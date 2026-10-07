Enrique Inzunza presume en su informe 99 asistencias y 128 ordenamientos en un año marcado por la acusación de EEUU por vínculos con Los Chapitos

Enrique Inzunza regresa al Senado tras licencia exprés. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

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El senador sin partido Enrique Inzunza Cázarez entregó este miércoles su Segundo Informe de Actividades a la Mesa Directiva del Senado. Reportó 99 asistencias, 128 ordenamientos aprobados y 18 intervenciones en tribuna. El documento llega en medio de las acusaciones que le formuló Estados Unidos y tras su salida de la bancada de Morena.

El senador sin partido Enrique Inzunza Cázarez entregó este miércoles su Segundo Informe de Actividades a la Mesa Directiva del Senado. Reportó 99 asistencias, 128 ordenamientos aprobados y 18 intervenciones en tribuna. El documento llega en medio de las acusaciones que le formuló Estados Unidos y tras su salida de la bancada de Morena.

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Lo que reporta el informe

Senator Enrique Inzunza during a Senate session after he returned to the chamber following an absence, amid allegations by the U.S. Department of Justice linking him to the Sinaloa Cartel, in Mexico City, Mexico, September 2, 2026. REUTERS/Luis Cortes

En un documento de 104 cuartillas, Inzunza detalló que de los 128 ordenamientos:

8 fueron reformas constitucionales.

8 fueron nuevas leyes.

66 fueron modificaciones a leyes existentes.

46 fueron decretos.

Entre los temas figuran las reformas contra la extorsión, la reducción de la jornada laboral, la revocación de mandato, la reducción de privilegios y modificaciones constitucionales en materia de feminicidio.

Como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, destacó el análisis jurídico de iniciativas y dictámenes. También participó en las comisiones de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación, Puntos Constitucionales y Jurisdiccional.

Séneca y una frase sobre la honestidad

El legislador incluyó una cita del filósofo romano Séneca: “Es prueba de mi rectitud, que desagrado a los malos” y podría inferirse como una alusión a los señalamientos de EU.

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También recurrió a un pasaje del Congreso Constituyente de 1916. Prometió seguir trabajando por el Estado de Derecho, la soberanía nacional y el desarrollo de Sinaloa.

El contexto: acusación en EU y salida de Morena

@InzunzaCazarez

El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de EU acusó a Inzunza, al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa. Según Expansión, los cargos incluyen conspiración para importar narcóticos y posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.

Inzunza ha rechazado las imputaciones y las ha calificado de “falsas y dolosas”. También ha hablado de una “embestida” en su contra.

La cronología posterior, según los medios consultados:

Mayo: solicitó licencia por unos días y dejó a su suplente, Omar López Campos .

Junio: Morena lo dejó fuera de la Comisión Permanente.

Agosto: anunció que dejaba la bancada de Morena para ejercer como legislador independiente. Su baja surtió efectos el 26 de agosto .

31 de agosto: reapareció en el Senado tras cuatro meses sin presentarse. Dijo que no renunciaría al fuero y que, en ese lapso, trabajó en 22 iniciativas y cuidó a sus padres.

8 de septiembre: el Pleno tomó conocimiento de su salida de la bancada.

Lo que no incluye el documento

El informe no detalla las actividades legislativas ni las iniciativas presentadas desde finales de abril hasta su reincorporación el 1 de septiembre.

Excélsior reportó que conserva el fuero y que continúa en el Senado pese a una solicitud de extradición de EU. Esto lo mantiene sin riesgo de detención mientras ocupe el cargo.

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¿Qué sigue?

El oficio fechado el 7 de septiembre y dirigido a Higinio Martínez pide informar a la asamblea la separación con efectos desde el 26 de agosto, tras una carta difundida en redes sociales

Aunque ya no forma parte de la bancada de Morena, Enrique Inzunza ha afirmado que mantendrá su respaldo a las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum y a las iniciativas impulsadas por el movimiento. El grupo parlamentario guinda formalizó su separación el 8 de septiembre, cuando el Pleno tomó conocimiento de su baja, que surtió efecto desde el 26 de agosto.

El senador dejó la bancada luego de que el 29 de abril el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo incluyera en una acusación por presuntos vínculos con Los Chapitos, tras lo cual permaneció cuatro meses sin presentarse en el Senado. Inzunza, quien ha rechazado las imputaciones, sostuvo que durante ese lapso trabajó en 22 iniciativas y cuidó a sus padres, y dejó en manos de Morena la decisión de si continúa o no como militante.

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