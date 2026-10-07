El Metro de la CDMX ya es más rápido: Gobierno presume reducción de los tiempos de espera en varias líneas

El STC Metro aseguró que redujeron los tiempos de espera en algunas líneas (X/ @MetroCDMX)

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Uno de los problemas constantes que denuncian los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) es el tiempo de espera en las estaciones, se volvió común que los pasajeros reporten retrasos en el servicio, lo que trae como consecuencias aglomeraciones en las estaciones.

En días recientes, Adrián Rubalcava Suárez, director del Metro CDMX, aseguró que el servicio se ha vuelto más rápido al reducir hasta en un 22% los tiempos de espera en estaciones, esta situación favoreció particularmente a 4 líneas de la red que suelen presentar retrasos.

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Durante su reunión de trabajo con la mesa directica de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), el director del STC Metro explicó que con la recuperación de más de 20 trenes se ha permitido agilizar el servicio en algunas líneas de importancia de la red.

¿Qué líneas del Metro CDMX redujeron sus tiempos de espera?

Línea B redujo los tiempos de espera entre estaciones (X/ @MetroCDMX)

Según con las autoridades del STC Metro, las líneas 2, 7, 8 y B han optimizado el flujo de paso de trenes, el tiempo de espera entre estaciones pasó de 4 minutos 30 segundos a un promedio de 3 minutos y 30 segundos. Esto debido a que se recuperaron 22 trenes rehabilitados y que han sido puestos en operación en estas rutas.

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Las unidades reparadas y rehabilitadas para su operación fueron distribuidos en estas rutas para mejorar las condiciones de operación. Es decir que las cuatro líneas han mejorado su flujo de paso de convoys y con eso mejorado la operación en estos trayectos:

Línea 2 Cuatro Caminos - Tasqueña consta de un recorrido de 24 estaciones.

Línea 7 El Rosario - Barranca del Muerto consta de 14 estaciones.

Línea 8 Garibaldi/ Lagunilla - Constitución de 1917 conta de un recorrido de 19 estaciones.

Línea B Ciudad Azteca - Buenavista consta de un recorrido de 21 estaciones

En materia de seguridad en el Metro, el director general destacó el estado de fuerza policial asignado a las instalaciones, integrado por 5.800 efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que participan en el operativo Quetzalcóatl. Entre los resultados señalados se encuentran la erradicación de los denominados “pinchazos”, la disminución del 56% en las carpetas de investigación por robo con violencia entre enero y agosto, y cuatro meses consecutivos sin registros de carpetas por este delito.

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Respecto del ejercicio presupuestal, Rubalcava Suárez informó que en 2025 se ejerció el 97,8% del presupuesto, porcentaje que calificó como una cifra histórica, y señaló que durante 2026 se mantiene el mismo ritmo. Estos recursos se han destinado a la adquisición de refacciones y herramientas para las labores de mantenimiento de los trenes

Metro CDMX anuncia obras de mantenimiento en la Línea 5

Anunciaron obras de mantenimiento en la Línea 5 del Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)

El STC Metro realizará la sustitución de 180 durmientes de madera por piezas sintéticas en la Línea 5, en el tramo Aragón-Oceanía y su conexión con la Línea B, sin suspender el servicio para usuarios porque las labores comenzarán después de las 24:00 horas, cuando concluye la operación de trenes.

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La intervención busca conservar las condiciones de la vía que permite trasladar trenes de la Línea B hacia la Línea 5 cuando requieren ser enviados a taller. También es utilizada para movilizar convoyes vacíos a estaciones con mayor demanda en la Línea B y para establecer servicios provisionales entre Oceanía y Politécnico, o entre Oceanía y Pantitlán.

El Sistema de Transporte Colectivo informó el lunes 28 de septiembre que las piezas de madera se encuentran en estado de obsolescencia. El reemplazo forma parte de las acciones preventivas y correctivas programadas para las instalaciones fijas de la red.

Personal especializado del Metro efectuará las obras durante la noche y madrugada, una vez que termine el servicio comercial. El organismo aseguró en un comunicado: “Los trabajos son realizados por trabajadores del Metro durante las madrugadas, sin afectar el horario de servicio para los usuarios”.

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Además del cambio de durmientes, las cuadrillas realizan compactación de balasto y verifican las medidas geométricas de los rieles. Estas revisiones buscan mejorar las condiciones de operación de la Línea 5.

El Metro señaló que mantiene labores de mantenimiento durante las 24 horas del día por instrucciones de la jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada Molina, y bajo la dirección general de Adrián Rubalcava Suárez.