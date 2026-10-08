México

Xochimilco se llena de terror: esta es la fecha para recorrer de noche sus canales hasta la misteriosa Isla de las Muñecas

Entre las atracciones se encuentra una chinampa de cráneos iluminada, decorada con cempasúchil y velas

Xochimilco en Día de Muertos
Xochimilco en Día de Muertos
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Durante la temporada de Halloween y Día de Muertos, el sur de la Ciudad de México se convierte en uno de los puntos para disfrutar experiencias relacionadas con el misterio y las tradiciones de estas fechas. Este año, los canales de Xochimilco serán escenario de una aventura nocturna que llevará a los visitantes hasta la enigmática Isla de las Muñecas.

La experiencia, conocida como Noche de Leyendas 2026, combinará un recorrido de noche por estas aguas con relatos de terror, personajes perturbadores y escenarios ambientados para provocar más de un escalofrío. Entre las atracciones se encuentra una chinampa de cráneos iluminada, decorada con cempasúchil y velas.

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Además, esta edición contará con una novedad para quienes buscan emociones fuertes: el túnel del terror, un espacio que pondrá a prueba a las personas se atrevan a cruzarlo. Para hacer frente al frío de octubre y noviembre, el boleto incluye atole y pan de muerto.

Fecha de la Noche de Leyendas en Xochimilco

La cita será en el embarcadero Caltongo, desde donde partirán las embarcaciones a las 19:00 horas. El recorrido tendrá una duración aproximada de cuatro horas y llegará hasta la Isla de las Muñecas, mientras los asistentes escuchan historias relacionadas con los misterios del lugar.

El costo de entrada será de 700 pesos por persona, debido a que se trata de una actividad disponible durante pocos días, quienes deseen acudir deberán considerar las fechas programadas para esta temporada.

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Las funciones se realizarán los días 23, 24, 25, 30 y 31 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre. Para solicitar información o reservar un lugar, las personas interesadas podrán comunicarse vía WhatsApp a los números 55 41 30 55 94 y 55 43 61 88 16.

Por las bajas temperaturas que suelen registrarse durante la noche, se recomienda acudir con ropa abrigadora. El atole y el pan de muerto incluidos en el boleto también serán parte de la experiencia para entrar en calor durante la aventura.

Isla de las Muñecas
Isla de las Muñecas (trajinerasxochimilco.com)

Festival de Día de Muertos en el Bosque de Chapultepec

El festival El Sendero del Cempasúchil llevará un espectáculo de drones gratuito al Bosque de Chapultepec durante tres días, como parte de las celebraciones por el Día de Muertos 2026 en la Ciudad de México. La programación combinará arte, gastronomía, música, danza, proyecciones y actividades junto al Lago Mayor de la Segunda Sección.

El encuentro se realizará el 30 y 31 de octubre, así como el 1 de noviembre, entre las 14:00 y las 22:00 horas. Sus sedes principales serán el Paseo de los Compositores y el Lago Mayor. Mientras que el despliegue aéreo está programado a las 19:45 y 21:45 horas en cada una de las tres jornadas. El acceso general no tendrá costo, aunque algunas experiencias especiales requerirán pago.

Los asistentes podrán recorrer 10 instalaciones inspiradas en la flor de cempasúchil, también habrá una verbena popular, comparsas, altares, música, danza y proyecciones nocturnas.

Natasha Uren Vázquez, directora ejecutiva del Bosque de Chapultepec, explicó que el objetivo es reunir a los visitantes alrededor de las tradiciones de la temporada. “El Día de Muertos nos recuerda que la memoria también se construye de manera colectiva. Con El Sendero del Cempasúchil queremos que el Bosque de Chapultepec sea un espacio para encontrarnos con nuestras tradiciones, compartirlas entre generaciones y celebrarlas desde el arte, la naturaleza y la vida comunitaria”.

El festival también incluirá el Water Lantern Festival, presentado por Fever, con linternas en el Lago Mayor, esta actividad tendrá un costo por cada linterna, aunque la entrada al resto de la programación será gratuita.

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