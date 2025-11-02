Fragmentos de huesos y cuerpos como reliquias sagradas en México: los templos donde descansan santos y mártires

La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México informó que se realizará una misa por el Día de las Madres. Crédito: Cuartoscuro/Moisés Pablo Nava

En distintos templos de México —especialmente en la Ciudad de México— se preserva una práctica religiosa tan antigua como el propio cristianismo: el resguardo de reliquias, es decir, restos corporales o pertenencias de santos y mártires. Estas reliquias representan la presencia espiritual del santo y su intercesión ante Dios, convirtiéndose en objetos de profunda devoción para los fieles.

Entre los templos más destacados, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México ocupa un lugar central. Su Capilla de las Reliquias, una de las primeras en ser concluidas durante la construcción del recinto, alberga más de 200 reliquias de primer y segundo grado: desde fragmentos de huesos y cuerpos, hasta objetos personales de santos.

Catedral Metropolitana: el corazón espiritual de las reliquias en México

Dentro de esta capilla sagrada descansan reliquias de San Felipe de Jesús, el primer santo mexicano y patrono de la Ciudad de México, martirizado en Japón. También se veneran los restos de Santa Felícitas, patrona de los niños pequeños, cuyas reliquias se exponen en el Sagrario Metropolitano.

Otra figura destacada es San Vital, considerado el patrono de los estudiantes, cuyas reliquias son las únicas que permanecen expuestas durante todo el año. En 2024, la Catedral recibió por primera vez una reliquia de primer grado de San Judas Tadeo, consistente en un fragmento óseo de su brazo, que tras su resguardo fue llevado en peregrinación por distintos templos del país.

Bajo el Altar de los Reyes se encuentra además la Cripta de los Arzobispos, donde descansan figuras clave del catolicismo mexicano, como Fray Juan de Zumárraga, el primer arzobispo de México.

En esta capilla existen decenas de tesoros, algunos de ellos viajaron desde el extranjero, mientras que otros fueron recuperados por todo el país (INAH)

Otros templos que conservan reliquias en México

Además de la Catedral, existen otros espacios sagrados con reliquias de gran valor espiritual. En el Templo de Santa Teresa la Nueva, en el Centro Histórico, se resguardan las reliquias de Santa Celeste. Por su parte, la Basílica de Guadalupe alberga reliquias del joven beato Carlo Acutis, donadas por sus padres para inspirar a los jóvenes católicos.

En Chiapas, el culto a San Pascualito Rey —una representación local de San Pascual Bailón— conserva una fuerte conexión con la muerte y la resurrección, ya que sus restos suelen representarse como esqueletos.

El poder espiritual de las reliquias

En la tradición cristiana, las reliquias son consideradas testimonios materiales del sacrificio y la santidad. Los primeros cristianos creían que los restos de los mártires contenían un poder de protección y bendición, al ser cuerpos que habían sido “templos del Espíritu Santo”.

Por ello, desde los primeros siglos del cristianismo, se acostumbró colocar fragmentos de reliquias bajo los altares como signo de consagración y comunión con los santos. Cada altar se convierte así en un espacio donde Cristo y los santos interceden por la humanidad, reforzando el sentido de unidad espiritual entre los vivos y los muertos.

En México, esta tradición no solo ha sobrevivido, sino que sigue enriqueciendo la fe popular, recordando que la santidad no se desvanece con la muerte, sino que permanece viva en la devoción, la historia y las reliquias que resguardan los templos del país.