Dos ciclones amenazan a México: Simon alcanza categoría 4 y Rachel podría tocar tierra esta noche

Una imagen satelital registra el avance del huracán Simón en el océano Pacífico hacia las costas del occidente de México. (Infobae México / Imagen ilustrativa IA)

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La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) pidió a la población extremar precauciones ante el avance del huracán Simon, que alcanza la categoría 4, y de la tormenta tropical Rachel, mientras autoridades federales, estatales y municipales anunciaron que emitirán un mensaje conjunto este sábado a las 9:00 horas.

El mensaje será difundido en las redes sociales oficiales de la CNPC, donde participará también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La convocatoria se dirige de forma prioritaria a habitantes de zonas costeras y de riesgo en Colima, Jalisco, Michoacán y Baja California.

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Las autoridades solicitaron acudir a los refugios temporales ya habilitados o trasladarse a un lugar seguro si existe peligro por lluvias, viento u oleaje. Señalaron que los gobiernos de los tres órdenes mantienen protocolos de auxilio en territorio ante las condiciones previstas en el Pacífico mexicano.

Una infografía del Servicio Meteorológico Nacional detalla la trayectoria y el pronóstico de lluvias del huracán Simon de categoría 4 en las costas de México. (Conagua clima)

Simon provoca alerta en Colima, Jalisco y Michoacán

El huracán Simon se aproxima a las costas de Colima y Michoacán como un sistema de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. Su circulación genera lluvias puntuales extraordinarias en Colima y precipitaciones torrenciales en Jalisco y Michoacán.

La CNPC advierte que también se esperan rachas de viento de 120 a 130 kilómetros por hora en las costas de Jalisco y Colima. El oleaje podría alcanzar entre 6 y 8 metros de altura, por lo que la navegación y las actividades cercanas al mar enfrentan condiciones de riesgo.

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Las autoridades piden a la población mantenerse atenta a los avisos locales, no acercarse a ríos, arroyos ni zonas inundables y atender las indicaciones de Protección Civil. El llamado incluye a quienes habitan en comunidades cercanas a la costa, laderas o sitios con antecedentes de deslaves.

Los municipios costeros de Colima, Jalisco y Michoacán concentran la alerta por el posible efecto de las lluvias y los vientos. La autoridad recomienda no esperar a que las condiciones empeoren para buscar resguardo.

La dependencia federal también solicitó seguir únicamente los canales oficiales para conocer la ubicación de refugios temporales, rutas de evacuación y cambios en los pronósticos. Las autoridades no detallan en el comunicado los puntos específicos donde se habilitan los albergues.

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Huracán Simon Categoría 3 fuertes lluvias (SMN)

Rachel se acerca a Baja California durante la noche

La tormenta tropical Rachel se dirige hacia la costa occidental de Baja California. El sistema interactúa con un frente frío cercano a la frontera noroeste de México, una combinación que provocará lluvias puntuales fuertes en la entidad.

La previsión indica que Rachel podría tocar tierra durante la noche. De cumplirse ese escenario, generaría rachas de entre 90 y 110 kilómetros por hora, además de oleaje de 5 a 7 metros en zonas costeras de Baja California.

Las condiciones previstas obligan a la población a resguardarse de objetos que puedan desprenderse por el viento, evitar cruzar corrientes de agua y revisar las recomendaciones de las autoridades estatales y municipales.

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La CNPC coloca a Rachel como un segundo frente de atención mientras Simon mantiene la amenaza principal sobre el occidente del país. Ambos sistemas coinciden con otros fenómenos que favorecerán lluvias en distintas regiones.

Las olas rompen en la playa de Costa Azul mientras el huracán Rachel azota la costa del Pacífico de México, provocando un fuerte oleaje y condiciones marítimas peligrosas en Los Cabos, en el estado de Baja California Sur (México), el 1 de octubre de 2026. REUTERS/Julio Parra

Canales de baja presión extienden las lluvias hacia el centro y sureste

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que canales de baja presión en el interior del país, junto con el ingreso de humedad desde el océano Pacífico y la inestabilidad atmosférica, provocarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en varias entidades.

El pronóstico incluye descargas eléctricas en regiones del centro y sureste, entre ellas el Valle de México y la península de Yucatán. En contraste, el noroeste mantendrá ambiente caluroso, pese a la presencia de Rachel frente a Baja California.

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La recomendación para la población es revisar las condiciones del tiempo antes de salir, evitar trayectos en áreas con encharcamientos o corrientes de agua y tener disponibles documentos, medicamentos y teléfonos de emergencia si viven en una zona expuesta.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno emitirán el mensaje conjunto a las 9:00 horas mediante las redes oficiales de la CNPC.