La licencia de conducir permanente digital de la CDMX puede solicitarse sin cita y sin filas por quienes tengan un antecedente reciente de licencia expedida en la capital.

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La licencia de conducir permanente digital de la CDMX puede solicitarse sin cita y sin filas por quienes tengan un antecedente reciente de licencia expedida en la capital. Esta condición permite completar el proceso desde casa, siempre que la persona cuente con sus datos biométricos actualizados.

El trámite estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026. Después de esa fecha, la Ciudad de México dejará de emitir el permiso permanente y los conductores deberán solicitar el documento con vigencia de tres años.

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El programa de licencia permanente comenzó el 16 de noviembre de 2024 y se extenderá hasta el último día del año. De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas, hasta la semana pasada se reportaron la expedición de 2,374,750 licencias.

La licencia de conducir permanente digital de la CDMX puede solicitarse sin cita y sin filas por quienes tengan un antecedente reciente de licencia expedida en la capital (X@GobCDMX)

El antecedente reciente de licencia de CDMX habilita el trámite digital

Como se mencionó anteriormente, la única condición para solicitar la licencia permanente de forma digital es contar con un antecedente reciente de una licencia de conducir emitida en la Ciudad de México.

La medida permite que las personas que ya realizaron un trámite previo ante autoridades capitalinas ingresen a la plataforma de licencia permanente sin acudir a un módulo presencial ni programar una cita.

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El procedimiento en línea tiene la misma validez que el realizado de forma presencial. El portal habilitado para comenzar la solicitud es licenciapermanente.cdmx.gob.mx.

Los capitalinos podrán tramitar su licencia de conducir permanente hasta diciembre de 2025 ( Foto: X / @LaSEMOVI)

El sistema utiliza la información que la persona ya tiene registrada. Por ello, quienes conservan un antecedente reciente de licencia de la CDMX pueden avanzar con el trámite desde un celular o una computadora.

La vía digital busca reducir la afluencia en los módulos de atención durante las últimas semanas del programa. Noviembre y diciembre concentran el periodo final para solicitar el permiso permanente antes del cierre previsto para este año.

Los biométricos actualizados permiten completar el proceso desde casa

Además del antecedente de licencia, las personas interesadas deben contar con sus biométricos actualizados para concluir el trámite digital. Estos datos permiten validar la identidad del solicitante dentro del sistema.

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Si los biométricos están vigentes, el usuario puede realizar la solicitud sin acudir a oficinas. La recomendación de las autoridades capitalinas es utilizar esta opción por la rapidez del procedimiento y para evitar filas en los centros de atención.

Quienes no tengan los biométricos actualizados deberán programar una cita y acudir de forma presencial para hacer el trámite. En esos casos, la solicitud no puede completarse únicamente por internet.

Esta semana comenzó la entrega de Licencias para Conducir Permanente en la Ciudad de México Crédito: Cuartoscuro / Magdalena Montiel Velázquez

La versión digital de la licencia permanente conserva validez oficial. Una vez que el documento quede disponible en la aplicación o plataforma correspondiente, el titular podrá usarlo como comprobante de su permiso para manejar.

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Obtener la versión digital también permite solicitar posteriormente el plástico. Además, la impresión física no requiere un pago adicional.

El plástico podrá imprimirse hasta diciembre de 2026

Las personas que consigan la licencia digital podrán imprimir su tarjeta física hasta diciembre de 2026. El documento mantendrá la vigencia permanente asociada a la licencia Tipo A emitida por la Ciudad de México.

El costo del trámite es de 1,500 pesos. El pago de derechos debe cubrirse dentro del proceso establecido por las autoridades capitalinas.

Durante 2026, el Gobierno de la Ciudad de México ha emitido 753,886 licencias permanentes entre el 1 de enero y el 15 de noviembre. Más de 1.5 millones de los documentos acumulados se tramitaron en oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas.

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El formato digital representa 22% de las licencias expedidas desde el inicio del programa. La alternativa en línea queda dirigida a quienes ya cuentan con información previa en los registros capitalinos.

Quienes tramitan por primera vez deben presentar una evaluación

Por otra parte, las personas que solicitan su licencia por primera vez no pueden acceder de inmediato a la vía digital. Deben aprobar una evaluación en el portal oficial antes de continuar con el procedimiento presencial.

La misma regla aplica para las personas foráneas que buscan obtener una licencia permanente de la Ciudad de México. Después de aprobar la evaluación, deberán acudir con la documentación requerida y el comprobante de pago.

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