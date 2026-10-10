México

Dos ciclones amenazan a México: Simon alcanza categoría 4 y Rachel podría tocar tierra esta noche

A las 9 de la mañana, autoridades federales emitirán un mensaje conjunto

Vista satelital de una masa de nubes en espiral sobre el océano frente a la costa de México
Una imagen satelital registra el avance del huracán Simón en el océano Pacífico hacia las costas del occidente de México. (Infobae México / Imagen ilustrativa IA)
Guardar

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) pidió a la población extremar precauciones ante el avance del huracán Simon, que alcanza la categoría 4, y de la tormenta tropical Rachel, mientras autoridades federales, estatales y municipales anunciaron que emitirán un mensaje conjunto este sábado a las 9:00 horas.

El mensaje será difundido en las redes sociales oficiales de la CNPC, donde participará también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La convocatoria se dirige de forma prioritaria a habitantes de zonas costeras y de riesgo en Colima, Jalisco, Michoacán y Baja California.

PUBLICIDAD

Las autoridades solicitaron acudir a los refugios temporales ya habilitados o trasladarse a un lugar seguro si existe peligro por lluvias, viento u oleaje. Señalaron que los gobiernos de los tres órdenes mantienen protocolos de auxilio en territorio ante las condiciones previstas en el Pacífico mexicano.

Infografía con datos meteorológicos, mapas satelitales del huracán Simon, tablas de precipitaciones y logotipos de CONAGUA y SMN
Una infografía del Servicio Meteorológico Nacional detalla la trayectoria y el pronóstico de lluvias del huracán Simon de categoría 4 en las costas de México. (Conagua clima)

Simon provoca alerta en Colima, Jalisco y Michoacán

El huracán Simon se aproxima a las costas de Colima y Michoacán como un sistema de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. Su circulación genera lluvias puntuales extraordinarias en Colima y precipitaciones torrenciales en Jalisco y Michoacán.

La CNPC advierte que también se esperan rachas de viento de 120 a 130 kilómetros por hora en las costas de Jalisco y Colima. El oleaje podría alcanzar entre 6 y 8 metros de altura, por lo que la navegación y las actividades cercanas al mar enfrentan condiciones de riesgo.

PUBLICIDAD

Las autoridades piden a la población mantenerse atenta a los avisos locales, no acercarse a ríos, arroyos ni zonas inundables y atender las indicaciones de Protección Civil. El llamado incluye a quienes habitan en comunidades cercanas a la costa, laderas o sitios con antecedentes de deslaves.

Los municipios costeros de Colima, Jalisco y Michoacán concentran la alerta por el posible efecto de las lluvias y los vientos. La autoridad recomienda no esperar a que las condiciones empeoren para buscar resguardo.

La dependencia federal también solicitó seguir únicamente los canales oficiales para conocer la ubicación de refugios temporales, rutas de evacuación y cambios en los pronósticos. Las autoridades no detallan en el comunicado los puntos específicos donde se habilitan los albergues.

Huracán Simon Categoría 3 fuertes lluvias
Huracán Simon Categoría 3 fuertes lluvias (SMN)

Rachel se acerca a Baja California durante la noche

La tormenta tropical Rachel se dirige hacia la costa occidental de Baja California. El sistema interactúa con un frente frío cercano a la frontera noroeste de México, una combinación que provocará lluvias puntuales fuertes en la entidad.

La previsión indica que Rachel podría tocar tierra durante la noche. De cumplirse ese escenario, generaría rachas de entre 90 y 110 kilómetros por hora, además de oleaje de 5 a 7 metros en zonas costeras de Baja California.

Las condiciones previstas obligan a la población a resguardarse de objetos que puedan desprenderse por el viento, evitar cruzar corrientes de agua y revisar las recomendaciones de las autoridades estatales y municipales.

La CNPC coloca a Rachel como un segundo frente de atención mientras Simon mantiene la amenaza principal sobre el occidente del país. Ambos sistemas coinciden con otros fenómenos que favorecerán lluvias en distintas regiones.

Las olas rompen en la playa de Costa Azul mientras el huracán Rachel azota la costa del Pacífico de México, provocando un fuerte oleaje y condiciones marítimas peligrosas en Los Cabos, en el estado de Baja California Sur (México), el 1 de octubre de 2026. REUTERS/Julio Parra
Las olas rompen en la playa de Costa Azul mientras el huracán Rachel azota la costa del Pacífico de México, provocando un fuerte oleaje y condiciones marítimas peligrosas en Los Cabos, en el estado de Baja California Sur (México), el 1 de octubre de 2026. REUTERS/Julio Parra

Canales de baja presión extienden las lluvias hacia el centro y sureste

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que canales de baja presión en el interior del país, junto con el ingreso de humedad desde el océano Pacífico y la inestabilidad atmosférica, provocarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en varias entidades.

El pronóstico incluye descargas eléctricas en regiones del centro y sureste, entre ellas el Valle de México y la península de Yucatán. En contraste, el noroeste mantendrá ambiente caluroso, pese a la presencia de Rachel frente a Baja California.

La recomendación para la población es revisar las condiciones del tiempo antes de salir, evitar trayectos en áreas con encharcamientos o corrientes de agua y tener disponibles documentos, medicamentos y teléfonos de emergencia si viven en una zona expuesta.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno emitirán el mensaje conjunto a las 9:00 horas mediante las redes oficiales de la CNPC.

Temas Relacionados

HuracánCoordinación Nacional de Protección CivilCNPCtormenta tropicalJaliscoQuintana Roo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Barcelona vs Getafe, EN VIVO: dónde ver en México el partido de la Jornada 8 de LaLiga 2026-27

Lamine Yamal, Pedri y compañía buscarán mantener el ritmo ofensivo del Barcelona frente a un Getafe que necesita mejorar sus números en ataque

Barcelona vs Getafe, EN VIVO: dónde ver en México el partido de la Jornada 8 de LaLiga 2026-27

Clara Brugada anuncia que habrá 12 mil libros gratis en la FIL del Zócalo 2026: “Aquí está prácticamente erradicado el analfabetismo”

La mandataria capitalina Clara Brugada anunció la dinámica donde los mismos autores entregan ejemplares sin costo al terminar las presentaciones dentro del evento cultural que estará abierto hasta el próximo 18 de octubre

Clara Brugada anuncia que habrá 12 mil libros gratis en la FIL del Zócalo 2026: “Aquí está prácticamente erradicado el analfabetismo”

Guadalupe Victoria: el hombre que cambió su nombre por la Virgen y se convirtió en el primer presidente de México

El 10 de octubre de 1824 asumió la Presidencia de México, tras la promulgación de la primera Constitución federal

Guadalupe Victoria: el hombre que cambió su nombre por la Virgen y se convirtió en el primer presidente de México

Familiares de víctimas del Casino Royale piden reunión con la FGR tras liberar a dos exmiembros de Los Zetas

Ambos hombres habían sido condenados a 15 años de prisión en julio de 2025 por su participación en el ataque al Casino Royale

Familiares de víctimas del Casino Royale piden reunión con la FGR tras liberar a dos exmiembros de Los Zetas

Antonio Mohamed explota, se va expulsado y le restriega a Tigres las tres finales que les ha ganado

El Turco perdió la calma ante el cuerpo arbitral, pero aprovechó su salida del campo para lanzarle un recado a la afición de los Incomparables

Antonio Mohamed explota, se va expulsado y le restriega a Tigres las tres finales que les ha ganado
MÁS NOTICIAS

NARCO

Deportado de EEUU en 2006 y 2020, mexicano recibe más de 12 años de cárcel por narcotráfico

Deportado de EEUU en 2006 y 2020, mexicano recibe más de 12 años de cárcel por narcotráfico

Familiares de víctimas del Casino Royale piden reunión con la FGR tras liberar a dos exmiembros de Los Zetas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de octubre: ‘El Kekas’ culpable por crimen de surfistas en Ensenada

Declaran culpables a ‘El Kekas’ y sus cómplices por asesinato de tres surfistas en Ensenada, Baja California

De gatillero a miembro de una facción de Los Chapitos: quién era “El Owen”, reportado muerto tras riña en penal de Mazatlán

ENTRETENIMIENTO

Dani Flow canta con Aleks Syntek en pleno show tras años de polémica por el reguetón y redes aplauden: “Paz mundial”

Dani Flow canta con Aleks Syntek en pleno show tras años de polémica por el reguetón y redes aplauden: “Paz mundial”

Andrea Legarreta no aparece en entrevista de ‘Hoy’ con elenco de la serie de Timbiriche tras respaldar a exintegrantes

Sabrina Sabrok compara la distancia que tomó con sus hijas con la de padres ausentes: “Soy más alma de hombre”

Mauricio Martínez critica la bioserie de Timbiriche en defensa de Sasha Sokol: “La nostalgia no justifica la revictimización”

Se estrenará secuela de El Exorcista protagonizada por Scarlett Johansson: cuándo llega a México y de qué tratará

DEPORTES

Barcelona vs Getafe, EN VIVO: dónde ver en México el partido de la Jornada 8 de LaLiga 2026-27

Barcelona vs Getafe, EN VIVO: dónde ver en México el partido de la Jornada 8 de LaLiga 2026-27

Antonio Mohamed explota, se va expulsado y le restriega a Tigres las tres finales que les ha ganado

Atlas vs Chivas, EN VIVO: cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío del Apertura 2026

Ricardo “Tuca” Ferretti confiesa que estuvo por volver a Pumas, pero le cerraron las puertas: “Fue antes de que llegara Mohamed”

La broma de Checo Pérez que deja a Guanyu Zhou como su nueva víctima en Singapur