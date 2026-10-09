FIL Zócalo 2026 arranca con conciertos, charlas y actividades gratuitas en CDMX: programa completo por día y hora

Durante los diez días del evento, visitantes de todas las edades podrán asistir a conciertos, presentaciones de libros, charlas políticas, talleres infantiles y funciones de teatro sin costo alguno. (Composición/Cuarto Oscuro/FIL 2026)

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La XXVI Feria Internacional del Libro del Zócalo abre sus puertas este viernes 9 de octubre en la Plaza de la Constitución y ofrecerá, hasta el domingo 18, una cartelera gratuita de más de 260 actividades distribuidas en cuatro foros del Centro Histórico.

Durante los diez días del evento, visitantes de todas las edades podrán asistir a conciertos, presentaciones de libros, charlas políticas, talleres infantiles y funciones de teatro sin costo alguno.

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La feria permanecerá abierta todos los días de 11:00 a 21:00 horas y reunirá a 353 editoriales y 317 ponentes, de los cuales 48 son internacionales.

Video promocional del Gobierno de la Ciudad de México sobre la Feria Internacional del Libro en el Zócalo (FIL Zócalo). La secuencia muestra vistas aéreas de la plaza principal, personas examinando publicaciones en carpas de exhibición, conferencias de autores y actividades culturales programadas durante el evento.

Lo que habrá este año en la FIL del Zócalo

Las actividades se distribuirán en cuatro espacios: los foros Federico García Lorca, Alaíde Foppa, Rodolfo Walsh y José Revueltas, nombrados en homenaje a escritores y escritoras perseguidos por el fascismo (Gob.CDMX)

El programa de esta edición número 26 contempla 118 presentaciones de libros, 71 charlas y conversatorios, 21 actividades musicales y conciertos, 15 mesas de discusión y 17 programas de medios y transmisiones especiales.

También se incluyen 13 actividades infantiles y 11 recitales de poesía. A lo largo de los diez días, la organización regalará 12 mil libros de cinco títulos distintos, entre ellos Claves para saber qué sentido tiene todo, de Fernando Buen Abad, y Estrella roja, de Luis Hernández Navarro.

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Las actividades se distribuirán en cuatro espacios: los foros Federico García Lorca, Alaíde Foppa, Rodolfo Walsh y José Revueltas, nombrados en homenaje a escritores y escritoras perseguidos por el fascismo. A ellos se suman seis carpas editoriales donde participarán librerías tradicionales e independientes.

La secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis Mor, definió la feria como “la fiesta del pensamiento crítico sin cortapisas” al presentar el programa.

Invitados especiales: Petro y el alcalde de Nueva York

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aparece junto al cartel promocional de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FIL Zócalo 2026 reúne, entre sus invitados de mayor perfil internacional, al expresidente de Colombia, Gustavo Petro, y al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Mamdani participará de manera virtual en la apertura de la feria, con un enlace por Zoom para dialogar con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. El cartel promocional de la edición 2026 coloca a ambos como protagonistas del acto inaugural, previsto para este viernes 9 de octubre en el Foro Federico García Lorca.

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Petro tendrá dos participaciones el sábado 10 de octubre, ambas en el Foro Federico García Lorca: presentará el libro Nuestra América en vilo, de Armando Bartra, a las 15:00 horas, y participará en la charla “Colombia ante el abismo” a las 19:15 horas.

El alcalde de Nueva York Zohran Mamdani en un evento (AP foto/Yuki Iwamura)

Actividades musicales

Viernes 9

Horacio Franco y Daniel Ortega: 15:00 h, Foro Federico García Lorca

Grupo Casta: 15:00 h, Foro Rodolfo Walsh

Olson Joseph: 15:30 h, Foro Alaíde Foppa

Bleck: 14:00 h, Foro José Revueltas

Sábado 10

Triciclo Circus Band: 11:00 h, Foro Alaíde Foppa

Ensamble de Metales de la Orquesta Escuela Carlos Chávez: 12:00 h, Foro Federico García Lorca

Domingo 11

Show Siempre Niños: 11:00 h, Foro Alaíde Foppa

Los Folkloristas: 12:00 h, Foro Federico García Lorca

José Riaza y las chicas del penal: 11:00 h, Foro José Revueltas

Lunes 12

Son 14 de Tiburón Morales: 14:00 h, Foro Alaíde Foppa

La Ceiba Negra: 14:00 h, Foro Rodolfo Walsh

Grupo Mercy: 15:00 h, Foro Federico García Lorca

Martes 13

Ensamble Anáhuac: 14:00 h, Foro Alaíde Foppa

Corpus Ensamble (canto operístico): 14:00 h, Foro Rodolfo Walsh

Belafonte Sensacional: 13:30 h, Foro Federico García Lorca

Miércoles 14

Ponch: 14:00 h, Foro Alaíde Foppa

Homenaje a Gabino Palomares: 14:00 h, Foro Rodolfo Walsh

Fernando Rivera Calderón, “Hagamos el humor y no la guerra”: 14:00 h, Foro Federico García Lorca

Jueves 15

La perla del Caribe: 14:00 h, Foro Alaíde Foppa

Anthar y Margarita: 14:00 h, Foro Rodolfo Walsh

Las Billies: 14:00 h, Foro Federico García Lorca

Viernes 16

Salón Victoria: 14:00 h, Foro Alaíde Foppa

Koncert Musik: 14:00 h, Foro Rodolfo Walsh

Ensamble 18-21 Cuarteto (jazz): 14:00 h, Foro Federico García Lorca

Sábado 17

Love Economy, tributo a 31 Minutos: 11:00 h, Foro Rodolfo Walsh

Movimiento, con Guillermo Briseño: 12:00 h, Foro Federico García Lorca

Domingo 18

Yucatán a Go Go: 11:30 h, Foro Rodolfo Walsh

Crazysaurios: 11:00 h, Foro Alaíde Foppa

Magos Herrera: 11:30 h, Foro Federico García Lorca

Talleres

“De sirenas y piratas”, CONAFE: 17:00 h, viernes 9, Foro José Revueltas

“Un partido, muchos finales: derechos en juego”, CDHCM: 11:00 h, sábado 10, Foro José Revueltas

“Laboratorio de la imaginación”, con María Cárdenas: 12:00 h, domingo 11, Foro José Revueltas

“Manga Shoukai: introducción al manga”: 13:00 h, domingo 11, Foro José Revueltas

Charlas, mesas, conversatorios, ucronías y programas

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Viernes 9

“La Francia chiquita”: 17:45 h, Foro Federico García Lorca

“Palestina: el genocidio en curso”: 17:15 h, Foro Alaíde Foppa

Programa “Claves”: 19:00 h, Foro Alaíde Foppa

“Humanismo mexicano y nuevo humanismo”: 17:30 h, Foro Rodolfo Walsh

Programa “Sin Censura”: 19:15 h, Foro Rodolfo Walsh

“Con-versatorias III”: 15:30 h, Foro José Revueltas

“Las posibilidades del libro”: 16:30 h, Foro José Revueltas

“¡No pasarán! Avance de las tendencias fascistas en el mundo”: 20:00 h, Foro José Revueltas

Sábado 10

Programa “Los periodistas”: 13:00 h, Foro Federico García Lorca

Mesa de ciencia ficción “Cuando la literatura imagina el futuro”: 14:00 h, Foro Federico García Lorca

Programa CIPER: 15:45 h, Foro Federico García Lorca

Mesa “Nuestros detectives”: 16:45 h, Foro Federico García Lorca

Conferencia “Juárez y el afrancesamiento”: 17:45 h, Foro Federico García Lorca

“Colombia ante el abismo”, con Gustavo Petro: 19:15 h, Foro Federico García Lorca

“¿Qué cuenta la narrativa gráfica?”: 13:30 h, Foro Alaíde Foppa

Programa “El Destape”: 16:00 h, Foro Alaíde Foppa

Mesa “¿Quién le teme al feminismo?”: 18:30 h, Foro Alaíde Foppa

Programa “Los reporteros MX”: 19:30 h, Foro Alaíde Foppa

“Crecer en la era digital”: 13:30 h, Foro Rodolfo Walsh

“El delito de migrar”: 16:00 h, Foro Rodolfo Walsh

“El Mayo, el avión y el FBI”: 17:00 h, Foro Rodolfo Walsh

Ucronía política: 18:00 h, Foro Rodolfo Walsh

“Recordando a… Pino Páez”: 19:30 h, Foro Rodolfo Walsh

Domingo 11

“Resistir desde los medios”: 16:15 h, Foro Federico García Lorca

Charla y presentación El hombre , de Guillermo Arriaga: 19:00 h, Foro Federico García Lorca

“El poder en el siglo XXI: geopolítica, IA y oligarquía”: 13:30 h, Foro Alaíde Foppa

“Las revueltas de José Revueltas”: 15:15 h, Foro Alaíde Foppa

“Cuando la literatura imagina el pasado”: 16:15 h, Foro Alaíde Foppa

“¿Qué quiere la ultraderecha en México?”: 17:15 h, Foro Alaíde Foppa

“¿Qué cuenta la narrativa gráfica?”: 15:00 h, Foro Rodolfo Walsh

“Proyecto Casa SnowApple Mx”: 16:45 h, Foro Rodolfo Walsh

Lunes 12

“El arte de la distancia corta”: 16:45 h, Foro Federico García Lorca

Programa “Canal Red Latinoamérica”: 19:15 h, Foro Federico García Lorca

Programa “Polemón”: 19:00 h, Foro Alaíde Foppa

Conferencia “El derecho a la ciudad”, con Paula Santoyo Rosas (CDHCM): 13:00 h, Foro José Revueltas

“Periodismo, cultura y literatura”: 14:00 h, Foro José Revueltas

“Ilustrar para no olvidar”: 14:30 h, Foro José Revueltas

“Porque hay amores que matan y otros que regresan”: 15:30 h, Foro José Revueltas

“Literatura de terror: del folclor a las pesadillas”: 18:00 h, Foro José Revueltas

“Procesos colectivos comunitarios en la cultura hip-hop”: 19:00 h, Foro José Revueltas

Martes 13

“La escuela de cuadros de Venezuela”: 15:45 h, Foro Alaíde Foppa

“Recordando a… Juan Hernández Luna”: 19:00 h, Foro Alaíde Foppa

Ucronía histórica: 15:00 h, Foro Rodolfo Walsh

Charla “Autogestión y docencia en el cómic de autor”: 16:30 h, Foro Rodolfo Walsh

“Nuestra memoria histórica: los pueblos originarios”: 17:30 h, Foro Rodolfo Walsh

Programa “Libros militantes”: 19:15 h, Foro Rodolfo Walsh

“De Yucatán para México: voces y letras” (conversatorio): 13:00 h, Foro José Revueltas

Miércoles 14

“El derecho a mentir”: 15:45 h, Foro Federico García Lorca

Mesa “Elecciones: ayer, hoy y mañana”: 17:30 h, Foro Federico García Lorca

Programa “Narrativas”: 19:15 h, Foro Federico García Lorca

Charla con Óscar de la Borbolla: 15:45 h, Foro Alaíde Foppa

“Nuestra memoria histórica: la Conquista”: 17:30 h, Foro Alaíde Foppa

Programa “Noticiero en redes”: 19:15 h, Foro Alaíde Foppa

“El España: un centro cultural para la Ciudad de México”: 19:15 h, Foro Rodolfo Walsh

Jueves 15

Mesa “Elecciones: ayer, hoy y mañana”: 16:45 h, Foro Federico García Lorca

“Educación y cultura”: 18:15 h, Foro Federico García Lorca

Programa “La comuna de la palabra”: 19:30 h, Foro Federico García Lorca

“La ultraderecha: religión y política”: 15:45 h, Foro Alaíde Foppa

“Nuestra memoria histórica: la Independencia”: 17:30 h, Foro Alaíde Foppa

“Soberanía nacional”: 18:30 h, Foro Alaíde Foppa

Programa “Resentidos”: 19:30 h, Foro Alaíde Foppa

Viernes 16

“Los ojos de la guerra”, con Giovanni Porzio: 15:00 h, Foro Federico García Lorca

“Construcción de la democracia desde el humanismo mexicano”: 16:45 h, Foro Federico García Lorca

“Nuestra memoria histórica: la Reforma”: 17:45 h, Foro Federico García Lorca

Programa “Desinformativas”: 19:30 h, Foro Federico García Lorca

Mesa “¿Quién le teme al feminismo?”: 15:45 h, Foro Alaíde Foppa

“Ucronía política”: 16:45 h, Foro Alaíde Foppa

“¿Qué estamos haciendo y qué nos falta?”: 18:30 h, Foro Alaíde Foppa

Programa “Rompeviento”: 19:30 h, Foro Alaíde Foppa

“Actualidad de la narrativa gráfica”: 15:45 h, Foro Rodolfo Walsh

“Sindicalización en la industria automotriz”: 19:00 h, Foro Rodolfo Walsh

Programa “El Soberano”: 19:45 h, Foro Rodolfo Walsh

Sábado 17

Mesa “Cuando la literatura imagina el futuro”: 13:00 h, Foro Federico García Lorca

Mesa “Nuestros detectives”: 14:45 h, Foro Federico García Lorca

“Ucronía histórica”: 16:30 h, Foro Federico García Lorca

“¿Qué cuenta la narrativa gráfica?”: 17:30 h, Foro Federico García Lorca

“Salud como derecho, no como privilegio”: 18:30 h, Foro Federico García Lorca

“¡Cuba, va!”, con Abel Prieto: 19:30 h, Foro Federico García Lorca

“La inteligencia artificial: lo que es y lo que no es”: 12:45 h, Foro Alaíde Foppa

Conversatorio sobre el Concurso Elena Poniatowska Amor: 18:15 h, Foro Alaíde Foppa

“Ucronía literaria”: 12:30 h, Foro Rodolfo Walsh

“La crisis de la ficción”: 13:15 h, Foro Rodolfo Walsh

“Periodismo en tiempos convulsos”: 15:30 h, Foro Rodolfo Walsh

“Nuestra memoria histórica: la Revolución”: 17:15 h, Foro Rodolfo Walsh

Mesa “La ultraderecha en el mundo”: 19:00 h, Foro Rodolfo Walsh

Domingo 18

Programa “Astillero Informa”: 12:30 h, Foro Federico García Lorca

Mesa “¿Quién le teme al feminismo?”: 13:45 h, Foro Federico García Lorca

“Charlando con… Lorenzo Meyer”: 14:45 h, Foro Federico García Lorca

“Elecciones: ayer, hoy y mañana”: 16:30 h, Foro Federico García Lorca

“¿Qué estamos haciendo y qué nos falta?”: 18:30 h, Foro Federico García Lorca

“Irán: entre Trump y el fundamentalismo”: 15:45 h, Foro Alaíde Foppa

“Los 50 años de la lucha de la colonia Guerrero”: 17:30 h, Foro Alaíde Foppa

“¿Qué busca la Liga Cultural Antifascista?”: 14:00 h, Foro Rodolfo Walsh

“El T-MEC y otros pendientes”: 15:45 h, Foro Rodolfo Walsh

“Nuestra memoria histórica: el Siglo XX”: 17:30 h, Foro Rodolfo Walsh

Otras actividades (presentaciones de libros, teatro, poesía, salas de lectura y libro clubes)

Un grupo de actores ensaya una obra teatral en un escenario emergente, conformado por palets de madera y telas como telón de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viernes 9

Inauguración con Clara Brugada, Ana Francis Mor, Argel Gómez y Paloma Saiz: 16:00 h, Foro Federico García Lorca

Presentación de La sirena y el jubilado , de Élmer Mendoza: 18:30 h, Foro Federico García Lorca

Presentación y libro de regalo Claves para saber qué sentido tiene todo : 19:15 h, Foro Federico García Lorca

Presentación de Amorcito corazón : 16:30 h, Foro Alaíde Foppa

Presentación de Hacia abajo : 18:15 h, Foro Alaíde Foppa

Presentación de Estación corona : 16:00 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación de Istacamatl. Cantos a la Madre Tierra : 16:45 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación de La casa amarilla : 18:30 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación de Cenizas de agua : 15:00 h, Foro José Revueltas

Presentación de Anónimas. Historias de mujeres olvidadas : 16:00 h, Foro José Revueltas

Presentación de Estatuas del Paseo de la Reforma : 18:00 h, Foro José Revueltas

Presentación de Inii Ichí : 18:30 h, Foro José Revueltas

Presentación literaria “Manifiesto onírico por la liberación de la imaginación”: 19:00 h, Foro José Revueltas

Presentación de Novelas I: 20:30 h, Foro José Revueltas

Sábado 10

Teatro al Hombro, Frankenstein : 11:00 h, Foro Rodolfo Walsh

“Cuentos para atravesar la noche”: 12:00 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación de Los hermanos Covarrubias Portatui : 12:45 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación y libro de regalo Sueltas: ¿Quién sostiene una revolución? : 14:30 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación de Noche estrellada (Lengua de Señas Mexicana): 15:15 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación y libro de regalo Éramos del mar : 18:45 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación de Buenos días, General : 18:45 h, Foro Federico García Lorca

Presentación y libro de regalo Mangata : 12:00 h, Foro Alaíde Foppa

Presentación de De niños, inventos y pinceles : 12:45 h, Foro Alaíde Foppa

Presentación de Bukele, el rey desnudo : 14:30 h, Foro Alaíde Foppa

Presentación de La torre de cristal : 15:15 h, Foro Alaíde Foppa

Presentación de Carta al fin del mundo : 17:00 h, Foro Alaíde Foppa

Presentación de Traición en Palacio : 17:45 h, Foro Alaíde Foppa

Presentación de Mirada serena : 12:30 h, Foro José Revueltas

Presentación de la revista Gobernanza y Servicio Público: 13:00 h, Foro José Revueltas

Domingo 11

Presentación de La tercera aberración : 13:00 h, Foro Federico García Lorca

Presentación de Los muros de Zapata : 13:45 h, Foro Federico García Lorca

Presentación de Las Bichotas y El Sexilio : 14:30 h, Foro Federico García Lorca

Presentación de Rosario Castellanos : 15:30 h, Foro Federico García Lorca

Presentación-Francia La cultura y Gruzinski : 17:15 h, Foro Federico García Lorca

Presentación de La rebelión infinita de Miranda : 18:00 h, Foro Federico García Lorca

Presentación infantil de El hilo que no se rompe : 12:00 h, Foro Alaíde Foppa

Presentación infantil de Casi familia : 12:45 h, Foro Alaíde Foppa

Presentación de Entre úteros y pentagramas : 14:30 h, Foro Alaíde Foppa

Presentación de Te lo juro por la virgen de Guadalupe y el osito B : 18:15 h, Foro Alaíde Foppa

Presentación de Norteña: memorias del comienzo , de Julieta Venegas: 19:00 h, Foro Alaíde Foppa

Cabaret Loaria Kids, teatro Cuentos para no dejar de soñar : 11:00 h, Foro Rodolfo Walsh

Cuentacuentos La estrella fantástica : 12:00 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación de Trilogía Flor negra : 12:45 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación de Xalostoc : 13:30 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación de Gaza, Israel y Medio Oriente : 14:15 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación de Contar nuestras heridas : 16:00 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación de Pioneras (novela gráfica): 17:45 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación de La derecha no existe (pero ahí está) : 18:30 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación de En la tierra todo pasará y también en Medio Oriente : 19:15 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación de La agonía del ruiseñor: 14:00 h, Foro José Revueltas

Lunes 12

Presentación de La filosofía de los zapotecas : 16:00 h, Foro Federico García Lorca

Presentación-Francia 5 de mayo / La comuna de París : 17:45 h, Foro Federico García Lorca

Presentación de Cuauhtémoc: Señor de Tlatelolco y tlahtoani de México-Tenochtitlán : 18:30 h, Foro Federico García Lorca

Presentación de la revista La vieja estación : 15:00 h, Foro Alaíde Foppa

Presentación de publicaciones del Instituto Electoral del Estado de México: 15:45 h, Foro Alaíde Foppa

Presentación cruzada de cómic Las viudas de los poetas y Mescolanza : 16:45 h, Foro Alaíde Foppa

Presentación de Por mi gran culpa : 17:30 h, Foro Alaíde Foppa

Presentación y libro de regalo Villa bandolero : 18:15 h, Foro Alaíde Foppa

Libro club “El gato en el librero”: 11:00 h, Foro Rodolfo Walsh

Sala de lectura “Fábrica de sueños”: 11:30 h, Foro Rodolfo Walsh

Sala de lectura “Con-sentido”: 12:00 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación cruzada Rutas de neón y Fauna snuff : 15:00 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación y obsequio de libro sobre migrantes retornados: 15:45 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación sobre género y violencia en Medio Oriente: 16:45 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación de To’okytsä’äny / Víbora de petate : 17:30 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación de obras inéditas de Francisco Rebolledo: 18:15 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación de La contraofensiva estratégica , de Fidel Castro: 19:15 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación de Al amanecer de un día Dos Lagartija : 15:00 h, Foro José Revueltas

Presentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 16:00 h, Foro José Revueltas

Presentación de Heroínas del Paseo de la Reforma : 16:30 h, Foro José Revueltas

Presentación de Escenas del terror : 17:00 h, Foro José Revueltas

Presentación de Marxismo contra Decolonialidad : 17:30 h, Foro José Revueltas

Presentación de Ephímera Imago : 18:30 h, Foro José Revueltas

Lectura en escena sobre cultura hip-hop independiente: 19:30 h, Foro José Revueltas

Martes 13

Presentación de Ruido gris : 14:30 h, Foro Federico García Lorca

Poesía con Luis García Montero: 15:00 h, Foro Federico García Lorca

Presentación de Mar de los desaparecidos : 16:00 h, Foro Federico García Lorca

Presentación sobre Eduardo Galeano: 16:45 h, Foro Federico García Lorca

Presentación-Francia La batalla de Camarón : 17:30 h, Foro Federico García Lorca

Libro club “Cántaro de palabras”: 11:00 h, Foro Alaíde Foppa

Fortalecimiento a la Red de Libro Clubes: 11:30 h, Foro Alaíde Foppa

Sala de lectura “La imaginave”: 12:00 h, Foro Alaíde Foppa

Presentación de Bipolaridad visual de Siameses Company : 15:00 h, Foro Alaíde Foppa

Presentación sobre Paco Ignacio Taibo II: 16:45 h, Foro Alaíde Foppa

Poesía con Manuel Ávila González y otros: 17:30 h, Foro Alaíde Foppa

Presentación de Manuel Ignacio, el rebelde y Las voces de los fresnos muertos : 18:15 h, Foro Alaíde Foppa

Presentación de Dogo : 15:45 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación de Estás aquí porque nadie te quiso de regreso : 18:30 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación de poemario Tu imagen : 13:30 h, Foro José Revueltas

Presentación de Gabriel Vargas, más allá de los Burrón : 14:00 h, Foro José Revueltas

Presentación de La rata con thinner : 14:30 h, Foro José Revueltas

Presentación de La memoria es un medio : 15:00 h, Foro José Revueltas

Presentación de Con M de Menstruación : 15:30 h, Foro José Revueltas

Presentación de Historias minúsculas para personas mayúsculas : 16:00 h, Foro José Revueltas

Presentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 16:30 h, Foro José Revueltas

Presentación de Obras completas de Ignacio Manuel Altamirano : 17:00 h, Foro José Revueltas

Presentación de la revista Vulvapalabra : 17:30 h, Foro José Revueltas

Presentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 18:00 h, Foro José Revueltas

Presentación de Horror Cósmico Mexicano 3 : 18:30 h, Foro José Revueltas

Presentación de El monstruo de arriba de la cama : 19:00 h, Foro José Revueltas

Presentación de Azares de Vuelta : 19:30 h, Foro José Revueltas

Presentación de Reputación en la era de la realidad sintética : 20:00 h, Foro José Revueltas

Presentación de Obtrum: 20:30 h, Foro José Revueltas

Miércoles 14

Presentación de El hijo de casa : 15:00 h, Foro Federico García Lorca

Presentación de Crónicas del fulgor : 16:45 h, Foro Federico García Lorca

Presentación y libro de regalo Estrella roja : 18:30 h, Foro Federico García Lorca

Presentación de La sociedad de la basura : 15:00 h, Foro Alaíde Foppa

Presentación de Economía para la mayoría : 16:45 h, Foro Alaíde Foppa

Presentación y libro de regalo El campo en la Cuarta : 18:30 h, Foro Alaíde Foppa

Sala de lectura “Somos disruptivas”: 11:00 h, Foro Rodolfo Walsh

Libro club “Hilanderas de cuentos”: 11:30 h, Foro Rodolfo Walsh

Libro club “Siglo XXI Manuel Andrade”: 12:00 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación de El corazón tiene razones que la razón desconoce : 15:00 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación “Jaime Sabines. Material de Lectura”: 15:45 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación sobre Dr. Atl: 16:45 h, Foro Rodolfo Walsh

Poesía con Román Cortázar y otros: 17:30 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación de La organización vence al tiempo: 18:15 h, Foro Rodolfo Walsh

Jueves 15

Presentación de Del fuego que nos habita y ¡Hasta encontrarlos! : 15:00 h, Foro Federico García Lorca

Presentación de Podría morirme ahora : 15:45 h, Foro Federico García Lorca

Presentación y libro de regalo Nahui : 17:30 h, Foro Federico García Lorca

Presentación de ComunisKATZ : 15:00 h, Foro Alaíde Foppa

Presentación de París en femenino : 16:45 h, Foro Alaíde Foppa

Libro club, fortalecimiento de la Red de Libro Clubes: 11:00 h, Foro Rodolfo Walsh

Libro club “Teodoro Larrey”: 11:30 h, Foro Rodolfo Walsh

Sala de lectura “Para los días de la vida”: 12:00 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación de Chalmeros de Tepito: Barrio peregrino : 15:00 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación de Antropología de la zona de silencio : 15:45 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación de Nuestros dones : 16:45 h, Foro Rodolfo Walsh

Poesía con Omar Garzón y otros: 17:30 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación cruzada Ciudad sin alma y Nuestro pan de cada día : 18:15 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación de Trumpismos: 19:00 h, Foro Rodolfo Walsh

Viernes 16

Presentación de El informe Iberdrola : 16:00 h, Foro Federico García Lorca

Presentación de La ausencia : 18:45 h, Foro Federico García Lorca

Presentación de Tamara : 15:00 h, Foro Alaíde Foppa

Presentación de Is Staten Island? A Joe Posner Story : 17:45 h, Foro Alaíde Foppa

Sala de lectura “Ajolotes literarios”: 11:00 h, Foro Rodolfo Walsh

Sala de lectura “Mira, valles de lectura”: 11:30 h, Foro Rodolfo Walsh

Sala de lectura “Caleidoscopio”: 12:00 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación de Una exposición : 15:00 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación de Gordito : 16:45 h, Foro Rodolfo Walsh

Poesía con Ai Ruo y otros: 17:30 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación y libro de regalo Cuerpo roto: 18:15 h, Foro Rodolfo Walsh

Sábado 17

Presentación sobre la obra gráfica de Edmond Baudoin: 14:00 h, Foro Federico García Lorca

Presentación de Menos realidades y más promesas : 15:45 h, Foro Federico García Lorca

Teatro infantil Niña de la guerra : 11:30 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación de Cárteles Inc. : 14:00 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación de Bajo este cielo abierto : 14:45 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación de El Mochaorejas : 16:30 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación de Soy la daga y soy la herida : 18:15 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación de Sólo el corazón lo sabe : 12:00 h, Foro Alaíde Foppa

Presentación y libro de regalo Historia de la Lagunilla en el siglo XVI : 14:15 h, Foro Alaíde Foppa

Presentación de América Latina contra el neoliberalismo 4 : 15:00 h, Foro Alaíde Foppa

Presentación de Los sueños de Patanjali : 16:00 h, Foro Alaíde Foppa

Presentación de Más allá de las rejas : 16:45 h, Foro Alaíde Foppa

Poesía con Mohsen Emadi y otros: 17:30 h, Foro Alaíde Foppa

Presentación de Ciudad de México: Memoria de siete siglos: 19:00 h, Foro Alaíde Foppa

Domingo 18

Francisco Hinojosa, charla sobre su obra: 12:00 h, Foro Alaíde Foppa

Presentación de Agujeros de gusano y propulsión por curvatura : 12:45 h, Foro Alaíde Foppa

Presentación de Los esbirros del palacio : 13:30 h, Foro Alaíde Foppa

Presentación del Premio Ruy Pérez Tamayo de divulgación científica: 14:15 h, Foro Alaíde Foppa

Presentación de La violencia vino del norte : 15:00 h, Foro Alaíde Foppa

Presentación de La captura del Che y Fidel : 16:45 h, Foro Alaíde Foppa

Presentación de Instrucciones para vender a México : 18:30 h, Foro Alaíde Foppa

Presentación infantil de El volcán Sangangüey y la caña de azúcar : 12:30 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación de Revoluciones por minuto y Los héroes numerados , de Juan Villoro: 13:15 h, Foro Rodolfo Walsh

Juan Sasturain presenta su obra literaria: 15:00 h, Foro Rodolfo Walsh

Presentación de Nuevo catecismo para derechairos remisos : 16:45 h, Foro Rodolfo Walsh

Teatro La visión de los vendidos: 18:30 h, Foro Rodolfo Walsh