su condición, ya sea nacimiento, naturalización, repatriación o estatus migratorio.

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También se actualizó la homoclave del trámite de consulta e impresión de la constancia de CURP, que pasó de SGOB-05-002 a SEGOB-2026-05-002. En este caso no hay nuevos requisitos documentales: el cambio es únicamente administrativo.

Requisitos documentales según tu situación

El acuerdo precisa qué documento debe presentar cada tipo de solicitante dentro del trámite unificado. La lista completa es la siguiente:

1. Mexicanos por nacimiento: registro o acta de nacimiento.

2. Mexicanos por naturalización: carta de naturalización.

3. Mexicanos repatriados: constancia de recepción de mexicanos repatriados.

4. Extranjeros con residencia temporal o permanente: documento migratorio que contenga el Número Único de Extranjeros (NUE), expedido por el Instituto Nacional de Migración (INM).

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5. Solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado o protección complementaria: constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, expedida por la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). En este supuesto se asigna una CURP temporal.

6. Extranjeros con estancia de visitante: documento migratorio oficial expedido por el INM que acredite la condición de estancia regular en México como visitante. También corresponde una CURP temporal.

7. Solicitantes de asilo político: solicitud de asilo político.

Cada solicitante entrega únicamente uno o dos documentos, según el caso. Con los nuevos requisitos ya no se exigen duplicados de identidad ni identificaciones vigentes adicionales, como ocurría antes con algunos de los siete trámites.

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Cada solicitante entrega únicamente uno o dos documentos, según el caso (Infobae/Jovani Pérez)

Qué no podrá exigir RENAPO

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la restricción impuesta a la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO), dependencia encargada de asignar la CURP.

La disposición establece que RENAPO no podrá solicitar documentos adicionales a los enumerados en el acuerdo para cada tipo de solicitante. Tampoco podrá exigir copias simples ni documentos físicos que ya se encuentren en sus archivos, ya sea en formato físico o electrónico.

Entre los documentos que ya no pueden pedirse se encuentran comprobantes de domicilio o identificaciones oficiales adicionales a las ya contempladas en el listado. Esta restricción busca evitar que la autoridad pida información que ya obra en su poder o que exceda lo establecido en la norma.

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La CURP certificada será necesaria para poder realizar el registro a las Becas Rita Cetina y Benito Juárez (X@BecasBenito)

Cómo tramitar la CURP en línea con Llave MX

La reforma incorpora el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios como vía oficial para iniciar el trámite de asignación de CURP. Antes, el procedimiento solo podía realizarse de manera presencial en módulos.

Para acceder a esta plataforma digital se utiliza Llave MX, una herramienta de autenticación que permite identificar al solicitante en línea. Esto significa que, dependiendo de la disponibilidad del portal para cada supuesto, las personas podrán iniciar su trámite sin necesidad de acudir a una oficina.

captura de pantalla

Plazos de implementación y trámites en curso

El acuerdo entró en vigor el día hábil siguiente a su publicación en el DOF, es decir, el martes 24 de noviembre de 2026. Sin embargo, su aplicación completa contempla distintos plazos:

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RENAPO cuenta con un máximo de 10 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del acuerdo para actualizar la información de los trámites en el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios. Esto significa que los cambios deberán estar disponibles en el portal a más tardar el 8 de diciembre de este 2026.

La dependencia tiene un plazo de hasta un año para realizar las adecuaciones necesarias al Instructivo Normativo de asignación de la CURP.

Respecto a los trámites que ya estaban en proceso antes de la publicación del acuerdo, se resolverán conforme a la normatividad que se encontraba vigente al momento de su presentación. Es decir, la nueva regla no aplica de manera retroactiva a solicitudes ya iniciadas.

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Si ya se cuenta con una CURP asignada, no es necesario repetir el procedimiento de asignación a raíz de la publicación de estas nuevas reglas. El cambio afecta únicamente a quienes tramiten su clave por primera vez o requieran una CURP temporal según su condición migratoria.

Cómo consultar y descargar la CURP si ya la tienes

Para quienes ya cuentan con su CURP asignada, la consulta y descarga de la constancia continúa disponible de forma gratuita a través del portal oficial. El procedimiento no cambió con esta reforma y consta de los siguientes pasos:

1. Ingresar al sitio gob.mx/curp.

2. Capturar la CURP de 18 caracteres o seleccionar la opción de búsqueda mediante datos personales.

3. Verificar que la información que aparece en pantalla sea correcta.

4. Descargar el documento para conservarlo o imprimirlo.

Este trámite de consulta mantiene la homoclave actualizada SEGOB-2026-05-002, pero no incorpora nuevos requisitos documentales respecto a lo que ya existía antes de la reforma.

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