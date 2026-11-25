El festejo se da en el marco del centenario de la fundación oficial de la colonia, ocurrida el 18 de noviembre de 1926, y busca reunir a vecinos y visitantes en torno a un siglo de historia urbana, arquitectónica y cultural.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La alcaldía Gustavo A. Madero anunció un concierto gratuito de La Sonora Santanera para celebrar los 100 años de la colonia Industrial, uno de los barrios con mayor peso histórico del norte de la Ciudad de México. La presentación se realizará el sábado 28 de noviembre en el Parque María Luisa, corazón de esta demarcación.

El festejo se da en el marco del centenario de la fundación oficial de la colonia, ocurrida el 18 de noviembre de 1926, y busca reunir a vecinos y visitantes en torno a un siglo de historia urbana, arquitectónica y cultural.

PUBLICIDAD

Detalles del concierto gratuito

De acuerdo con la convocatoria oficial difundida por la alcaldía, el concierto iniciará a las 12:00 horas y la entrada será completamente gratuita, sin necesidad de residir en la demarcación para asistir.

La Sonora Santanera, agrupación que se presentará junto a María Fernanda, encabezará el cartel musical del evento. La propia convocatoria menciona la participación de un invitado especial adicional, sin precisar su identidad.

El evento se enmarca en una serie de actividades organizadas por la alcaldía para conmemorar el centenario de la colonia, que incluyeron también recorridos históricos por sus calles y espacios emblemáticos durante el mes de noviembre.

PUBLICIDAD

Un cartel de la alcaldía Gustavo A. Madero anuncia la presentación musical de la Sonora Santanera para conmemorar el centenario de la Colonia Industrial. (Alcaldía GAM)

Un siglo de historia en el norte de la capital

La colonia Industrial se fundó oficialmente el 18 de noviembre de 1926 sobre terrenos de la antigua Hacienda de los Ahuehuetes, ubicada a ambos lados de la Calzada de Guadalupe. Su trazo fue planificado por los ingenieros Roberto Rodríguez y Agustín Legorreta, en sociedad con Alberto J. Pani, quienes adquirieron los predios para desarrollar un proyecto urbanístico destinado a la naciente clase media surgida tras la Revolución Mexicana.

Se trató de la primera urbanización moderna del norte de la Ciudad de México, lo que abrió paso a otras zonas residenciales como Estrella, Guadalupe Tepeyac y Guadalupe Insurgentes. Fue también el primer fraccionamiento en ofrecer terrenos con calles pavimentadas, aceras y servicios completos de luz, drenaje y agua potable, a solo cinco kilómetros del Centro histórico, al que se podía llegar en tranvía.

PUBLICIDAD

La colonia celebra en 2026 su primer centenario de existencia, un hecho que coincide con las conmemoraciones organizadas por la alcaldía y que incluyó, según registros de actividades culturales de la zona, paseos históricos con horarios especiales para recorrer sus calles y edificios representativos.

El video muestra diversas labores de mantenimiento urbano y remodelación en la alcaldía Gustavo A. Madero. (Facebook)

Del barrio indígena de Tepalcatitlán a la industrialización

Antes de convertirse en zona residencial, el territorio que hoy ocupa la colonia Industrial fue un barrio indígena conocido como Tepalcatitlán, asentado en las orillas del lago de Texcoco y cercano al cerro del Tepeyac, varias décadas antes de la fundación de Tenochtitlan.

Durante la época colonial, el área pasó a formar parte de la Villa de Guadalupe, y sus habitantes se dedicaban a la explotación de sal y tequesquite, mineral abundante en la región.

PUBLICIDAD

Con el tiempo, en esos terrenos se instaló la planta de la Ford Motor Company y se perforó el llamado Pozo petrolero del Tepeyac, proyecto que no prosperó según lo planeado. Ante el auge económico que vivía el país y los planes de expansión urbana, los socios inversionistas optaron por adquirir los predios y transformarlos en el proyecto habitacional que dio origen a la colonia.

La nomenclatura de sus calles tomó los nombres de empresas e industrias representativas de la época, como Necaxa, Cruz Azul, Fundidora de Monterrey y Río Blanco, en homenaje al auge industrial mexicano posrevolucionario.

Durante la época colonial, el área pasó a formar parte de la Villa de Guadalupe, y sus habitantes se dedicaban a la explotación de sal y tequesquite, mineral abundante en la región. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Patrimonio arquitectónico y traza urbana

La colonia Industrial se extiende sobre 112 hectáreas, con una traza ortogonal compuesta por 139 manzanas, seis glorietas, tres parques (entre ellos María Luisa y María del Carmen) y un mercado. Las avenidas principales se articulan en glorietas y fuentes, con una composición urbana que, según investigaciones sobre su desarrollo, tiene inspiración francesa.

PUBLICIDAD

En sus calles se construyeron viviendas en estilos art déco, colonial californiano y neobarroco, propios de las décadas de 1920 y 1930. Actualmente, 165 inmuebles están catalogados por su valor artístico y arquitectónico dentro del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, de los cuales 160 cuentan con protección del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Entre los edificios representativos de la colonia se encuentra la parroquia de la Asunción de María Tepalcatitlán, construida en 1947, y la escuela primaria Emiliano Zapata, obra del arquitecto Juan O’Gorman.

Entre los edificios representativos de la colonia se encuentra la parroquia de la Asunción de María Tepalcatitlán, construida en 1947, y la escuela primaria Emiliano Zapata, obra del arquitecto Juan O’Gorman. (Secretaría de Cultura)

Vida social, cine y personajes históricos

La colonia Industrial fue concebida originalmente para ofrecer vivienda a obreros especializados que laboraban en las grandes empresas de los alrededores, en especial la automotriz Ford. Con el paso de las décadas, también se convirtió en hogar de artistas, deportistas e intelectuales.

PUBLICIDAD

Entre sus residentes históricos figuraron los actores Maricruz Olivier y Fernando Casanova, el luchador Blue Demon, y los intelectuales José y Silvestre Revueltas, además del historiador Ángel María Garibay. Su cercanía con los antiguos estudios de cine Tepeyac favoreció la llegada de figuras del espectáculo durante la época dorada del cine mexicano.

El parque María Luisa, sede del concierto por el centenario, fue escenario de la película El revoltoso, de 1951, protagonizada por Germán Valdés “Tin Tan”. Años más tarde, en 1991, una casa de estilo californiano en la calle Buen Tono sirvió de locación para Un hombre en guerra, cinta encabezada por Anthony Hopkins.

PUBLICIDAD

En la actualidad, la colonia Industrial tiene cerca de 20 mil habitantes, buena parte de ellos adultos mayores. Vecinos consultados en reportes sobre la zona han señalado presión para que los adultos mayores que aún residen en las casas construidas por sus familias las vendan a precios bajos, mientras avanzan nuevos desarrollos habitacionales, como el complejo de más de 200 departamentos construido en los terrenos de la antigua fábrica Turín, sobre la calzada de Guadalupe.

Ese crecimiento habitacional ha generado inquietud entre residentes por la mayor demanda de servicios, entre ellos el abasto de agua potable, que según testimonios locales ya comienza a presentar escasez en la zona.

PUBLICIDAD