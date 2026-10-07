Mercado de Trueque en Xochimilco: fecha, horario y qué puedes llevar

La próxima edición del Mercado de Trueque ofrecerá una alternativa para separar y entregar residuos reciclables en Xochimilco. (FOTO: CUARTOSCURO.COM)

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El Mercado de Trueque en Xochimilco se realizará el domingo 11 de octubre en el estacionamiento del Parque Ecológico Xochimilco.

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México organizará una jornada gratuita para que las personas intercambien residuos reciclables por alimentos, productos locales y opciones sustentables.

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La actividad abrirá de 8:00 a 13:00 horas y cada asistente podrá entregar entre uno y cinco kilogramos de residuos. El objetivo es recuperar materiales que pueden volver a aprovecharse y evitar que terminen en la basura.

Parque Ecológico Xochimilco recibirá los residuos el 11 de octubre

El Mercado de Trueque tendrá como sede el estacionamiento del Parque Ecológico Xochimilco, ubicado en Periférico Oriente 1, colonia Ciénega Grande.

La entrada no tendrá costo. Tampoco será necesario pagar para participar en el intercambio de materiales.

La dinámica consiste en llevar residuos aceptados por la organización para obtener puntos verdes. Después, esos puntos podrán canjearse por productos sustentables, alimentos y mercancías locales disponibles durante el encuentro.

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La jornada se desarrollará dentro de una zona ambiental de Xochimilco. La propuesta permite que quienes tengan envases, papel, cartón o metales acumulados en sus hogares puedan separarlos y entregarlos en un punto de recepción especializado.

La Sedema recomendó consultar sus redes oficiales antes de salir de casa, ya que la fecha o el lugar de la actividad podrían modificarse.

La entrada no tendrá costo. Tampoco será necesario pagar para participar en el intercambio de materiales. (Sedema)

Sedema fijó un límite de uno a cinco kilogramos por persona

Las personas interesadas deberán llevar un mínimo de un kilogramo y un máximo de cinco kilogramos de residuos reciclables.

La cantidad establecida aplica por participante. Los materiales deben llegar clasificados de acuerdo con su tipo para facilitar la revisión y la recepción.

Los envases deberán estar limpios y secos. Los residuos mezclados o sucios pueden ser rechazados durante la jornada.

Preparar los materiales desde casa también puede reducir el tiempo de espera. La recomendación es pesarlos antes de trasladarlos al parque y organizar cada categoría en bolsas o recipientes distintos.

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El aceite de cocina usado requiere una precaución adicional: deberá transportarse en un recipiente cerrado para prevenir derrames.

PET, cartón, vidrio y aluminio estarán entre los materiales aceptados

La lista incluye plásticos rígidos, envases flexibles, metales, papel, cartón, vidrio y recipientes multicapa.

Entre los plásticos rígidos aceptados está el HDPE, utilizado en envases de detergente y botellas de champú. También se recibirá PET, presente en botellas de agua, refrescos y algunos envases de alimentos.

El PP, un plástico empleado en botellas de sueros, formará parte de los materiales que podrán intercambiarse.

La convocatoria incorpora empaques flexibles. Dentro de esta categoría se encuentran las envolturas de botanas y golosinas elaboradas con BOPP.

También podrán llevarse bolsas de supermercado, empaques de pan y envolturas de productos congelados fabricados con PEBD.

Las estructuras multicapa aceptadas incluyen bolsas de alimento para mascotas, café, lácteos y embutidos. Estos materiales deberán ir separados de otros residuos para que puedan identificarse durante la recepción.

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El Mercado de Trueque recibirá aluminio y hojalata. Los asistentes también podrán entregar papel, cartón, vidrio y envases multicapa.

Los residuos y materiales permitidos en el Mercado de Trueque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reciclatrón recibirá aparatos eléctricos y electrónicos

La edición en Xochimilco contará con la participación del programa Reciclatrón, destinado a la recepción de residuos eléctricos y electrónicos.

Esta alternativa permitirá llevar aparatos o componentes de esa categoría, que requieren una gestión distinta a la de los materiales reciclables habituales.

Además de los residuos previstos para el intercambio, la jornada recibirá donaciones de aceite de cocina usado y cápsulas de café.

La incorporación de estas categorías amplía las opciones para quienes buscan dar una salida adecuada a objetos y materiales que no deben mezclarse con los desechos domésticos comunes.

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La edición en Xochimilco contará con la participación del programa Reciclatrón, destinado a la recepción de residuos eléctricos y electrónicos. (SEDEMA)

Focos, ropa, unicel y juguetes quedarán fuera del Mercado de Trueque

La Sedema informó que ciertos materiales no serán recibidos durante la actividad. La lista incluye focos, ropa, tapitas, residuos voluminosos, unicel, cartón de huevo y juguetes.

El cartón común sí estará contemplado dentro de los materiales aceptados. El cartón de huevo, en cambio, no podrá entregarse en el punto de intercambio.

Tampoco se recibirán objetos grandes o residuos voluminosos. Las personas asistentes deberán considerar esta restricción antes de preparar los materiales que llevarán al parque.

La exclusión de la ropa y los juguetes implica que esos artículos deberán canalizarse por otras vías. Lo mismo ocurre con las tapitas y el unicel.

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La selección previa de los residuos permitirá que la jornada se concentre en los materiales incluidos en la convocatoria. También evitará que los asistentes trasladen productos que no podrán intercambiar.

Los siete artículos y materiales que no acepta el Mercado de Trueque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mercado de Trueque propone separar residuos desde casa

La preparación previa es parte central de la actividad. Los envases reciclables deben enjuagarse, secarse y agruparse de acuerdo con el material del que están hechos.

Las botellas de PET no deben mezclarse con las bolsas flexibles. El aluminio y la hojalata también deben mantenerse apartados del papel, el cartón o el vidrio.

La separación permite identificar los residuos que pueden ser recuperados y reincorporados a procesos de reciclaje. A la vez, mejora el funcionamiento del punto de entrega.

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La jornada será una oportunidad para acercar materiales reciclables al Parque Ecológico Xochimilco y canjearlos por productos disponibles en el evento.