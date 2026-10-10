Día de Muertos 2026: Catedral Metropolitana inicia recorridos nocturnos para descubrir sus secretos más profundos

El recorrido da acceso a cinco puntos del templo que habitualmente permanecen fuera del alcance de los visitantes: los órganos monumentales, la ofrenda de la Catedral, la Capilla de las Reliquias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México abrió sus puertas para un recorrido nocturno que permite al público conocer espacios de acceso restringido dentro del recinto. La actividad, bautizada “Una noche para recordar”, propone una experiencia enfocada en los recuerdos, las leyendas y la devoción vinculadas a la tradición del Día de Muertos.

El recorrido da acceso a cinco puntos del templo que habitualmente permanecen fuera del alcance de los visitantes: los órganos monumentales, la ofrenda de la Catedral, la Capilla de las Reliquias, el Altar de los Reyes y la Cripta de los Arzobispos. La propuesta busca acercar a los asistentes a elementos religiosos, artísticos e históricos del edificio durante el periodo dedicado a la memoria de los difuntos.

PUBLICIDAD

¿Qué se puede visitar en el recorrido de la Catedral Metropolitana?

(Facebook/Secretaría de Turismo de la Ciudad de México)

La experiencia permite recorrer de noche cinco espacios normalmente cerrados al público:

los órganos monumentales del siglo XVIII, la ofrenda de temporada, la Capilla de las Reliquias con más de 200 objetos sagrados, el Altar de los Reyes y la Cripta de los Arzobispos, donde descansan los restos de obispos desde la época virreinal.

Fechas, horarios y costo del recorrido

El programa comenzó el viernes 9 de octubre de 2026 y se extenderá hasta el domingo 22 de noviembre. Las jornadas inician a las 19:30 horas, con salidas cada 30 minutos a lo largo de la noche.

El acceso requiere una aportación de recuperación de 150 pesos por persona. El recinto se encuentra en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la Plaza de la Constitución.

PUBLICIDAD

La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México anuncia un recorrido nocturno por el Día de Muertos que incluye la visita al Altar de los Reyes y a las criptas. (Catedral Metropolitana/Instagram)

Los órganos monumentales, voz histórica del recinto

Uno de los puntos incluidos en el recorrido son los órganos monumentales de la Catedral, ubicados en el coro catedralicio. La visita los incorpora como una de las paradas centrales de la noche, vinculada con la música litúrgica, la ornamentación religiosa y la historia del templo.

Los dos instrumentos fueron terminados en 1736. Sus estructuras barrocas, con influencia francesa, cubren dos grandes arcos de la nave principal y contienen miles de tubos distribuidos en cajas de madera talladas.

Ambos órganos sufrieron daños durante el incendio que afectó a la Catedral en 1967. Un proceso de restauración posterior recuperó tanto la estructura como el sonido de los instrumentos, que forman una excepción entre los órganos conservados en América.

PUBLICIDAD

La restauración incluyó trabajos sobre la carpintería y el mecanismo sonoro de las piezas. Tras esas intervenciones, los órganos volvieron a escucharse juntos después de varias décadas y actualmente se interpretan de manera periódica dentro del recinto.

La restauración incluyó trabajos sobre la carpintería y el mecanismo sonoro de las piezas. Tras esas intervenciones, los órganos volvieron a escucharse juntos después de varias décadas y actualmente se interpretan de manera periódica dentro del recinto. (Imagen Ilustrativa Infobae/Referencia IA)

La ofrenda de la Catedral, punto de enlace con la tradición

La ofrenda instalada en la Catedral será otra de las estaciones del recorrido nocturno. Su incorporación conecta la visita con las celebraciones de Día de Muertos, la fecha dedicada al recuerdo de familiares y seres queridos fallecidos.

La propuesta plantea, según la descripción oficial, un viaje de recuerdos, leyendas y devoción. Bajo esa idea, la ofrenda queda integrada a una experiencia que combina expresiones de fe católica con la tradición mexicana de honrar a los difuntos.

PUBLICIDAD

Capilla de las Reliquias: más de 200 objetos sagrados

La Capilla de las Reliquias es otra de las paradas del recorrido. El oratorio fue construido en el siglo XVII para resguardar la imagen del Santo Cristo de los Conquistadores, colocada al centro del retablo, además de una colección de más de 200 reliquias de santos y mártires católicos.

El espacio conserva reliquias de primer grado, correspondientes a restos de personas, y de segundo grado, integradas por objetos que estuvieron en contacto directo con beatos. Entre las piezas que resguarda la capilla hay restos óseos atribuidos a san Primitivo, santa Córdula y el papa san Gelasio.

Altar de los Reyes, pieza central del barroco novohispano

El rector de la Catedral Metropolitana ofrece una homilía desde el altar del templo religioso. Catedral MX/Instagram

La ruta nocturna también permite conocer el Altar de los Reyes, obra del escultor y ensamblador español Jerónimo de Balbás. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) lo identifica como una pieza fundamental del barroco novohispano y de la arquitectura retablística de la primera mitad del siglo XVIII.

PUBLICIDAD

El retablo fue elaborado con madera de ayacahuite y cedro, recubierta con elementos dorados y esculturas policromadas. Su composición incorpora estípites, decoración vegetal, frutos, querubines y ángeles, además de dos pinturas de Juan Rodríguez Juárez: La adoración de los Reyes y La asunción de la Virgen.

La obra reúne, además, 22 pinturas asociadas a episodios de la vida mariana y esculturas de santos relacionados con la realeza. El INAH informó que especialistas realizaron labores de conservación, limpieza y registro tridimensional para documentar y atender el estado material de este conjunto.

Cripta de los Arzobispos: el tramo final del recorrido

La Cripta de los Arzobispos se encuentra en la zona norte de la Catedral Metropolitana y constituye una de las paradas del recorrido nocturno. El recinto subterráneo conserva los restos de obispos y arzobispos vinculados con la Arquidiócesis de México, desde fray Juan de Zumárraga hasta Ernesto Corripio Ahumada.

PUBLICIDAD

El espacio comenzó a construirse entre 1938 y 1939 y quedó terminado en 1942. En su interior hay 75 criptas, de las cuales 41 están ocupadas, además de cuatro pudrideros utilizados en antiguos procesos funerarios.

El recorrido por esta zona también permite observar vestigios prehispánicos hallados durante la construcción del recinto, un hallazgo que añade una capa adicional de historia al trayecto subterráneo.

El conjunto de espacios reúne elementos de la historia religiosa, artística y funeraria de la Catedral Metropolitana en una sola experiencia nocturna, vinculada directamente con la conmemoración de Día de Muertos. Para conocer más detalles sobre el acceso y la actividad, se recomienda revisar los canales oficiales de la Catedral Metropolitana antes de asistir.

PUBLICIDAD