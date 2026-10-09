Claudia Sheinbaum hará gira por hospitales del IMSS-Bienestar para “escuchar” inconformidades de trabajadores tras protestas 

Vista exterior del moderno edificio del Hospital IMSS-BIENESTAR, con personas entrando y saliendo, y ambulancias estacionadas, reflejando su rol central en la provisión de servicios de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que a partir de hoy realizará una gira por todos los estados donde opera el IMSS-Bienestar, para supervisar la situación de los hospitales en medio de las protestas de trabajadores del sector salud.

“Vamos a hacer una gira de aquí a diciembre. Aparte de estar inaugurando varias obras que van a estar listas de puentes, carreteras, hospitales, escuelas, los deportivos estos de México Imparable, me voy a dedicar a una gira del IMSS-Bienestar.

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“Me voy a reunir con los directores de todos los hospitales y los coordinadores regionales y el director general del IMSS-Bienestar en los 24 estados donde está el IMSS-Bienestar. Voy a visitar hospitales, voy a visitar centros de salud para escucharlos, para ver cuál es la problemática, qué es lo que falta, porque tengo reuniones todos los lunes con el gabinete de salud. Va el secretario de Salud también”, dijo en su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’.

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