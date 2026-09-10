Guerra del narco en CDMX: asesinan a líder de Los Fortis en Tepito

Luis Adrián Fortis fue asesinado a tiros dentro de su automóvil en la colonia Morelos, de acuerdo con el reporte difundido por el periodista Carlos Jiménez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Luis Adrián Fortis, identificado como presunto jefe del grupo conocido como Los Fortis, fue asesinado a tiros dentro de su automóvil en calles de la colonia Morelos, en un nuevo episodio de violencia que vuelve a colocar a esta familia en el centro de las disputas criminales relacionadas con Tepito.

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, Luis Adrián Fortis fue atacado por un hombre armado mientras circulaba por la colonia Morelos, una zona considerada históricamente como uno de los principales puntos de operación de distintos grupos dedicados al narcomenudeo en la Ciudad de México.

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El reporte señala que Fortis quedó sin vida dentro de su vehículo después de ser baleado. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México deberán esclarecer las circunstancias del ataque e identificar al responsable o responsables.

El homicidio ocurre apenas semanas después de que Luis “N” fuera detenido durante el funeral de su sobrino, Dayron Jacob Barbarena Fortis, conocido como “El Dayron”, quien también había sido asesinado a balazos en calles de Tepito.

La sucesión de ataques y detenciones ha vuelto a exhibir la violencia que durante años ha rodeado a Los Fortis, una de las familias con mayor antigüedad dentro de la historia criminal del llamado Barrio Bravo.

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El asesinato de Luis Adrián Fortis ocurrió después del homicidio de su sobrino Dayron Jacob, atacado a balazos en agosto. (X @c4jimenez)

Del funeral de “El Dayron” a una nueva ejecución

El pasado 19 de agosto, Dayron Jacob Barbarena Fortis, de 22 años, fue asesinado a tiros mientras viajaba en un automóvil junto con su novia, quien se encontraba embarazada.

El ataque ocurrió en el cruce de Jesús Carranza y el callejón de El Estanquillo, en la colonia Morelos. La muerte del joven provocó un despliegue policial en la zona ante el temor de posibles represalias y nuevos enfrentamientos entre grupos rivales.

Días después, durante el velorio de “El Dayron”, Luis “N”, señalado entonces como presunto líder de Los Fortis y tío del joven asesinado, fue detenido por policías capitalinos.

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De acuerdo con los reportes sobre aquella captura, agentes de la SSC mantenían presencia en las inmediaciones del funeral cuando Luis “N” habría confrontado a los uniformados. La discusión escaló hasta un forcejeo y, presuntamente, el hombre arrebató un radio de comunicación a uno de los policías.

Los agentes intervinieron para someterlo y recuperar el equipo, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Semanas antes de su asesinato, Luis “N” había sido detenido durante el funeral de su sobrino “El Dayron”. (X @c4jimenez)

Ahora, semanas después de aquella detención, Luis Adrián Fortis fue asesinado dentro de su automóvil, en un ataque que incrementa las interrogantes sobre la cadena de violencia que ha afectado recientemente a integrantes de la familia.

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Una familia marcada por décadas de violencia en Tepito

La historia de Los Fortis o Fortis Mayén está ligada a una de las etapas más violentas en la transformación del mapa criminal de Tepito.

De acuerdo con antecedentes atribuidos a autoridades e investigaciones periodísticas, la familia había operado durante décadas de manera independiente y estaba relacionada con actividades de narcomenudeo desde la década de 1980.

En 2010, integrantes de la familia quedaron en el centro de uno de los episodios considerados como el inicio de una nueva etapa de violencia en la capital.

María Teresa Fortis Mayén y Jessica Crisóstomos Rico fueron secuestradas y posteriormente asesinadas, en un ataque que fue relacionado con la presión ejercida contra familias y grupos independientes para alinearse con el nuevo poder criminal que buscaba consolidarse alrededor de La Unión Tepito.

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La familia Fortis ha estado relacionada durante décadas con las disputas por el control criminal y el narcomenudeo en Tepito. Foto: Cuartoscuro

Con el paso de los años, la familia Fortis continuó apareciendo en investigaciones relacionadas con las disputas por el control del narcomenudeo en la zona centro de la Ciudad de México.

Los antecedentes recientes también apuntaban a tensiones con integrantes de La Anti-Unión. Antes del asesinato de “El Dayron”, se reportó que “El Felipe”, identificado como presunto integrante de ese grupo, habría amenazado a miembros de Los Fortis.

Aunque las autoridades deberán determinar si esas disputas tienen una relación directa con los recientes homicidios, la muerte de Dayron Jacob y ahora el asesinato de Luis Adrián Fortis muestran que la violencia contra esta familia continúa.

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Investigan asesinato del presunto jefe de Los Fortis

El asesinato de Luis Adrián Fortis representa un nuevo golpe para un grupo familiar que ha sido protagonista de algunas de las disputas criminales más prolongadas en Tepito.

Las autoridades capitalinas deberán establecer el móvil del ataque, la identidad del tirador y si el homicidio está relacionado con las amenazas y enfrentamientos que han rodeado recientemente a integrantes de Los Fortis.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso vuelve a poner bajo los reflectores la violencia en la colonia Morelos y el conflicto entre las organizaciones que buscan mantener o ampliar su influencia en una de las zonas históricamente más disputadas de la Ciudad de México.

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