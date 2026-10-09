FIL Zócalo 2026 arranca con conciertos, charlas y actividades gratuitas en CDMX: programa completo por día y hora

La XXVI Feria Internacional del Libro del Zócalo abre sus puertas este viernes 9 de octubre en la Plaza de la Constitución y ofrecerá, hasta el domingo 18, una cartelera gratuita de más de 260 actividades distribuidas en cuatro foros del Centro Histórico.
Durante los diez días del evento, visitantes de todas las edades podrán asistir a conciertos, presentaciones de libros, charlas políticas, talleres infantiles y funciones de teatro sin costo alguno.
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La feria permanecerá abierta todos los días de 11:00 a 21:00 horas y reunirá a 353 editoriales y 317 ponentes, de los cuales 48 son internacionales.
Lo que habrá este año en la FIL del Zócalo
El programa de esta edición número 26 contempla 118 presentaciones de libros, 71 charlas y conversatorios, 21 actividades musicales y conciertos, 15 mesas de discusión y 17 programas de medios y transmisiones especiales.
También se incluyen 13 actividades infantiles y 11 recitales de poesía. A lo largo de los diez días, la organización regalará 12 mil libros de cinco títulos distintos, entre ellos Claves para saber qué sentido tiene todo, de Fernando Buen Abad, y Estrella roja, de Luis Hernández Navarro.
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Las actividades se distribuirán en cuatro espacios: los foros Federico García Lorca, Alaíde Foppa, Rodolfo Walsh y José Revueltas, nombrados en homenaje a escritores y escritoras perseguidos por el fascismo. A ellos se suman seis carpas editoriales donde participarán librerías tradicionales e independientes.
La secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis Mor, definió la feria como “la fiesta del pensamiento crítico sin cortapisas” al presentar el programa.
Invitados especiales: Petro y el alcalde de Nueva York
La FIL Zócalo 2026 reúne, entre sus invitados de mayor perfil internacional, al expresidente de Colombia, Gustavo Petro, y al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.
Mamdani participará de manera virtual en la apertura de la feria, con un enlace por Zoom para dialogar con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. El cartel promocional de la edición 2026 coloca a ambos como protagonistas del acto inaugural, previsto para este viernes 9 de octubre en el Foro Federico García Lorca.
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Petro tendrá dos participaciones el sábado 10 de octubre, ambas en el Foro Federico García Lorca: presentará el libro Nuestra América en vilo, de Armando Bartra, a las 15:00 horas, y participará en la charla “Colombia ante el abismo” a las 19:15 horas.
Actividades musicales
Viernes 9
- Horacio Franco y Daniel Ortega: 15:00 h, Foro Federico García Lorca
- Grupo Casta: 15:00 h, Foro Rodolfo Walsh
- Olson Joseph: 15:30 h, Foro Alaíde Foppa
- Bleck: 14:00 h, Foro José Revueltas
Sábado 10
- Triciclo Circus Band: 11:00 h, Foro Alaíde Foppa
- Ensamble de Metales de la Orquesta Escuela Carlos Chávez: 12:00 h, Foro Federico García Lorca
Domingo 11
- Show Siempre Niños: 11:00 h, Foro Alaíde Foppa
- Los Folkloristas: 12:00 h, Foro Federico García Lorca
- José Riaza y las chicas del penal: 11:00 h, Foro José Revueltas
Lunes 12
- Son 14 de Tiburón Morales: 14:00 h, Foro Alaíde Foppa
- La Ceiba Negra: 14:00 h, Foro Rodolfo Walsh
- Grupo Mercy: 15:00 h, Foro Federico García Lorca
Martes 13
- Ensamble Anáhuac: 14:00 h, Foro Alaíde Foppa
- Corpus Ensamble (canto operístico): 14:00 h, Foro Rodolfo Walsh
- Belafonte Sensacional: 13:30 h, Foro Federico García Lorca
Miércoles 14
- Ponch: 14:00 h, Foro Alaíde Foppa
- Homenaje a Gabino Palomares: 14:00 h, Foro Rodolfo Walsh
- Fernando Rivera Calderón, “Hagamos el humor y no la guerra”: 14:00 h, Foro Federico García Lorca
Jueves 15
- La perla del Caribe: 14:00 h, Foro Alaíde Foppa
- Anthar y Margarita: 14:00 h, Foro Rodolfo Walsh
- Las Billies: 14:00 h, Foro Federico García Lorca
Viernes 16
- Salón Victoria: 14:00 h, Foro Alaíde Foppa
- Koncert Musik: 14:00 h, Foro Rodolfo Walsh
- Ensamble 18-21 Cuarteto (jazz): 14:00 h, Foro Federico García Lorca
Sábado 17
- Love Economy, tributo a 31 Minutos: 11:00 h, Foro Rodolfo Walsh
- Movimiento, con Guillermo Briseño: 12:00 h, Foro Federico García Lorca
Domingo 18
- Yucatán a Go Go: 11:30 h, Foro Rodolfo Walsh
- Crazysaurios: 11:00 h, Foro Alaíde Foppa
- Magos Herrera: 11:30 h, Foro Federico García Lorca
Talleres
- “De sirenas y piratas”, CONAFE: 17:00 h, viernes 9, Foro José Revueltas
- “Un partido, muchos finales: derechos en juego”, CDHCM: 11:00 h, sábado 10, Foro José Revueltas
- “Laboratorio de la imaginación”, con María Cárdenas: 12:00 h, domingo 11, Foro José Revueltas
- “Manga Shoukai: introducción al manga”: 13:00 h, domingo 11, Foro José Revueltas
Charlas, mesas, conversatorios, ucronías y programas
Viernes 9
- “La Francia chiquita”: 17:45 h, Foro Federico García Lorca
- “Palestina: el genocidio en curso”: 17:15 h, Foro Alaíde Foppa
- Programa “Claves”: 19:00 h, Foro Alaíde Foppa
- “Humanismo mexicano y nuevo humanismo”: 17:30 h, Foro Rodolfo Walsh
- Programa “Sin Censura”: 19:15 h, Foro Rodolfo Walsh
- “Con-versatorias III”: 15:30 h, Foro José Revueltas
- “Las posibilidades del libro”: 16:30 h, Foro José Revueltas
- “¡No pasarán! Avance de las tendencias fascistas en el mundo”: 20:00 h, Foro José Revueltas
Sábado 10
- Programa “Los periodistas”: 13:00 h, Foro Federico García Lorca
- Mesa de ciencia ficción “Cuando la literatura imagina el futuro”: 14:00 h, Foro Federico García Lorca
- Programa CIPER: 15:45 h, Foro Federico García Lorca
- Mesa “Nuestros detectives”: 16:45 h, Foro Federico García Lorca
- Conferencia “Juárez y el afrancesamiento”: 17:45 h, Foro Federico García Lorca
- “Colombia ante el abismo”, con Gustavo Petro: 19:15 h, Foro Federico García Lorca
- “¿Qué cuenta la narrativa gráfica?”: 13:30 h, Foro Alaíde Foppa
- Programa “El Destape”: 16:00 h, Foro Alaíde Foppa
- Mesa “¿Quién le teme al feminismo?”: 18:30 h, Foro Alaíde Foppa
- Programa “Los reporteros MX”: 19:30 h, Foro Alaíde Foppa
- “Crecer en la era digital”: 13:30 h, Foro Rodolfo Walsh
- “El delito de migrar”: 16:00 h, Foro Rodolfo Walsh
- “El Mayo, el avión y el FBI”: 17:00 h, Foro Rodolfo Walsh
- Ucronía política: 18:00 h, Foro Rodolfo Walsh
- “Recordando a… Pino Páez”: 19:30 h, Foro Rodolfo Walsh
Domingo 11
- “Resistir desde los medios”: 16:15 h, Foro Federico García Lorca
- Charla y presentación El hombre, de Guillermo Arriaga: 19:00 h, Foro Federico García Lorca
- “El poder en el siglo XXI: geopolítica, IA y oligarquía”: 13:30 h, Foro Alaíde Foppa
- “Las revueltas de José Revueltas”: 15:15 h, Foro Alaíde Foppa
- “Cuando la literatura imagina el pasado”: 16:15 h, Foro Alaíde Foppa
- “¿Qué quiere la ultraderecha en México?”: 17:15 h, Foro Alaíde Foppa
- “¿Qué cuenta la narrativa gráfica?”: 15:00 h, Foro Rodolfo Walsh
- “Proyecto Casa SnowApple Mx”: 16:45 h, Foro Rodolfo Walsh
Lunes 12
- “El arte de la distancia corta”: 16:45 h, Foro Federico García Lorca
- Programa “Canal Red Latinoamérica”: 19:15 h, Foro Federico García Lorca
- Programa “Polemón”: 19:00 h, Foro Alaíde Foppa
- Conferencia “El derecho a la ciudad”, con Paula Santoyo Rosas (CDHCM): 13:00 h, Foro José Revueltas
- “Periodismo, cultura y literatura”: 14:00 h, Foro José Revueltas
- “Ilustrar para no olvidar”: 14:30 h, Foro José Revueltas
- “Porque hay amores que matan y otros que regresan”: 15:30 h, Foro José Revueltas
- “Literatura de terror: del folclor a las pesadillas”: 18:00 h, Foro José Revueltas
- “Procesos colectivos comunitarios en la cultura hip-hop”: 19:00 h, Foro José Revueltas
Martes 13
- “La escuela de cuadros de Venezuela”: 15:45 h, Foro Alaíde Foppa
- “Recordando a… Juan Hernández Luna”: 19:00 h, Foro Alaíde Foppa
- Ucronía histórica: 15:00 h, Foro Rodolfo Walsh
- Charla “Autogestión y docencia en el cómic de autor”: 16:30 h, Foro Rodolfo Walsh
- “Nuestra memoria histórica: los pueblos originarios”: 17:30 h, Foro Rodolfo Walsh
- Programa “Libros militantes”: 19:15 h, Foro Rodolfo Walsh
- “De Yucatán para México: voces y letras” (conversatorio): 13:00 h, Foro José Revueltas
Miércoles 14
- “El derecho a mentir”: 15:45 h, Foro Federico García Lorca
- Mesa “Elecciones: ayer, hoy y mañana”: 17:30 h, Foro Federico García Lorca
- Programa “Narrativas”: 19:15 h, Foro Federico García Lorca
- Charla con Óscar de la Borbolla: 15:45 h, Foro Alaíde Foppa
- “Nuestra memoria histórica: la Conquista”: 17:30 h, Foro Alaíde Foppa
- Programa “Noticiero en redes”: 19:15 h, Foro Alaíde Foppa
- “El España: un centro cultural para la Ciudad de México”: 19:15 h, Foro Rodolfo Walsh
Jueves 15
- Mesa “Elecciones: ayer, hoy y mañana”: 16:45 h, Foro Federico García Lorca
- “Educación y cultura”: 18:15 h, Foro Federico García Lorca
- Programa “La comuna de la palabra”: 19:30 h, Foro Federico García Lorca
- “La ultraderecha: religión y política”: 15:45 h, Foro Alaíde Foppa
- “Nuestra memoria histórica: la Independencia”: 17:30 h, Foro Alaíde Foppa
- “Soberanía nacional”: 18:30 h, Foro Alaíde Foppa
- Programa “Resentidos”: 19:30 h, Foro Alaíde Foppa
Viernes 16
- “Los ojos de la guerra”, con Giovanni Porzio: 15:00 h, Foro Federico García Lorca
- “Construcción de la democracia desde el humanismo mexicano”: 16:45 h, Foro Federico García Lorca
- “Nuestra memoria histórica: la Reforma”: 17:45 h, Foro Federico García Lorca
- Programa “Desinformativas”: 19:30 h, Foro Federico García Lorca
- Mesa “¿Quién le teme al feminismo?”: 15:45 h, Foro Alaíde Foppa
- “Ucronía política”: 16:45 h, Foro Alaíde Foppa
- “¿Qué estamos haciendo y qué nos falta?”: 18:30 h, Foro Alaíde Foppa
- Programa “Rompeviento”: 19:30 h, Foro Alaíde Foppa
- “Actualidad de la narrativa gráfica”: 15:45 h, Foro Rodolfo Walsh
- “Sindicalización en la industria automotriz”: 19:00 h, Foro Rodolfo Walsh
- Programa “El Soberano”: 19:45 h, Foro Rodolfo Walsh
Sábado 17
- Mesa “Cuando la literatura imagina el futuro”: 13:00 h, Foro Federico García Lorca
- Mesa “Nuestros detectives”: 14:45 h, Foro Federico García Lorca
- “Ucronía histórica”: 16:30 h, Foro Federico García Lorca
- “¿Qué cuenta la narrativa gráfica?”: 17:30 h, Foro Federico García Lorca
- “Salud como derecho, no como privilegio”: 18:30 h, Foro Federico García Lorca
- “¡Cuba, va!”, con Abel Prieto: 19:30 h, Foro Federico García Lorca
- “La inteligencia artificial: lo que es y lo que no es”: 12:45 h, Foro Alaíde Foppa
- Conversatorio sobre el Concurso Elena Poniatowska Amor: 18:15 h, Foro Alaíde Foppa
- “Ucronía literaria”: 12:30 h, Foro Rodolfo Walsh
- “La crisis de la ficción”: 13:15 h, Foro Rodolfo Walsh
- “Periodismo en tiempos convulsos”: 15:30 h, Foro Rodolfo Walsh
- “Nuestra memoria histórica: la Revolución”: 17:15 h, Foro Rodolfo Walsh
- Mesa “La ultraderecha en el mundo”: 19:00 h, Foro Rodolfo Walsh
Domingo 18
- Programa “Astillero Informa”: 12:30 h, Foro Federico García Lorca
- Mesa “¿Quién le teme al feminismo?”: 13:45 h, Foro Federico García Lorca
- “Charlando con… Lorenzo Meyer”: 14:45 h, Foro Federico García Lorca
- “Elecciones: ayer, hoy y mañana”: 16:30 h, Foro Federico García Lorca
- “¿Qué estamos haciendo y qué nos falta?”: 18:30 h, Foro Federico García Lorca
- “Irán: entre Trump y el fundamentalismo”: 15:45 h, Foro Alaíde Foppa
- “Los 50 años de la lucha de la colonia Guerrero”: 17:30 h, Foro Alaíde Foppa
- “¿Qué busca la Liga Cultural Antifascista?”: 14:00 h, Foro Rodolfo Walsh
- “El T-MEC y otros pendientes”: 15:45 h, Foro Rodolfo Walsh
- “Nuestra memoria histórica: el Siglo XX”: 17:30 h, Foro Rodolfo Walsh
Otras actividades (presentaciones de libros, teatro, poesía, salas de lectura y libro clubes)
Viernes 9
- Inauguración con Clara Brugada, Ana Francis Mor, Argel Gómez y Paloma Saiz: 16:00 h, Foro Federico García Lorca
- Presentación de La sirena y el jubilado, de Élmer Mendoza: 18:30 h, Foro Federico García Lorca
- Presentación y libro de regalo Claves para saber qué sentido tiene todo: 19:15 h, Foro Federico García Lorca
- Presentación de Amorcito corazón: 16:30 h, Foro Alaíde Foppa
- Presentación de Hacia abajo: 18:15 h, Foro Alaíde Foppa
- Presentación de Estación corona: 16:00 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación de Istacamatl. Cantos a la Madre Tierra: 16:45 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación de La casa amarilla: 18:30 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación de Cenizas de agua: 15:00 h, Foro José Revueltas
- Presentación de Anónimas. Historias de mujeres olvidadas: 16:00 h, Foro José Revueltas
- Presentación de Estatuas del Paseo de la Reforma: 18:00 h, Foro José Revueltas
- Presentación de Inii Ichí: 18:30 h, Foro José Revueltas
- Presentación literaria “Manifiesto onírico por la liberación de la imaginación”: 19:00 h, Foro José Revueltas
- Presentación de Novelas I: 20:30 h, Foro José Revueltas
Sábado 10
- Teatro al Hombro, Frankenstein: 11:00 h, Foro Rodolfo Walsh
- “Cuentos para atravesar la noche”: 12:00 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación de Los hermanos Covarrubias Portatui: 12:45 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación y libro de regalo Sueltas: ¿Quién sostiene una revolución?: 14:30 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación de Noche estrellada (Lengua de Señas Mexicana): 15:15 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación y libro de regalo Éramos del mar: 18:45 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación de Buenos días, General: 18:45 h, Foro Federico García Lorca
- Presentación y libro de regalo Mangata: 12:00 h, Foro Alaíde Foppa
- Presentación de De niños, inventos y pinceles: 12:45 h, Foro Alaíde Foppa
- Presentación de Bukele, el rey desnudo: 14:30 h, Foro Alaíde Foppa
- Presentación de La torre de cristal: 15:15 h, Foro Alaíde Foppa
- Presentación de Carta al fin del mundo: 17:00 h, Foro Alaíde Foppa
- Presentación de Traición en Palacio: 17:45 h, Foro Alaíde Foppa
- Presentación de Mirada serena: 12:30 h, Foro José Revueltas
- Presentación de la revista Gobernanza y Servicio Público: 13:00 h, Foro José Revueltas
Domingo 11
- Presentación de La tercera aberración: 13:00 h, Foro Federico García Lorca
- Presentación de Los muros de Zapata: 13:45 h, Foro Federico García Lorca
- Presentación de Las Bichotas y El Sexilio: 14:30 h, Foro Federico García Lorca
- Presentación de Rosario Castellanos: 15:30 h, Foro Federico García Lorca
- Presentación-Francia La cultura y Gruzinski: 17:15 h, Foro Federico García Lorca
- Presentación de La rebelión infinita de Miranda: 18:00 h, Foro Federico García Lorca
- Presentación infantil de El hilo que no se rompe: 12:00 h, Foro Alaíde Foppa
- Presentación infantil de Casi familia: 12:45 h, Foro Alaíde Foppa
- Presentación de Entre úteros y pentagramas: 14:30 h, Foro Alaíde Foppa
- Presentación de Te lo juro por la virgen de Guadalupe y el osito B: 18:15 h, Foro Alaíde Foppa
- Presentación de Norteña: memorias del comienzo, de Julieta Venegas: 19:00 h, Foro Alaíde Foppa
- Cabaret Loaria Kids, teatro Cuentos para no dejar de soñar: 11:00 h, Foro Rodolfo Walsh
- Cuentacuentos La estrella fantástica: 12:00 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación de Trilogía Flor negra: 12:45 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación de Xalostoc: 13:30 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación de Gaza, Israel y Medio Oriente: 14:15 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación de Contar nuestras heridas: 16:00 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación de Pioneras (novela gráfica): 17:45 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación de La derecha no existe (pero ahí está): 18:30 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación de En la tierra todo pasará y también en Medio Oriente: 19:15 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación de La agonía del ruiseñor: 14:00 h, Foro José Revueltas
Lunes 12
- Presentación de La filosofía de los zapotecas: 16:00 h, Foro Federico García Lorca
- Presentación-Francia 5 de mayo / La comuna de París: 17:45 h, Foro Federico García Lorca
- Presentación de Cuauhtémoc: Señor de Tlatelolco y tlahtoani de México-Tenochtitlán: 18:30 h, Foro Federico García Lorca
- Presentación de la revista La vieja estación: 15:00 h, Foro Alaíde Foppa
- Presentación de publicaciones del Instituto Electoral del Estado de México: 15:45 h, Foro Alaíde Foppa
- Presentación cruzada de cómic Las viudas de los poetas y Mescolanza: 16:45 h, Foro Alaíde Foppa
- Presentación de Por mi gran culpa: 17:30 h, Foro Alaíde Foppa
- Presentación y libro de regalo Villa bandolero: 18:15 h, Foro Alaíde Foppa
- Libro club “El gato en el librero”: 11:00 h, Foro Rodolfo Walsh
- Sala de lectura “Fábrica de sueños”: 11:30 h, Foro Rodolfo Walsh
- Sala de lectura “Con-sentido”: 12:00 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación cruzada Rutas de neón y Fauna snuff: 15:00 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación y obsequio de libro sobre migrantes retornados: 15:45 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación sobre género y violencia en Medio Oriente: 16:45 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación de To’okytsä’äny / Víbora de petate: 17:30 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación de obras inéditas de Francisco Rebolledo: 18:15 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación de La contraofensiva estratégica, de Fidel Castro: 19:15 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación de Al amanecer de un día Dos Lagartija: 15:00 h, Foro José Revueltas
- Presentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 16:00 h, Foro José Revueltas
- Presentación de Heroínas del Paseo de la Reforma: 16:30 h, Foro José Revueltas
- Presentación de Escenas del terror: 17:00 h, Foro José Revueltas
- Presentación de Marxismo contra Decolonialidad: 17:30 h, Foro José Revueltas
- Presentación de Ephímera Imago: 18:30 h, Foro José Revueltas
- Lectura en escena sobre cultura hip-hop independiente: 19:30 h, Foro José Revueltas
Martes 13
- Presentación de Ruido gris: 14:30 h, Foro Federico García Lorca
- Poesía con Luis García Montero: 15:00 h, Foro Federico García Lorca
- Presentación de Mar de los desaparecidos: 16:00 h, Foro Federico García Lorca
- Presentación sobre Eduardo Galeano: 16:45 h, Foro Federico García Lorca
- Presentación-Francia La batalla de Camarón: 17:30 h, Foro Federico García Lorca
- Libro club “Cántaro de palabras”: 11:00 h, Foro Alaíde Foppa
- Fortalecimiento a la Red de Libro Clubes: 11:30 h, Foro Alaíde Foppa
- Sala de lectura “La imaginave”: 12:00 h, Foro Alaíde Foppa
- Presentación de Bipolaridad visual de Siameses Company: 15:00 h, Foro Alaíde Foppa
- Presentación sobre Paco Ignacio Taibo II: 16:45 h, Foro Alaíde Foppa
- Poesía con Manuel Ávila González y otros: 17:30 h, Foro Alaíde Foppa
- Presentación de Manuel Ignacio, el rebelde y Las voces de los fresnos muertos: 18:15 h, Foro Alaíde Foppa
- Presentación de Dogo: 15:45 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación de Estás aquí porque nadie te quiso de regreso: 18:30 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación de poemario Tu imagen: 13:30 h, Foro José Revueltas
- Presentación de Gabriel Vargas, más allá de los Burrón: 14:00 h, Foro José Revueltas
- Presentación de La rata con thinner: 14:30 h, Foro José Revueltas
- Presentación de La memoria es un medio: 15:00 h, Foro José Revueltas
- Presentación de Con M de Menstruación: 15:30 h, Foro José Revueltas
- Presentación de Historias minúsculas para personas mayúsculas: 16:00 h, Foro José Revueltas
- Presentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 16:30 h, Foro José Revueltas
- Presentación de Obras completas de Ignacio Manuel Altamirano: 17:00 h, Foro José Revueltas
- Presentación de la revista Vulvapalabra: 17:30 h, Foro José Revueltas
- Presentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 18:00 h, Foro José Revueltas
- Presentación de Horror Cósmico Mexicano 3: 18:30 h, Foro José Revueltas
- Presentación de El monstruo de arriba de la cama: 19:00 h, Foro José Revueltas
- Presentación de Azares de Vuelta: 19:30 h, Foro José Revueltas
- Presentación de Reputación en la era de la realidad sintética: 20:00 h, Foro José Revueltas
- Presentación de Obtrum: 20:30 h, Foro José Revueltas
Miércoles 14
- Presentación de El hijo de casa: 15:00 h, Foro Federico García Lorca
- Presentación de Crónicas del fulgor: 16:45 h, Foro Federico García Lorca
- Presentación y libro de regalo Estrella roja: 18:30 h, Foro Federico García Lorca
- Presentación de La sociedad de la basura: 15:00 h, Foro Alaíde Foppa
- Presentación de Economía para la mayoría: 16:45 h, Foro Alaíde Foppa
- Presentación y libro de regalo El campo en la Cuarta: 18:30 h, Foro Alaíde Foppa
- Sala de lectura “Somos disruptivas”: 11:00 h, Foro Rodolfo Walsh
- Libro club “Hilanderas de cuentos”: 11:30 h, Foro Rodolfo Walsh
- Libro club “Siglo XXI Manuel Andrade”: 12:00 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación de El corazón tiene razones que la razón desconoce: 15:00 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación “Jaime Sabines. Material de Lectura”: 15:45 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación sobre Dr. Atl: 16:45 h, Foro Rodolfo Walsh
- Poesía con Román Cortázar y otros: 17:30 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación de La organización vence al tiempo: 18:15 h, Foro Rodolfo Walsh
Jueves 15
- Presentación de Del fuego que nos habita y ¡Hasta encontrarlos!: 15:00 h, Foro Federico García Lorca
- Presentación de Podría morirme ahora: 15:45 h, Foro Federico García Lorca
- Presentación y libro de regalo Nahui: 17:30 h, Foro Federico García Lorca
- Presentación de ComunisKATZ: 15:00 h, Foro Alaíde Foppa
- Presentación de París en femenino: 16:45 h, Foro Alaíde Foppa
- Libro club, fortalecimiento de la Red de Libro Clubes: 11:00 h, Foro Rodolfo Walsh
- Libro club “Teodoro Larrey”: 11:30 h, Foro Rodolfo Walsh
- Sala de lectura “Para los días de la vida”: 12:00 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación de Chalmeros de Tepito: Barrio peregrino: 15:00 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación de Antropología de la zona de silencio: 15:45 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación de Nuestros dones: 16:45 h, Foro Rodolfo Walsh
- Poesía con Omar Garzón y otros: 17:30 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación cruzada Ciudad sin alma y Nuestro pan de cada día: 18:15 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación de Trumpismos: 19:00 h, Foro Rodolfo Walsh
Viernes 16
- Presentación de El informe Iberdrola: 16:00 h, Foro Federico García Lorca
- Presentación de La ausencia: 18:45 h, Foro Federico García Lorca
- Presentación de Tamara: 15:00 h, Foro Alaíde Foppa
- Presentación de Is Staten Island? A Joe Posner Story: 17:45 h, Foro Alaíde Foppa
- Sala de lectura “Ajolotes literarios”: 11:00 h, Foro Rodolfo Walsh
- Sala de lectura “Mira, valles de lectura”: 11:30 h, Foro Rodolfo Walsh
- Sala de lectura “Caleidoscopio”: 12:00 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación de Una exposición: 15:00 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación de Gordito: 16:45 h, Foro Rodolfo Walsh
- Poesía con Ai Ruo y otros: 17:30 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación y libro de regalo Cuerpo roto: 18:15 h, Foro Rodolfo Walsh
Sábado 17
- Presentación sobre la obra gráfica de Edmond Baudoin: 14:00 h, Foro Federico García Lorca
- Presentación de Menos realidades y más promesas: 15:45 h, Foro Federico García Lorca
- Teatro infantil Niña de la guerra: 11:30 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación de Cárteles Inc.: 14:00 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación de Bajo este cielo abierto: 14:45 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación de El Mochaorejas: 16:30 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación de Soy la daga y soy la herida: 18:15 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación de Sólo el corazón lo sabe: 12:00 h, Foro Alaíde Foppa
- Presentación y libro de regalo Historia de la Lagunilla en el siglo XVI: 14:15 h, Foro Alaíde Foppa
- Presentación de América Latina contra el neoliberalismo 4: 15:00 h, Foro Alaíde Foppa
- Presentación de Los sueños de Patanjali: 16:00 h, Foro Alaíde Foppa
- Presentación de Más allá de las rejas: 16:45 h, Foro Alaíde Foppa
- Poesía con Mohsen Emadi y otros: 17:30 h, Foro Alaíde Foppa
- Presentación de Ciudad de México: Memoria de siete siglos: 19:00 h, Foro Alaíde Foppa
Domingo 18
- Francisco Hinojosa, charla sobre su obra: 12:00 h, Foro Alaíde Foppa
- Presentación de Agujeros de gusano y propulsión por curvatura: 12:45 h, Foro Alaíde Foppa
- Presentación de Los esbirros del palacio: 13:30 h, Foro Alaíde Foppa
- Presentación del Premio Ruy Pérez Tamayo de divulgación científica: 14:15 h, Foro Alaíde Foppa
- Presentación de La violencia vino del norte: 15:00 h, Foro Alaíde Foppa
- Presentación de La captura del Che y Fidel: 16:45 h, Foro Alaíde Foppa
- Presentación de Instrucciones para vender a México: 18:30 h, Foro Alaíde Foppa
- Presentación infantil de El volcán Sangangüey y la caña de azúcar: 12:30 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación de Revoluciones por minuto y Los héroes numerados, de Juan Villoro: 13:15 h, Foro Rodolfo Walsh
- Juan Sasturain presenta su obra literaria: 15:00 h, Foro Rodolfo Walsh
- Presentación de Nuevo catecismo para derechairos remisos: 16:45 h, Foro Rodolfo Walsh
- Teatro La visión de los vendidos: 18:30 h, Foro Rodolfo Walsh
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