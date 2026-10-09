México

Prohibir contenido de violencia contra las mujeres en redes debe ser un debate social, dice Sheinbaum tras decreto para infancias

Este viernes la mandataria mexicana anunció un decreto para la prevención de los actos violentos contra niñas, niños y jóvenes

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo de este 9 de octubre. (Presidencia)
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum declaró que el decreto para garantizar entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes, no tiene contemplado incluir medidas para combatir la violencia digital contra las mujeres.

Durante la mañanera del pueblo de este 9 de octubre en Palacio Nacional, la mandataria mexicana aseguró que para esta iniciativa se necesitan foros de discusión en todo el país, con la finalidad de llegar a un acuerdo unánime entre las entidades de la República y las dependencias correspondientes.

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“En ese caso, mi opinión es que hay que optar por una discusión muy amplia de toda la sociedad, que no solo sea lo que opine la presidenta y el gabinete, sino una discusión muy amplia de la regulación de la inteligencia artificial, de la regulación de plataformas”, señaló.

Regulación en temas electorales

Asimismo, comentó que en el contexto de temas electorales, podría haber foros de discusión donde participen académicos y diversas fuerzas políticas para llegar a una posible regulación de consenso.

Recordó que en el caso puntual del nuevo decreto, es por los recientes episodios de violencia en las escuelas. Entre ellos el ataque armado en la Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, el cual dejó el fallecimiento de la subdirectora del plantel.

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Decreto para garantizar entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes.
Decreto para garantizar entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En este caso es mucho más delicado, porque ya vimos cuatro casos de violencia en las escuelas, que incluso llevaron a la muerte de una maestra, en donde tenemos evidencias de que hubo comunicación a través de las redes. Entonces, esto es la protección de las niñas, los niños y los entornos escolares. Va más allá de un debate político, de si se usa lenguaje de odio o no en la política”, dijo la jefa de Estado.

Decreto contra la violencia digital en infancias y juventudes

Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo, presentó el decreto para garantizar entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes, el cual podría entrar en vigor el próximo martes o miércoles tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Entre los puntos clave de esta iniciativa se encuentran:

  • Aplica para plataformas digitales, esto quiere decir que abarca a todos los servicios digitales en Internet que permiten la interacción, comunicación, generación, difusión o compartición de contenidos entre personas usuarias.
  • Queda prohibido permitir que las infancias y jóvenes tengan acceso, exposición o recomendación de contenido que promueva discursos de odio, abuso, violencia escolar o sexual, ciberacoso, suicidio, trastornos alimenticios, ente otros.
  • Estos sitios tienen la obligación de garantizar la protección de cada uno al clasificar los videos, imágenes o textos por edad, con herramientas de supervisión para padres, privacidad y seguridad de manera predeterminada y mecanismos para reportar usuarios por contenidos violentos.
  • Colaboración con las instancias de seguridad al contar con un punto de contacto disponible 24/7 para requerimientos de información de la autoridad investigadora.
  • Acciones de prevención contra la violencia y apoyo, principalmente con la línea de la vida que tiene el objetivo de brindar orientación y apoyo psicológico a todas las personas que lo requieran, así como el ABC de las emociones para difundir datos sobre salud mental y el uso consiente de las redes sociales.

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