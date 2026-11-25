La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó los planes de inversión que contemplan dos nuevas plantas de Pemex para la recuperación de gas y la producción de fertilizantes. (Presidencia | Cuartoscura )

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Durante La Mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que durante el fin de semana viajará a Tabasco y Veracruz para inaugurar dos nuevas plantas de gas operadas por Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Hay un trabajo muy bueno de Pemex para la recuperación de gas que se quema en la atmósfera, que es parte del programa de gas”, señaló la mandataria al precisas que las instalaciones se ubican en Iczachi y en Bakté, localidad situada en el municipio de Agave, Tabasco.

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Sheinbaum explicó que la gira también contemplará la colocación de dos plataformas marinas en el Golfo de México, las mismas que fueron presentadas el 18 de marzo en Tampico. Detalló que estas estructuras zarparán desde Dos Bocas para instalarse en su ubicación definitiva.

Además de la actividad en Tabasco, la mandataria informó que la comitiva visitará Poza Rica, Veracruz, donde se construye a través de un esquema de inversión mixta una planta de fertilizantes a cargo de Pemex.

Claudia Sheinbaum elogia a la Secretaría de Energía

“Este fin de semana se lo vamos a dedicar a Veracruz y a Tabasco, principalmente para temas de energía”, afirmó, y agregó que mantiene reuniones frecuentes con el gabinete de energía, a las que calificó de “muy buen equipo”, con encuentros que ocurren en promedio cada quince días, aunque en ocasiones se producen hasta dos veces por semana.

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En cuanto al informe de la Secretaría de Energía en la Cámara de Diputados en el que se destacó que la paraestatal redujo su deuda en mercados internacionales en más de 20 mil millones de dólares en menos de dos años, el director de Pemex preve que para 2027 la empresa alzcanzará una meta de producción de 1.8 millones de barriles, sin que las condiciones del mercado petrolero internacional afecten ese objetivo nacional.