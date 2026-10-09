México

Senado rechaza a más de 26 mil ciudadanos que piden la renuncia de Enrique Inzunza

A poco más de una semana de entregar las firmas, los promotores recibieron una respuesta que no resuelve su solicitud de audiencia con Higinio Martínez

Más de 26 mil ciudadanos exigen la renuncia de Enrique Inzunza, pero el Senado responde que pedir licencia es decisión del propio legislador. REUTERS/Luis Cortes
Más de 26 mil ciudadanos exigen la renuncia de Enrique Inzunza, pero el Senado responde que pedir licencia es decisión del propio legislador. REUTERS/Luis Cortes
Guardar

El Senado respondió a la petición de más de 26,000 ciudadanos que solicitaron una audiencia para exigir que el senador Enrique Inzunza Cázares se separe de su cargo y enfrente las investigaciones por los señalamientos en su contra.

Sin embargo, la respuesta, emitida por instrucciones del presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez, no atendió la solicitud de reunión, sino que señaló que la decisión de pedir licencia corresponde al propio legislador.

PUBLICIDAD

Vania Pérez Morales, expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción y promotora de la petición difundida en Change.org, cuestionó la postura de la Cámara alta y acusó que las autoridades legislativas no respondieron al objetivo central de la solicitud ciudadana.

A través de sus redes sociales, Pérez informó que recibió la contestación poco más de una semana después de que se entregaran las firmas en el Senado.

Sostuvo que los ciudadanos no buscaban conocer quién tiene la facultad de separarse del cargo, sino obtener una audiencia para plantear la necesidad de que Inzunza enfrente las investigaciones sin conservar el fuero constitucional.

PUBLICIDAD

La activista consideró que la falta de respuesta a esa petición resulta preocupante ante la gravedad de los señalamientos contra el legislador sinaloense.

“La omisión y el silencio frente a acusaciones tan graves también son una forma de complicidad política”, expresó.

¿Qué respondió el Senado a las firmas contra Enrique Inzunza?

En el oficio dirigido a Vania Pérez Morales y Alexander Navarro, integrantes de Change.org México, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado informó que recibió los escritos por instrucciones de Higinio Martínez, presidente de la Mesa Directiva.

El documento reconoce que los solicitantes pidieron una audiencia con el senador Martínez para entregar formalmente las firmas reunidas mediante la campaña titulada Acusado de narcotráfico, Inzunza debe dejar el Senado.

No obstante, la respuesta se concentró en las disposiciones legales relacionadas con el ejercicio de las funciones legislativas y la permanencia de los senadores en sus cargos.

Para ello, citó el artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General, así como los artículos 6, 11, 12 y 14 del Reglamento del Senado de la República.

Con base en ese marco jurídico, la institución señaló que la decisión de solicitar licencia corresponde a cada legislador y que cualquier determinación sobre su permanencia debe sujetarse a las normas aplicables.

Además, el oficio indicó que los ciudadanos conservan el derecho de presentar las denuncias correspondientes conforme a la legislación vigente, con referencias a disposiciones constitucionales y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

La respuesta, sin embargo, no informó sobre la realización de la audiencia solicitada.

Vania Pérez cuestiona que no se atendiera la solicitud ciudadana

Tras conocer el contenido del oficio, Pérez Morales reclamó que la respuesta institucional dejara sin resolver la petición de diálogo con la Mesa Directiva.

La activista planteó que la exigencia ciudadana busca que Inzunza se separe del cargo para facilitar las investigaciones relacionadas con los señalamientos de autoridades estadounidenses.

También cuestionó que la decisión de solicitar licencia quede exclusivamente en manos del senador.

La petición publicada en Change.org sostiene que la permanencia del legislador en el Senado le permite conservar el fuero constitucional, una protección vinculada con el ejercicio de su cargo.

Por ello, sus promotores consideran que su separación facilitaría el desarrollo de las indagatorias.

Entre los puntos centrales de la exigencia ciudadana se encuentran:

  • Que Enrique Inzunza solicite licencia y se separe temporalmente de su escaño.
  • Que las autoridades investiguen los señalamientos en su contra.
  • Que la Fiscalía General de la República (FGR) concluya las indagatorias iniciadas en México.
  • Que, si se encuentran elementos suficientes, se solicite el procedimiento correspondiente para retirar el fuero.
  • Que el caso no quede sin esclarecer y se informe sobre las actuaciones de las autoridades competentes.

La campaña también plantea que la separación del cargo permitiría despejar dudas sobre una posible influencia de su posición legislativa en el desarrollo de las investigaciones.

Las acusaciones contra Inzunza y su permanencia en el Senado

La exigencia de los ciudadanos se relaciona con la acusación formal que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública el 29 de abril de 2026 contra Inzunza y otras personas.

De acuerdo con la información expuesta en la petición, al senador se le atribuyen presuntos delitos relacionados con una conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos, así como conspiración para poseer y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Tras esos señalamientos, la FGR abrió una investigación en México contra el legislador y otros funcionarios.

Inzunza, por su parte, ha rechazado las acusaciones y ha sostenido que las autoridades estadounidenses no han presentado pruebas que las respalden.

El senador se separó de la bancada de Morena y anunció que continuaría ejerciendo sus funciones como legislador independiente, decisión con la que mantuvo su escaño y el fuero constitucional.

En ese contexto, los promotores de la campaña han insistido en que solicite licencia, mientras que el Senado sostiene que esa determinación corresponde al propio legislador.

De 23,500 firmas a una nueva exigencia de respuesta

La solicitud ciudadana llegó al Senado a finales de septiembre. El 29 de septiembre, activistas acudieron a la sede legislativa para entregar alrededor de 23,500 firmas reunidas en Change.org, con las que exigieron la salida de Inzunza.

Durante esa visita, los participantes denunciaron dificultades para ingresar al recinto y señalaron que personal de resguardo les impidió el paso inicialmente.

La senadora del PRI por Sinaloa, Paloma Sánchez, los recibió, y posteriormente las firmas fueron entregadas a personal del Senado para hacerlas llegar a la Mesa Directiva.

En paralelo, la Alianza Mexicana de Abogados solicitó a la Cámara de Diputados iniciar un juicio de procedencia contra el legislador, con el objetivo de que se le retire el fuero constitucional.

La campaña ciudadana mantiene como objetivo que se esclarezcan los señalamientos contra Inzunza y que las autoridades actúen conforme a sus atribuciones.

La respuesta recibida por Vania Pérez, sin embargo, abrió un nuevo cuestionamiento sobre la falta de atención a la audiencia solicitada por miles de personas.

Temas Relacionados

Enrique InzunzaSenado de la RepúblicaHiginio MartínezPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Secretario de Seguridad de Sinaloa descarta irrupción de un grupo armado en el penal de Mazatlán

Sinuhé Téllez López explicó que los hechos registrados en El Castillo correspondieron a un choque entre internos

Secretario de Seguridad de Sinaloa descarta irrupción de un grupo armado en el penal de Mazatlán

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 8 de octubre: Huracán Isaias en categoría 2, tormenta Tropical Simon y Rachel se desplazan sobre el Pacífico

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 8 de octubre: Huracán Isaias en categoría 2, tormenta Tropical Simon y Rachel se desplazan sobre el Pacífico

Alejandro Sanz en el Estadio GNP: clima, horarios, objetos prohibidos y cómo llegar al concierto en CDMX

Esto es lo que necesitas saber para acudir al concierto de Alejandro Sanz en la Ciudad de México este sábado 10 de octubre del 2026

Alejandro Sanz en el Estadio GNP: clima, horarios, objetos prohibidos y cómo llegar al concierto en CDMX

De defender a La Luz del Mundo a recibir a representantes de OnlyFans: senador de Morena destaca diálogo en temas digitales

Emmanuel Reyes Carmona dio a conocer el encuentro con las representantes de la plataforma

De defender a La Luz del Mundo a recibir a representantes de OnlyFans: senador de Morena destaca diálogo en temas digitales

Posible comprador de Altos Hornos de México pide prórroga de tres meses para “verificar” la situación de la siderúrgica

El empresario José Arturo Domínguez ofreció pagar mil 400 millones de dólares por la compañía

Posible comprador de Altos Hornos de México pide prórroga de tres meses para “verificar” la situación de la siderúrgica
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de octubre: vinculan a proceso a ‘Capitán Sol’ por huachicol fiscal, FGR lo señala como enlace de Los Primos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de octubre: vinculan a proceso a ‘Capitán Sol’ por huachicol fiscal, FGR lo señala como enlace de Los Primos

Juez ordena liberar a dos miembros de Los Zetas sentenciados por la masacre del Casino Royale que dejó 52 muertos en Monterrey

Se queda en la cárcel Brian Alonso “N” por el secuestro de la influencer “La Nicholette”: un juez lo vinculó a proceso

Tras una persecución, capturan a "El Kisifur", un hombre ligado a una banda dedicada al robo de autos en la alcaldía Cuauhtémoc

Guerra entre La Unión Tepito y La Anti-Unión deja dos miembros de Los Fortis sin vida: esto se sabe de ellos

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Sanz en el Estadio GNP: clima, horarios, objetos prohibidos y cómo llegar al concierto en CDMX

Alejandro Sanz en el Estadio GNP: clima, horarios, objetos prohibidos y cómo llegar al concierto en CDMX

GaliFest: en qué consiste la exclusiva fiesta que organiza Galilea Montijo tras cada temporada de La Casa de los Famosos México

“A nosotros nos cambió la forma de volver a hacer música”: Usted Señalemelo revive un clásico de Zoé a 20 años de ‘Memo Rex Commander’

Carmen Campuzano recuerda a Jorge Kahwagi y revela cómo fue la última conversación antes de su muerte: “Hablamos de todo lo bonito”

Alphonse Mucha llega por primera vez a México: Museo Kaluz presenta más de 130 obras del artista que transformó el arte decorativo

DEPORTES

Keylor Navas revive la herida que dejó perder la final ante Cruz Azul y respalda a Solari: “Estamos a muerte con él”

Keylor Navas revive la herida que dejó perder la final ante Cruz Azul y respalda a Solari: “Estamos a muerte con él”

Quién es Lorenzo Bundy, el exmánager de Diablos Rojos que tendrá un nuevo puesto

Latin Lover defiende al Hijo de Fishman y afirma que la muerte del réferi fue “un accidente”

Ivar Sisniega enaltece el modelo de Chivas y exige a todos los clubes imitarlo para “tener un mejor futbol”

La Fórmula 1 enciende motores en México y recuerda la noche en que Checo Pérez conquistó Singapur