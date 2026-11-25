(IG/Presidencia)

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este 25 de noviembre que México presentará una nota diplomática ante Interpol y el gobierno de Estados Unidos por el retiro de la ficha roja contra Inés Gómez Mont, quien habría sido deportada a España pese a que enfrenta tres órdenes de aprehensión vigentes en territorio mexicano.

La mandataria sostuvo que la exconductora salió de Estados Unidos tras ser detenida por motivos migratorios. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense confirmó que Gómez Mont fue removida del país el pasado 23 de noviembre, aunque no precisó su destino.

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“Es un tema relevante que tenemos con el gobierno de Estados Unidos, muy relevante, porque Inés Gómez Mont tenía una ficha roja de Interpol por las denuncias del gobierno de México y las órdenes de aprehensión”, dijo Sheinbaum durante la conferencia matutina.

La presidenta afirmó que la ficha roja fue retirada hace aproximadamente un mes. Ese mecanismo permite alertar a los países que integran Interpol sobre personas buscadas por autoridades judiciales, aunque no representa por sí mismo una orden internacional de arresto.

Sheinbaum cuestiona el retiro de la ficha roja contra Inés Gómez Mont

Sheinbaum planteó que el gobierno mexicano busca conocer por qué Interpol dejó sin efecto la alerta internacional contra Gómez Mont, pese a las órdenes de aprehensión que continúan vigentes en México.

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Se reporta la detención de la conductora mexicana, quien mantiene una orden de aprehensión en México por el delito de lavado de dinero

“Y esa orden de Interpol, la ficha roja, que es para que se detenga a una persona en cualquier lugar del mundo en donde participe Interpol, porque algún país tiene una orden de aprehensión, le fue retirada hace como un mes”, señaló.

La presidenta indicó que la detención de la exconductora en Florida no derivó de un procedimiento de extradición solicitado por México, sino de asuntos relacionados con su estatus migratorio en Estados Unidos.

Sheinbaum explicó que Gómez Mont habría ingresado a territorio estadounidense con pasaporte español, debido a que cuenta también con esa nacionalidad. Bajo esa condición, las autoridades de ese país habrían decidido enviarla a España.

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“Entonces, ella es detenida por razones migratorias. Como ella entra a Estados Unidos porque tiene también la nacionalidad española, con su pasaporte español, es deportada o la van a deportar a España”, dijo.

La presidenta agregó que México ya solicitó a España la orden de extradición de la exconductora. La intención, señaló, es que responda ante las autoridades mexicanas por los procesos penales abiertos en su contra.

(Instagram)

“Ya pedimos la orden de extradición a España también, ya la solicitamos. Pero nos interesa saber por qué se retira la ficha roja”, sostuvo.

México exige reciprocidad a Estados Unidos por casos de extradición pendientes

Durante su intervención, Sheinbaum vinculó el caso de Gómez Mont con las solicitudes de extradición que México mantiene pendientes ante Estados Unidos. La presidenta dijo que su gobierno exige reciprocidad en la cooperación entre ambos países.

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“Nosotros lo que pedimos en la relación, como siempre lo hemos dicho, reciprocidad. Así como nosotros enviamos 94 delincuentes a Estados Unidos, pues pedimos reciprocidad”, afirmó.

La mandataria añadió que existen varios expedientes de personas reclamadas por México que continúan en Estados Unidos. Entre ellos mencionó asuntos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Sheinbaum también se refirió al caso del juez de Barandilla, cuya extradición o deportación, aseguró, solicitó de forma directa al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

“Le dimos el expediente y, sin embargo, no ha sido extraditado o deportado. Entonces, sí es relevante este caso y sí vamos a hacer nota diplomática”, dijo.

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Aún año y cinco meses, no se sabe nada sobr ela ubicación de la conductora y su esposo (Instagram/@inesgomezmont)

La presidenta no detalló la fecha en que México enviará la comunicación diplomática ni si será dirigida de manera simultánea a Interpol y a autoridades estadounidenses. Tampoco precisó si ya existe una respuesta oficial de España a la solicitud de extradición.

Inés Gómez Mont enfrenta tres órdenes de aprehensión en México

Gómez Mont enfrenta en México acusaciones por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. La FGR mantiene vigentes tres órdenes de aprehensión en su contra.

La investigación contra la exconductora y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, se relaciona con un presunto esquema de empresas factureras y el posible desvío de recursos públicos.

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La investigación incluye contratos celebrados en 2016 con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. La FGR sostiene que los recursos habrían sido transferidos mediante operaciones simuladas a empresas vinculadas con la red investigada.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla desde el podio oficial durante su conferencia de prensa matutina. (Presidencia )

Sheinbaum retomó esa acusación durante la mañanera. “Ella, hay todas las pruebas de que se dedicaba a la factura falsa. Entonces, ¿por qué no se extraditó a México?”, cuestionó.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó el 24 de noviembre que Gómez Mont aceptó una salida voluntaria y fue removida de ese país desde el 23 de noviembre. La dependencia no confirmó el lugar al que fue trasladada.

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