Van por Enrique Inzunza: ciudadanía entregará al Senado casi 20 mil firmas para exigir la separación del cargo del senador de Morena. (FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM)

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La ciudadana Vania Pérez Morales, creadora de la solicitud en Change.org, la cual insta a la población a sumar firmas para que Enrique Inzunza deje el Senado de la República tras las acusaciones de nexos con Los Chapitos realizadas por Estados Unidos, adelantó la fecha para presentarse en el Senado de la República con la finalidad de entregar el documento que consta de casi 20 mil firmas.

Van a encarar a los senadores ante inacción por presencia de Enrique Inzunza

En su cuenta de X, la académica de la UNAM acusó la falta de respuesta de las y los legisladores de todos los partidos políticos, quienes en su “mayoría no ha respondido a nuestra solicitud”. Se dice optimista ante la renuencia, por lo que “el silencio no detiene a la ciudadanía”.

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Confirmó que será el 29 de septiembre cuando se presente en la Cámara Alta y haga entrega de las 19 mil 191 firmas acumuladas en el sitio web, con la exigencia de miles de ciudadanos para que “el crimen organizado no tenga cabida en la vida pública de México”.

Entregarán más de 20 mil firmas en el Senado de la República para solicitar que Enrique Inzunza presente su solicitud de licencia. (Fotos: Especial)

Ante el silencio de las bancadas que han seguido los trabajos legislativos en presencia del senador sinaloense, la mujer lanzó dos cuestionamientos precisos:

“¿Quién recibirá a los ciudadanos y nuestras firmas? ¿Responderán públicamente sobre el caso Inzunza o seguirán siendo cómplices con su silencio?”.

Los puntos clave de la solicitud en Change.org

La solicitud que fue lanzada el pasado 27 de agosto, impulsada por ciudadanos que exigen la separación del cargo de Enrique Inzunza Cázarez, senador y ex secretario general del Gobierno de Sinaloa.

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La petición en Change.org señala que Inzunza enfrenta una acusación formal de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York por presuntos vínculos con el narcotráfico. Los impulsores de la causa sostienen que ningún cargo público debe blindar a un funcionario señalado de asociación delictuosa para importar narcóticos a Estados Unidos.

El documento recuerda que el 29 de abril de 2026 el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó tres cargos contra el senador: conspiración para la importación de narcóticos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, y posesión de estas armas. En México, la FGR abrió su propia investigación, pero Inzunza regresó a su escaño protegido por el fuero constitucional tras cuatro meses fuera del recinto.

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Enrique Inzunza rompe cuatro meses de ausencia y reaparece en el Senado.

La petición cuestiona que sus colegas legisladores lo reciban con normalidad, mientras la presidenta señala que la decisión de separarse del cargo corresponde únicamente al senador. Los firmantes recuerdan que Rocha Moya, gobernador de Sinaloa y acusado en el mismo expediente, sí pidió licencia para separarse de su encargo, un gesto que Inzunza no ha replicado pese a declararse inocente.

La solicitud plantea dos caminos: que el senador renuncie por voluntad propia, o que la FGR, al concluir su investigación, pida a la Cámara de Diputados el retiro del fuero. De no lograrse ninguna de las dos vías, advierten, Inzunza permanecerá en su escaño hasta el año 2030.

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Inzunza defiende su cercanía con Rocha Moya y rechaza vínculos criminales

El pasado 31 de agosto, Inzunza se presentó ante los medios y se pronunció sobre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien conoce desde su trayectoria como servidor público y con quien comparte origen en Badiraguato.

El senador evitó opinar sobre las acusaciones específicas que enfrenta el mandatario estatal, pero respalda su trayectoria personal: “Es un hombre, yo lo considero un hombre honorable, tiene su trayectoria”.

Cabe recordar que, el senador Enrique Inzunza y el gobernador de Sinaloa con licencia son acusados junto a ocho políticos y exfuncionarios del estado por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

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La acusación formal, hecha pública el 29 de abril, señala a todo el grupo por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y por usar sus cargos públicos para beneficiar a la facción de Los Chapitos, a cambio de sobornos millonarios y apoyo político durante el proceso electoral de 2021.