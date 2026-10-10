México

Gobierno anuncia cierre de puertos en diversas regiones del Océano Pacífico ante el huracán Simon

Autoridades pidieron seguir recomendaciones para evitar riesgos en actividades marítimas, turísticas y ribereñas.

Cierran puertos por huracán Simon. REUTERS/Daniel Becerril
Cierran puertos por huracán Simon. REUTERS/Daniel Becerril
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La Secretaría de Marina (Semar) anunció el cierre de diversos puertos como consecuencia de los efectos del huracán Simon categoría 4.

A través de un comunicado en redes sociales, la dependencia en coordinación con Protección Civil dieron a conocer que la suspensión será en la zona de las costas del Océano Pacífico.

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Puertos cerrados por el huracán Simon

De acuerdo a la información brindada estos son los puertos que permanecerán cerrados por el paso de este fenómenos meteorológicos:

Embarcaciones mayores

  • Colima: Manzanillo
  • Michoacán: Lázaro Cárdenas

Embarcaciones menores

  • Sinaloa: Teacapán
  • Nayarit: La Cruz de Huanacaxtle y Nuevo Vallarta
  • Jalisco: Barra de Navidad y Puerto Vallarta
  • Colima: Manzanillo
  • Michoacán: Lázaro Cárdenas
  • Guerrero: Acapulco, Zihuatanejo y Puerto Marqués

Autoridades pidieron seguir recomendaciones para evitar riesgos en actividades marítimas, turísticas y ribereñas.

Fenómeno meteorológico amenaza al Pacífico mexicano con lluvias y vientos

El huracán Simón, de categoría 4, mantiene bajo alerta al Pacífico mexicano por lluvias, vientos y oleaje que podrían provocar inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé precipitaciones extraordinarias en Colima y Michoacán, además de rachas de hasta 130 km/h y olas de hasta ocho metros en Jalisco y Colima.

A las 09:30 horas de este 10 de octubre, el centro de Simón se ubicaba a 185 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 345 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. El ciclón avanzaba hacia el norte a seis km/h, con vientos máximos sostenidos de 240 km/h y rachas de hasta 295 km/h.

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La tormenta tropical Rachel también genera condiciones de riesgo en el noroeste del país. Su centro se localizaba a 520 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur, y a 630 kilómetros al suroeste de San José de las Palomas, Baja California.

Rachel tenía vientos máximos sostenidos de 95 km/h, rachas de 110 km/h y se desplazaba hacia el noreste a 35 km/h. Su circulación dejará lluvias fuertes, vientos y oleaje elevado en Baja California y Baja California Sur.

Simón dejará lluvias extraordinarias en Colima y Michoacán

El SMN, organismo dependiente de Conagua, pronostica chubascos extraordinarias, superiores a 250 milímetros, en Colima y en las regiones costera y occidental de Michoacán por la circulación de Simón.

En la costa y el este de Jalisco se esperan lluvias torrenciales, de 150 a 250 milímetros. El suroeste de Guerrero tendría precipitaciones intensas, de 75 a 150 milímetros, mientras que el sur de Nayarit registraría lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros.

Las precipitaciones podrían afectar comunidades ubicadas cerca de cauces, en zonas bajas y en áreas propensas a inundaciones. Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y no cruzar corrientes de agua durante las lluvias.

En las costas de Jalisco y Colima se esperan vientos sostenidos de 90 a 110 km/h, con rachas de 120 a 130 km/h. Estas condiciones podrían intensificarse durante la tarde y la noche.

El litoral de Michoacán tendrá vientos sostenidos de 60 a 80 km/h y rachas de 90 a 110 km/h, aunque se prevé una disminución durante el día. En Guerrero, las condiciones marítimas también bajarían de intensidad conforme transcurran las horas.

El oleaje alcanzará entre seis y ocho metros de altura en Jalisco y Colima, de cuatro a seis metros en Michoacán y de dos a tres metros en Guerrero. Colima también enfrentará una marea de tormenta de uno a dos metros, que puede elevar temporalmente el nivel del mar e inundar zonas costeras.

La zona de prevención por vientos de huracán abarca desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta El Roblito, Nayarit, incluidas las Islas Marías. La medida se mantiene en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

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