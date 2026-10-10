México

Consejo Nacional de Morena realiza octava Sesión Ordinaria rumbo a 2027: Citlalli Hernández celebra unidad con PVEM tras tensión con PT

La Sesión Ordinaria se realizó en el WTC con la ausencia de los gobernadores de Guerrero, Nayarit, Baja California Sur y Veracruz

El Consejo Nacional de Morena realizó su VIII Sesión Ordinaria rumbo a 2027. | YouTube Morena
El Consejo Nacional de Morena realizó su VIII Sesión Ordinaria rumbo a 2027. | YouTube Morena
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El partido Morena realizó este sábado su VIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional, ‘Unidad por la Transformación y la Defensa de la Soberanía Nacional’, como parte de sus actividades rumbo a las elecciones del 2027 y en medio de la incertidumbre entorno a la alianza con el Partido del Trabajo (PT).

La Sesión se realizó en el World Trade Center (WTC), ubicado en la Ciudad de México, con la participación de la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel; Citlalli Hernández, presidenta nacional de elecciones, y legisladores como Ricardo Monreal, así como gobernadores de dicho partido.

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Sin embargo, se destacó la ausencia de los gobernadores Evelyn Salgado, de Guerrero; Miguel Ángel Navarro Quintero, de Nayarit; Víctor Manuel Castro Cosío, de Baja California Sur; y Rocío Nahle, de Veracruz, debido a que atienden las afectaciones ocasionadas por los huracanes Simón e Isaias, que atraviesan dichas entidades.

Durante el evento, se formalizó la toma de protesta de las 17 coordinadoras y coordinadores estatales de Morena, quienes tienen previsto competir próximamente para la gubernatura de sus estados en 2027.

Aumenta tensión con PT

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, destacó el respaldo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a las coordinaciones estatales del partido en Querétaro, Campeche y Colima, en el marco de la VIII Sesión Ordinaria y en medio de la tensión que hay con el PT, por inconformidades entorno a la selección de coordinadores estatales.

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En su cuenta de X, Hernández celebró “la unidad” y señaló que el acuerdo con el Partido Verde forma parte del trabajo político de la coalición.

“ Reconocemos el respaldo de las dirigencias del partidoverdemex a nuestras y nuestros coordinadores estatales en Querétaro, Campeche y Colima.

La unidad de nuestra coalición se fortalece con diálogo y trabajo conjunto por el pueblo de México, con el compromiso compartido de profundizar la Cuarta Transformación que encabeza nuestra presidenta @Claudiashein. ¡Seguimos construyendo unidad en todo el país!“, escribió en su cuenta de X.

La dirigente morenista sostuvo que la unidad se fortalece con diálogo y trabajo conjunto por el pueblo de México. También afirmó que las fuerzas aliadas comparten el compromiso de profundizar la Cuarta Transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

Su mensaje ocurre después de que el Partido del Trabajo anunció que postulará a un perfil propio para la gubernatura de Michoacán.

La fuerza política perfila al senador con licencia Raúl Morón Orozco, quien quedó en segundo lugar en el proceso interno de Morena para definir la coordinación estatal.

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