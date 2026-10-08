Falsificaciones de marcas internacionales son decomisadas en Tepito: el valor de las mercancías supera los 1.9 millones de pesos

El operativo fue realizado la mañana de este 7 de octubre en la zona comercial de la capital del país. Crédito: SSC

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Autoridades federales y capitalinas decomisaron un total de 9 mil 18 piezas de ropa deportiva falsificada en cuatro locales de Tepito, la mañana de este 7 de octubre. El valor estimado de la mercancía asegurada ascendió a 1 millón 911 mil 550 pesos, de acuerdo con un comunicado conjunto de la Secretaría de Marina (Semar), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

El operativo se originó a partir de una denuncia anónima relacionada con la posible comercialización de ropa deportiva presuntamente infractora. En atención a esa información, el IMPI emitió las órdenes de inspección correspondientes para verificar los productos que se vendían en los establecimientos señalados, en el marco de la estrategia Operación Limpieza, que las autoridades federales y locales mantienen activa en distintos puntos del Centro Histórico y zonas aledañas.

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Nike, Adidas, Puma y FIFA figuraron entre las marcas falsificadas

Durante las inspecciones se aseguraron playeras, shorts, mochilas, sudaderas, chamarras y conjuntos deportivos relacionados con las marcas Nike, Adidas, Puma, Reebok, New Balance, Under Armour, Jordan y FIFA. La inclusión de la FIFA, organismo que rige el futbol a nivel mundial y marca registrada, reflejó el uso no autorizado de licencias deportivas en artículos textiles comercializados en la zona.

Entre los objetos asegurados también figuraron productor de marcas nacionales, como Pirma.

Decomiso en Tepito de productos deportivos. Crédito: SSC

Para la ejecución del operativo participaron 40 inspectores del IMPI, quienes contaron con el apoyo y acompañamiento de elementos de la Dirección de Combate a la Violencia de la Policía Metropolitana y de la Secretaría de Marina. Las fuerzas de seguridad brindaron resguardo durante el desarrollo de las cuatro visitas, sin que se reportaran incidentes durante las diligencias.

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El director general del IMPI, Vidal Llerenas Morales, señaló que el aseguramiento de los productos contribuyó a impedir que mercancía infractora continuara comercializándose y afectara los derechos de quienes cuentan con marcas protegidas en México. Llerenas agregó que el combate a la comercialización de mercancía apócrifa buscó evitar que las personas consumidoras fueran inducidas a error respecto del origen y la autenticidad de los productos que adquirían.

El IMPI informó que dará seguimiento a los procedimientos administrativos correspondientes para determinar las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que resulten procedentes. La Secretaría de Economía, de la cual depende el instituto, indicó que continuará fortaleciendo la coordinación con las autoridades competentes para proteger los derechos de propiedad industrial y respaldar el comercio formal.

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Granaditas 30 concentró el mayor volumen de mercancía asegurada

Las inspecciones se llevaron a cabo en cuatro domicilios ubicados en las calles Aztecas 50, Aztecas 58, Aztecas 62 y Granaditas 30. En este último se registró el decomiso más alto: 5 mil 910 piezas, con un valor estimado de 1 millón 160 mil 400 pesos, cifra que por sí sola representó más de la mitad del valor total asegurado en el operativo.

En Aztecas 50 se aseguraron mil 162 piezas, valuadas en 174 mil 300 pesos. En Aztecas 58 el decomiso fue de 774 piezas, con un valor de 232 mil 200 pesos. En Aztecas 62, las autoridades retiraron mil 172 piezas con un valor estimado de 344 mil 650 pesos. Estos tres domicilios, sumados, aportaron 3 mil 108 piezas al total general del operativo.

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El golpe fue principalmente contra artículos deportivos. Crédito: SSC

La diferencia entre los cuatro puntos reflejó la concentración de mercancía en un solo establecimiento: Granaditas 30 representó más del 65% del total de piezas aseguradas en el operativo, pese a que se trató de una sola de las cuatro inspecciones realizadas ese día. El resto de la mercancía se distribuyó de forma más equilibrada entre los tres locales ubicados sobre la calle de Aztecas.

CANACO CDMX reconoció el operativo y lo relacionó con denuncias previas sobre productos asiáticos

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX) reconoció al IMPI, la Secretaría de Marina y a la SSC por el operativo realizado en Tepito, en atención a las denuncias de la ciudadanía.

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El presidente de la Cámara, Vicente Gutiérrez Camposeco, celebró que la inspección en zonas comerciales se enfocara en autentificar la procedencia de los productos comercializados, con la revisión de los permisos y acreditaciones correspondientes a cada establecimiento visitado.

Las mercancías falsas quedaron a disposición de las autoridades. Crédito: SSC

Gutiérrez Camposeco recordó que, en meses previos, la CANACO CDMX ya había alzado la voz ante la comercialización de productos deportivos de origen asiático de mala calidad en la zona. El dirigente empresarial aplaudió que las autoridades decomisaran y resguardaran mercancía apócrifa de este tipo, en línea con los señalamientos que el organismo había formulado con anterioridad.

El titular del organismo indicó que la venta de artículos de origen asiático no solo afectó a la industria nacional del calzado y textil, sino que también conllevó afectaciones económicas para el sector empresarial y riesgos de seguridad para los consumidores que adquirieron esos productos sin garantía de origen o calidad. La Cámara ofreció su respaldo a las autoridades para dar continuidad a este tipo de inspecciones en el Centro Histórico y zonas comerciales aledañas.

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