FIL Zócalo 2026 revela programación musical con Belafonte Sensacional, Los Folkloristas, Triciclo Circus Band y más artistas

El Zócalo de la Ciudad de México volverá a reunir literatura y música con la FIL Zócalo 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Feria Internacional del Libro del Zócalo 2026 reunirá libros, actividades culturales y actos musicales gratuitos del 9 al 18 de octubre en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México.

La XXVI edición abrirá todos los días de 11:00 a 21:00 horas y convocará a lectores, familias y visitantes con una oferta que combinará venta de publicaciones, charlas, teatro y conciertos.

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El encuentro está organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. La propuesta busca acercar al público a los libros y a expresiones artísticas de acceso libre en uno de los espacios públicos más concurridos de la capital.

La cartelera musical difundida para esta edición confirma que los conciertos serán parte de la programación cultural. Aunque solo se revelaron los horarios de algunas presentaciones y todavía falta conocer la distribución completa por jornadas, el anuncio anticipa actuaciones de agrupaciones, solistas, ensambles y espectáculos para públicos diversos.

La FIL Zócalo ofrecerá diez días de libros y actividades gratuitas

La feria se instalará en el Zócalo capitalino desde el viernes 9 hasta el domingo 18 de octubre. Durante ese período, los stands permanecerán abiertos de 11:00 a 21:00 horas.

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La entrada será gratuita para todas las actividades. El público podrá recorrer los espacios editoriales y asistir a propuestas culturales sin costo adicional.

La convocatoria oficial establece que los expositores podrán vender materiales ligados al libro, la lectura y la escritura. La oferta incluirá novelas, ensayos, libros para niñas y niños, cómics, revistas literarias y artículos de papelería relacionados con esa actividad.

La feria se instalará en el Zócalo capitalino desde el viernes 9 hasta el domingo 18 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La feria suele reunir sellos independientes, editoriales comerciales y librerías de menor tamaño. También se prevé la presencia de instituciones públicas con catálogos de literatura, historia, ciencia y pensamiento social.

Entre las editoriales que han participado en años anteriores están el Fondo de Cultura Económica, la Universidad Nacional Autónoma de México, El Colegio de México, el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

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Los conciertos formarán parte de la programación cultural

La música tendrá un espacio propio dentro de la feria, junto con presentaciones de libros, debates, talleres, lecturas poéticas y actividades teatrales.

Aunque solo se revelaron los horarios de algunas presentaciones, la cartelera adelanta una oferta con agrupaciones, solistas, ensambles, canto operístico y un espectáculo de humor.

Las presentaciones anunciadas son:

Belafonte Sensacional

Corpus Ensamble: canto operístico

Ensamble de Metales de la Orquesta Escuela Carlos Chávez

Fernando Rivera Calderón: “ Hagamos el humor y no la guerra ”, con Emeth Rivera y Mateo Rivera

Grupo Mercy

Guillermo Briseño

Horacio Franco y Daniel Ortega

Las Billies

Los Folkloristas

Magos Herrera

Ponch

Salón Victoria

Show Siempre Niños

Son 14 de Tizón Morales

Triciclo Circus Band

La información disponible todavía no precisa los escenarios ni el orden completo de todas las actuaciones.

La música tendrá un espacio propio dentro de la feria. (Redes)

Los premios y la distribución de libros completarán las actividades

La FIL Zócalo es sede de diversos reconocimientos literarios. Entre ellos se encuentra el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska.

El encuentro también contempla el Premio a la Creación Literaria en Lenguas Originarias Cenzontle, la Crónica de la Ciudad de México, el Premio de Poesía Joven Alejandro Aura y el Premio de Dramaturgia Joven Vicente Leñero.

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La feria distribuye además una colección de libros editada para cada edición. En la entrega más reciente, la Secretaría de Cultura repartió títulos como Rosario Castellanos, de Felipe Ávila, y Los migrantes que no importan, de Óscar Martínez.

La agenda completa de actividades aún no fue publicada. Por ahora, el cartel permite conocer parte de la programación musical, mientras que los horarios y las fechas de cada presentación permanecen pendientes de difusión.

Para llegar al Zócalo, los visitantes pueden descender en la estación Zócalo de la Línea 2 del Metro, ubicada a menos de dos minutos a pie del recinto. También está la opción de bajar en Pino Suárez, de la Línea 1, y caminar aproximadamente diez minutos hasta la feria.

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