Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marchan con una pancarta por el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este miércoles recibirá a representantes de la sección 7 del magisterio de Chiapas, en una reunión prevista para las 11 horas en Palacio Nacional. El encuentro dará seguimiento a los compromisos que acordó con los docentes durante una visita reciente al estado.

La mandataria indicó que en la mesa participarán el gobernador de Chiapas y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, además de representantes del Gobierno federal y de la organización sindical. El objetivo será revisar los avances derivados de la primera reunión entre autoridades y el magisterio.

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Sheinbaum también señaló que su administración mantiene mesas de trabajo con gobiernos estatales, dependencias federales y representaciones sindicales para atender los planteamientos de los profesores. En ese marco, recordó que ya recibió a integrantes de la sección 22 de Oaxaca.

La reunión con la sección 7 de Chiapas será a las 11 horas

Durante su conferencia matutina, la presidenta precisó que la cita con la sección 7 está programada para las 11 horas. Explicó que el encuentro forma parte del seguimiento a una reunión anterior, en la que se plantearon apoyos para el sector educativo en Chiapas.

“Cuando estuve recientemente acordé con ellos. Hay mesas en donde participa el gobierno del estado, el Gobierno federal y las representaciones sindicales”, afirmó Sheinbaum al ser consultada sobre el encuentro.

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La presidenta aclaró que se reunirá con la sección 7, correspondiente a Chiapas, y no con otra representación sindical. En la conferencia, corrigió una referencia previa sobre el nombre de la organización.

“Recibí a la sección siete, acordamos una serie de apoyos. Ahora viene un seguimiento de esa primera reunión que tuvimos”, dijo la mandataria.

El Gobierno de México no detalló durante la conferencia cuáles son los apoyos que se revisarán ni si habrá nuevos acuerdos al término del encuentro. Sheinbaum señaló que la reunión contará con la presencia del gobernador de Chiapas y del titular de la Secretaría de Educación Pública.

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Sheinbaum recordó el diálogo con la sección 22 de Oaxaca

La titular del Ejecutivo federal mencionó que también ha sostenido reuniones con la sección 22 de Oaxaca. Esa organización forma parte de las representaciones sindicales que han mantenido mesas de diálogo con autoridades federales y estatales sobre asuntos laborales, administrativos y educativos.

“También he recibido a la sección veintidós de Oaxaca”, expresó Sheinbaum. La presidenta no precisó en ese momento los puntos abordados con los docentes oaxaqueños ni los alcances de los apoyos acordados.

La referencia a Oaxaca ocurrió después de que la mandataria explicara que las reuniones con el magisterio buscan dar continuidad a compromisos previos y canalizar las demandas a través de mesas institucionales. En esos espacios intervienen autoridades de los gobiernos estatales, funcionarios federales y representantes de las secciones sindicales.

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Sheinbaum dijo que la participación del gobernador de Chiapas y de Mario Delgado permitirá revisar directamente los avances de los acuerdos con el magisterio. La reunión se realizará después de la conferencia presidencial.

El Gobierno federal mantiene mesas con docentes de Chiapas y Oaxaca

La presidenta ubicó el encuentro con la sección 7 dentro de una estrategia de diálogo con el sector educativo. Señaló que su administración ha recibido tanto a docentes de Chiapas como a integrantes de la sección 22 de Oaxaca.

En el caso de Chiapas, la mandataria confirmó que el encuentro será una continuación de los compromisos que asumió durante su visita reciente a la entidad. “Viene un seguimiento de esa primera reunión que tuvimos”, sostuvo.

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Las mesas reúnen a representantes sindicales con autoridades de los tres órdenes de gobierno, según explicó Sheinbaum. El modelo busca revisar las solicitudes del magisterio con la participación de las dependencias responsables de cada tema.

La presidenta no adelantó si después de la reunión habrá un anuncio público sobre los acuerdos alcanzados con los docentes chiapanecos. Tampoco informó sobre fechas para nuevos encuentros con la sección 22 de Oaxaca.