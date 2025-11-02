México

Fragmentos de huesos y cuerpos como reliquias sagradas en México: los templos donde descansan santos y mártires

En México existen templos que custodian restos humanos de santos y mártires, una práctica antigua que simboliza la intercesión y la fe

Guardar
La Catedral Metropolitana de la
La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México informó que se realizará una misa por el Día de las Madres. Crédito: Cuartoscuro/Moisés Pablo Nava

En distintos templos de México —especialmente en la Ciudad de México— se preserva una práctica religiosa tan antigua como el propio cristianismo: el resguardo de reliquias, es decir, restos corporales o pertenencias de santos y mártires. Estas reliquias representan la presencia espiritual del santo y su intercesión ante Dios, convirtiéndose en objetos de profunda devoción para los fieles.

Entre los templos más destacados, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México ocupa un lugar central. Su Capilla de las Reliquias, una de las primeras en ser concluidas durante la construcción del recinto, alberga más de 200 reliquias de primer y segundo grado: desde fragmentos de huesos y cuerpos, hasta objetos personales de santos.

Catedral Metropolitana: el corazón espiritual de las reliquias en México

Dentro de esta capilla sagrada descansan reliquias de San Felipe de Jesús, el primer santo mexicano y patrono de la Ciudad de México, martirizado en Japón. También se veneran los restos de Santa Felícitas, patrona de los niños pequeños, cuyas reliquias se exponen en el Sagrario Metropolitano.

Otra figura destacada es San Vital, considerado el patrono de los estudiantes, cuyas reliquias son las únicas que permanecen expuestas durante todo el año. En 2024, la Catedral recibió por primera vez una reliquia de primer grado de San Judas Tadeo, consistente en un fragmento óseo de su brazo, que tras su resguardo fue llevado en peregrinación por distintos templos del país.

Bajo el Altar de los Reyes se encuentra además la Cripta de los Arzobispos, donde descansan figuras clave del catolicismo mexicano, como Fray Juan de Zumárraga, el primer arzobispo de México.

En esta capilla existen decenas
En esta capilla existen decenas de tesoros, algunos de ellos viajaron desde el extranjero, mientras que otros fueron recuperados por todo el país (INAH)

Otros templos que conservan reliquias en México

Además de la Catedral, existen otros espacios sagrados con reliquias de gran valor espiritual. En el Templo de Santa Teresa la Nueva, en el Centro Histórico, se resguardan las reliquias de Santa Celeste. Por su parte, la Basílica de Guadalupe alberga reliquias del joven beato Carlo Acutis, donadas por sus padres para inspirar a los jóvenes católicos.

En Chiapas, el culto a San Pascualito Rey —una representación local de San Pascual Bailón— conserva una fuerte conexión con la muerte y la resurrección, ya que sus restos suelen representarse como esqueletos.

El poder espiritual de las reliquias

En la tradición cristiana, las reliquias son consideradas testimonios materiales del sacrificio y la santidad. Los primeros cristianos creían que los restos de los mártires contenían un poder de protección y bendición, al ser cuerpos que habían sido “templos del Espíritu Santo”.

Por ello, desde los primeros siglos del cristianismo, se acostumbró colocar fragmentos de reliquias bajo los altares como signo de consagración y comunión con los santos. Cada altar se convierte así en un espacio donde Cristo y los santos interceden por la humanidad, reforzando el sentido de unidad espiritual entre los vivos y los muertos.

En México, esta tradición no solo ha sobrevivido, sino que sigue enriqueciendo la fe popular, recordando que la santidad no se desvanece con la muerte, sino que permanece viva en la devoción, la historia y las reliquias que resguardan los templos del país.

Temas Relacionados

Reliquiastemplosrestossantosdía de muertosmexico-noticias

Más Noticias

Receta exprés: pasta cremosa con atún y solo 5 ingredientes

Una opción práctica para resolver comidas sin esfuerzo, rápida, sabrosa, con ingredientes comunes y lista en pocos minutos

Receta exprés: pasta cremosa con

¿Qué falló? Gabinete de seguridad explica estrategias de protección en Michoacán tras el “cobarde” asesinato de Carlos Manzo

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch confirmó la presencia de fuertes grupos criminales en el estado y el intento de contener la violencia en los municipios

¿Qué falló? Gabinete de seguridad

Melate Retro resultados 1 de noviembre de 2025

La Lotería Nacional dio a conocer los números ganadores de este tradicional juego en su sorteo número 1578

Melate Retro resultados 1 de

Videos de Nodal y Ángela Aguilar en incómodos desatan rumores de tensiones en su matrimonio

Los clips fueron ampliamente difundidos en TikTok, donde surgieron opiniones encontradas sobre el comportamiento de los cantantes

Videos de Nodal y Ángela

Protegido con su correa y su cuidadora, pato negro sorprende en paseo en centro comercial de Puebla | Video

La aparición de una mascota poco habitual generó sorpresa entre los asistentes y usuarios en redes sociales

Protegido con su correa y
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Qué falló? Gabinete de seguridad

¿Qué falló? Gabinete de seguridad explica estrategias de protección en Michoacán tras el “cobarde” asesinato de Carlos Manzo

Embajador de EEUU en México ofrece cooperación para erradicar el crimen organizado tras ataque a Carlos Manzo

“Condeno el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan”: Sheinbaum tras ataque a Carlos Manzo

Sheinbaum convoca de forma urgente al Gabinete de Seguridad tras asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Aseguran dos laboratorios clandestinos en Culiacán, uno aún estaba activo

ENTRETENIMIENTO

Videos de Nodal y Ángela

Videos de Nodal y Ángela Aguilar en incómodos desatan rumores de tensiones en su matrimonio

Esta es la millonaria cifra que pide Inés Gómez Mont por su mansión en Florida tras retención de su esposo en EEUU

Carín León se solidariza con las familias afectadas por incendio mortal en Waldo’s de su natal Sonora

Adal Ramones rompe el silencio en torno a su posible despido de La Granja VIP por errores en vivo

La Granja VIP en vivo: encuestas indican quién de los cuatro nominados sería eliminado hoy 2 de noviembre

DEPORTES

El legado de Fernando Valenzuela

El legado de Fernando Valenzuela y el homenaje de los Dodgers en el bicampeonato de la Serie Mundial

Santiago Giménez es duda con el AC Milán ante la Roma por lesión y enciende las alarmas en la Selección Mexicana

Detienen a presunto responsable de asesinato a aficionado de las Chivas

Revelan la razón por la que Mateusz Bogusz no festejó su gol ante Puebla

Nicolás Larcamón responde sobre el polémico video que se filtró: “No era un discurso público”