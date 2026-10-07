Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, inaugurará la FIL Zócalo 2026 junto a Clara Brugada

Fotografía difundida de la alcaldesa de México, Clara Brugada (c), hablando junto al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, durante la Cumbre de Alcaldes Urbanos 20 (U20), en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ @ClaraBrugadaM

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La Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México será inaugurada este 9 de octubre con una conversación entre la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien participará a distancia en el encuentro que abrirá las actividades de la edición 2026.

El encuentro será uno de los actos centrales de la FIL Zócalo, que se realizará del 9 al 18 de octubre. La programación incluirá 266 actividades, 317 ponentes, 48 invitados internacionales y la participación de 353 editoriales.

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Las autoridades culturales capitalinas estimaron que la feria recibirá alrededor de 1 millón 500 mil asistentes durante los 10 días. En 2022, cuando todavía existían controles sanitarios tras la pandemia, el evento registró 800 mil visitantes.

New York City Mayor Zohran Mamdani arrives to attend a celebration at the National Action Network (NAN) for the 72nd birthday of its founder and president, Rev. Al Sharpton, in New York City, US, October 3, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz TPX IMAGES OF THE DAY

El alcalde de Nueva York inaugurará la FIL Zócalo junto a Clara Brugada

Ana Francis Mor, secretaria de Cultura de la Ciudad de México, señaló que la conversación con Mamdani marcará el inicio de una edición enfocada en las discusiones políticas, los fundamentalismos y el avance de corrientes de ultraderecha en distintas regiones.

“Arranca con una conversación entre la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el alcalde de Nueva York”, dijo la funcionaria. Añadió que ambos habían sostenido encuentros previos en Estados Unidos junto con representantes de otras ciudades.

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La secretaria afirmó que la feria buscó colocar en el debate público las alianzas entre gobiernos locales progresistas. “Plantearon una serie de alianzas importantes de ciudades progresistas que ante los embates del neofascismo vale mucho la pena poner atención”, expuso.

La participación de Mamdani será virtual. Durante la conferencia, los organizadores precisaron que el alcalde de Nueva York se enlazará por Zoom con Brugada para la conversación de apertura.

El cartel promocional de la feria anunció que la charla será parte de la inauguración de la edición XXVI. La imagen colocó a Brugada y Mamdani como protagonistas del acto que abrirá las actividades literarias, culturales y musicales en la Plaza de la Constitución.

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Brugada viajó a Nueva York por invitación de Zohran Mamdani

La conversación en el Zócalo ocurrirá semanas después de la gira que Clara Brugada realizó a Nueva York para participar en el Foro Urban 20, conocido como U20. La visita fue aprobada por el Congreso de la Ciudad de México para desarrollarse del 19 al 21 de septiembre.

Mamdani invitó a la jefa de Gobierno a participar en las discusiones del U20 2026.

Brugada explicó antes de su viaje que llevaría a ese foro experiencias de la capital en vivienda social, recuperación del espacio público, agua, medio ambiente y combate a las desigualdades territoriales.

“Vamos a acudir a esta reunión que va a tocar los temas más importantes de la agenda de ciudades y metrópolis”, sostuvo la mandataria capitalina antes de la gira, de acuerdo con Infobae México.

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El U20 reunió a representantes de 38 ciudades de América, Europa, Asia y África. La agenda contempló asuntos como vivienda asequible, personas sin hogar, cambio climático, migración, movilidad humana y políticas de cuidados.

En la presentación de la FIL Zócalo, Ana Francis Mor vinculó esa reunión con la presencia virtual de Mamdani. La funcionaria señaló que las conversaciones entre alcaldes y gobiernos locales tomarán espacio en una feria que definió como una plataforma para el pensamiento crítico.

La FIL Zócalo tendrá más de 260 actividades y 12,000 libros de regalo

Paloma Saiz, directora de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo y coordinadora de la Brigada para Leer en Libertad, afirmó que el acceso a todas las actividades será gratuito.

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“Queremos que sea una feria pensada para que la gente disfrute”, dijo. “No solamente queremos fomentar la lectura, que nos parece importantísimo, queremos que la gente se pueda acercar a los libros”.

La programación incluirá 71 charlas, conversatorios y conferencias; 21 actividades musicales y conciertos; 17 programas de medios; 15 mesas de discusión; 13 actividades infantiles; talleres, representaciones escénicas y teatro.

Los organizadores también anunciaron cuatro ejercicios de “ucronías”, una propuesta que partirá de preguntas sobre hechos alternativos en la política, la historia y la literatura. Participarán figuras como Juan Sasturain, Paco Ignacio Taibo II, Felipe Ávila, Laura Restrepo, Juan Carlos Monedero y Fede Bonasso.

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“Una ucronía es qué hubiera pasado si”, explicó Saiz. La directora indicó que las sesiones plantearán escenarios ficticios para discutir hechos políticos, literarios e históricos.

La feria contará con los foros Federico García Lorca, Alaíde Foppa, Rodolfo Walsh y José Revueltas, nombrados en memoria de autores perseguidos o asesinados por regímenes fascistas.

También habrá una ludoteca, cocina literaria, libroclubes y una carpa dedicada al cómic. Entre las actividades para jóvenes se anunció el conversatorio “TikTok: entre libros, crear, leer y publicar”, enfocado en la comunidad de lectores de esa plataforma.

El programa musical incluirá a Horacio Franco, Belafonte Sensacional, Yucatán Agogó, Triciclo Circus Band, Fernando Rivera Calderón, Salón Victoria y Los Folkloristas. La feria también rendirá homenaje al cantautor Gabino Palomares.

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Los asistentes podrán recibir 12 mil ejemplares gratuitos de títulos como Claves para saber qué sentido tiene todo, de Fernando Buen Abad; Estrella roja, de Luis Hernández Navarro; Nahui, de Pino Cacucci; Mangata y Villa bandolero, de Jesús Vargas.

Las actividades se desarrollarán de las 10:00 a las 21:00 horas. La programación será transmitida por las plataformas de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y de la Brigada para Leer en Libertad, además de Canal 14 y Canal 21.